«Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в Казани в «татарстанском дерби»

Нижнекамцы провели «сухой» матч в столице Татарстана

«Нефтехимик» переиграл «Ак Барс» в Казани со счетом 2:0 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе нижнекамской команды отличились Григорий Селезнев и Булат Шафигуллин. Вратарь «Нефтехимика» Ярослав Озолин оформил первый шатаут за карьеру в КХЛ, отразив все броски казанцев по воротам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» остался на втором месте в Восточной конференции с 60 очками в 45 матчах. «Нефтехимик» набрал 49 баллов в 46 играх и обошел «Трактор» в турнирной таблице Востока, поднявшись на пятую строчку.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 15 января в Хабаровске с «Амуром» в 12:15 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Селезнев (Хоружев, 14:50);

0:2 — Шафигуллин (Дергачёв, 58:48, ПВ).

Зульфат Шафигуллин