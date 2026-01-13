«Рубин» объявил об уходе Рахимова с поста главного тренера

Клуб расторг контракт с тренером в одностороннем порядке

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отправлен в отставку с занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Клуб расторг контракт с тренером в одностороннем порядке. Трудовое соглашение Рахимова действовало до лета 2026 года.

— Рашид Маматкулович, спасибо Вам за работу и удачи в дальнейшей карьере! — говорится в заявлении клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рахимов возглавлял «Рубин» с весны 2023 года. Вместе с казанской командой тренер выиграл Первую лигу и вывел клуб в Премьер-лигу, где два сезона финишировал на восьмом и седьмом местах турнирной таблицы.



В текущем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» идет седьмым, но вылетел из Кубка России на стадии первого четвертьфинала в Пути регионов.

Зульфат Шафигуллин