Алексей Нечаев призвал Госдуму обеспечить стабильность условий жизни россиян

Политик подчеркнул важность предсказуемости повседневной жизни и стабильности правил

На пленарном заседании Государственной думы лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что граждане России нуждаются в уверенности в настоящем и будущем. Политик подчеркнул важность предсказуемости повседневной жизни и стабильности правил, отметив, что неопределенность заставляет людей избегать инициатив и решений. Об этом сообщает телеграм-канал Госдумы.

Нечаев обратил внимание, что западные санкции предполагали экономический спад в России, однако страна адаптировалась успешно, продолжая развивать цифровые сервисы («Госуслуги») и сохраняя социальную активность населения. Тем не менее отсутствие ясности в правилах и условиях жизни формирует у людей чувство неуверенности и осторожности, приводящее к пассивности и отказу от инициативы.

Политик особо отметил, что исторически российское общество отличается активностью и предприимчивостью, напомнив о достижениях страны в образовании и науке, таких как бесплатное медицинское образование и создание первого в мире ядерного реактора четвертого поколения на быстрых нейтронах.

Ариана Ранцева