«Рубин» объявил об уходе Рахимова с поста главного тренера
Клуб расторг контракт с тренером в одностороннем порядке
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отправлен в отставку с занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Клуб расторг контракт с тренером в одностороннем порядке. Трудовое соглашение Рахимова действовало до лета 2026 года.
— Рашид Маматкулович, спасибо Вам за работу и удачи в дальнейшей карьере! — говорится в заявлении клуба.
Рахимов возглавлял «Рубин» с весны 2023 года. Вместе с казанской командой тренер выиграл Первую лигу и вывел клуб в Премьер-лигу, где два сезона финишировал на восьмом и седьмом местах турнирной таблицы.
В текущем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» идет седьмым, но вылетел из Кубка России на стадии первого четвертьфинала в Пути регионов.
