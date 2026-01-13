Двое работников коммунальной службы арестованы после трагедии в Менделеевске

Инцидент произошел 4 января, когда в открытом колодце были обнаружены тела двух несовершеннолетних

Фото: Артем Дергунов

Менделеевский районный суд принял решение отправить под домашний арест двух сотрудников компании «Таткоммунэнерго» по делу о гибели двух детей в колодце в Менделеевске, пишет ТАСС.

Как сообщает пресс-служба суда, эта мера была избрана судом в отношении обоих фигурантов уголовного дела. Инцидент произошел 4 января, когда в открытом колодце, расположенном возле несанкционированной детской горки, были обнаружены тела двух несовершеннолетних.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 части 3 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Прокуратура установила, что открытый колодец принадлежит системе водоснабжения города и находится на балансе АО РПО «Таткоммунэнерго».

Ранее «Реальное время» писало, что глава Менделеевского района прокомментировал гибель детей в колодце.

Ариана Ранцева