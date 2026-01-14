«Рубин» отбил повестку у хоккея, а «Ак Барс» уныло проиграл «Нефтехимику»

Футбольный счет на «татарстанском дерби» в Казани в день отставки Рахимова

За час до начала матча между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» казанский «Рубин» объявил об отставке главного тренера команды Рашида Рахимова. Футбольный клуб мгновенно перехватил преимущество у хоккеистов, которые, видимо, решили не перебивать своей игрой вечернюю спортивную повестку республики. Пятое «татарстанское дерби» в сезоне выдалось настолько скучным, что зрители засыпали прямо на трибунах «Татнефть Арены». Как «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в Казани с футбольным счетом — в материале «Реального времени».

«Рубин» «снял сливки» за час до начала хоккея

Для публикации новости об отставке Рахимова футбольный «Рубин» выбрал то же время, в которое «Ак Барс» и «Нефтехимик» обнародовали составы на матч. В итоге изменения в заявках хоккейных команд остались в тени — все обсуждали футбол.

Хотя поговорить было о чем и по составам. У «Ак Барса» основной костяк команды был аналогичен прошлому матчу с «Барысом» (3:1). Тренерский штаб Анвара Гатиятулина редко вносит коррективы в победный ростер. А вот по молодым игрокам было интересно. В частности, дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Арсен Таймазов. 20-летний хоккеист является сыном депутата Госдумы и олимпийского чемпиона Артура Таймазова.

У «Нефтехимика» снова в воротах значился Ярослав Озолин. Основной голкипер команды Филипп Долганов перестал попадать в состав из-за травмы. На этот счет были некоторые опасения, однако его сменщик потихоньку привыкает к суровым реалиям КХЛ. Забегая вперед, именно шикарная игра Озолина стала одной из решающих в итоговом результате.

Во вратарской позиции «Ак Барса» было без сенсаций. Тимур Билялов давно застолбил за собой право играть без пауз. Так что Максиму Арефьеву лишь приходится ждать своего очередного редкого шанса.

Футбольный счет и герой Озолин

Игра получилась под стать футболу — скучной и небогатой на опасные моменты. Хотя начиналась встреча с удалений — вначале у «Ак Барса», затем у «Нефтехимика». Команды свои попытки большинства не реализовали, а потом просто катали шайбу. Активнее действовали гости, казалось, им победа просто нужнее.

Скучное действо на льду прервалось в конце первого периода, когда Брэндон Биро обрезался в своей зоне. Нижнекамцы перехватили шайбу, вывели Григория Селезнева на бросок, а тот не промахнулся — 0:1. Тут же «Ак Барс» получил еще один шанс на реализацию большинства. Григорий Денисенко и Артем Галимов «рвали» оборону гостей, но Ярослав Озолин был надежен в воротах.

Вторая двадцатиминутка получилась для «Ак Барса» еще более невзрачной. К середине периода казанцы нанесли всего два броска в створ ворот Озолина. Затем немного проснулись, устроив шквал атак, самым ярким моментом в которых стало попадание Александра Хмелевского в штангу. Закончилась активность «барсов» после удаления Биро. Канадец сыграл неряшливо и в очередной раз за игру подставил команду.

Большинство нижнекамцы не реализовали и на второй перерыв соперники отправились при минимальном счете. Наиболее подходящим словом для характеристики двух периодов было «дружелюбный хоккей». Команды, лидирующие в лиге по количеству силовых приемов, будто жалели друг друга и «выдавали огня» очень дозированно. Настолько ограниченно, что телевизионная камера раз за разом выхватывала в кадр заснувших детей. Поводов проснуться хоккеисты не давали.

В третьем периоде команды целых пять минут катались по льду без бросков. Следом отправился в штрафной бокс Дмитрий Яшкин. «Нефтехимик» атаковать в большинстве не собирался — игроки лишь убивали время. Уже в равных составах казанцы принялись бомбардировать ворота Озолина, но голкипер гостей «выгрыз» себе свой первый шатаут за карьеру в КХЛ. Голкипер «Нефтехимика» заслуженно забрал себе звание лучшего игрока встречи.

В концовке «Ак Барс» снял вратаря на шестого полевого игрока и пропустил. Булат Шафигуллин точным броском по пустым воротам установил окончательный счет — 0:2 в пользу «Нефтехимика».

Гатиятулин списал поражение на календарь

Заключительная игра затяжной домашней серии «Ак Барса» оставила гнетущее впечатление. Если говорить совсем упрощенно, «Нефтехимик» во вторник показал идеал, к которому, по сути, стремится тренерский штаб Гатиятулина. Надежная оборона, разящие контратаки и «дожим» соперника в атаке. Звучит легко, а на деле «барсы» проиграли уже второй матч с начала года в похожем стиле.

Ранее «Авангард» доставил серьезные трудности «Ак Барсу». Но там можно было списать на уровень соперника, все-таки омичи считаются одними из главных фаворитов турнира. Гатиятулин же поражение от «Нефтехимика» объяснил «рваным» календарем. Частые паузы между матчами буквально сбивают команду от игрового ритма. По всей видимости, тренеры казанцев еще не придумали способа, как с этим бороться.

— Понимали, что будет сложный матч — четыре продолжительных паузы у нас было за полтора месяца, что учитывали при подготовке, но в завершающей стадии это сказывалось. Игра состоит из ошибок, важно, кто и как распоряжается. И с Омском, и сегодня у нас были хорошие моменты. Но из-за паузы мы выпали из игрового ритма, это сказалось — неверно принимали решения в важные моменты, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Селезнев (Хоружев, 14:50);

0:2 — Шафигуллин (Дергачев, 58:48, ПВ).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 15 января в Хабаровске с «Амуром» в 12:15 по московскому времени. Впереди у команды Гатиятулина четырехматчевое турне по Дальнему Востоку. У «барсов» был шанс воспользоваться осечкой «Авангарда» и уехать на выезд с запасом от омичей. Теперь же права на ошибку у «Ак Барса» нет. Если только в клубе уже не смирились с невозможностью стать вторыми на Востоке.