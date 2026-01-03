Череда закрытий и приход федералов: как рестораторы Казани проводили год

2025-й запомнится сворачиванием проектов, массовыми проверками, а также рейтингами, премиями и новыми гастромаршрутами

Фото: Реальное время

Казань в прошедшем, 2025 году уверенно подтвердила звание «гастрономической столицы». Однако отрасль сотрясали постоянные проверки Роспотребнадзора, закрытие целого ряда проектов и продажа некоторых заведений. В условиях турбулентности и новых экономических реалий татарстанские рестораторы оптимизировали расходы и меняли форматы, стараясь выдержать конкуренцию с федеральными игроками рынка общепита, которые расширяют экспансию в регионы. Год также изобиловал яркими отраслевыми событиями, включая национальные рейтинги, премии и новые гастромаршруты. Подробности — в материале «Реального времени».

Казань гостеприимно распахнула двери для москвичей и федералов

В минувшем году Казань подтвердила звание «гастрономической столицы». Еще в начале марта стало известно, что итоги Всероссийской гастрономической премии Where To Eat подведут в нашем городе. На памяти издания это первое «выездное» награждение, которое проходит за пределами МКАД. Так и произошло — 22 апреля в новом здании театра Камала собрались буквально все сливки гастрономического света — здесь был и бренд-шеф ресторана Savva (Novikov Group) Андрей Шмаков, и Никанор Виейра, возглавляющий кухню московского ресторана Olluc, и шеф-повар ресторанов Onest, Bro&N и «Аист» Мирко Дзаго, и многие другие.

Тогда же отметились и некоторые казанские рестораны и бары. В последней категории лучшим стал More. Наивысшую среди локальных ресторанов позицию занял «Чирэм» (48-е место), ниже — «Приют холостяка» (79-е), «Умай» (84-е) Cheeseria (90—91) и Branch (94-е).

Все в том же апреле в Казани открылся «Горыныч» от альянса White Rabbit Family (WRF), ставший первым проектом в Татарстане. Тогда на открытии были замечены как сам ресторатор — Борис Зарьков, так и шеф Владимир Мухин. Своим домом команда выбрала «Арт Центр» на Ершова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Не менее важным стал приход в Казань ресторана родом из Санкт-Петербурга — «Счастье». Первый открылся по соседству с «Горынычем» — еще в феврале, а уже летом прирос еще одной точкой — на Сибгата Хакима.

В конце лета компания «Додо» анонсировала появление первой в Казани точки от своей «дочки» — кофейни «Дринкит». Последняя в качестве домашнего адреса выбрала все тот же «Арт Центр» на Ершова.

Вместе с тем два федеральных игрока зашли на казанский рынок под конец года. Речь идет о заведении известного рэпера Василия Вакуленко (Баста) — Frank by Basta, и первом для Казани сетевом ресторане «Супра» родом из Владивостока.

Не обошлось без изменений и в барной индустрии. Все так же в последний вагон 2025 года успел запрыгнуть Артур Галайчук, который открыл заведение в заведении — в VIP-комнате в Ichi by Relab заработал филиал московского коктейльного бара Chainaya. Стоит отметить, что это единственный на всю Россию филиал, не считая, конечно, самого бара, расположенного в Москве.

Еще одним дебютом для Казани стал приход Ultima Guide от «Яндекс Еды». Рейтинг, который основывался на данных о бронированиях, а затем верифицировался гастроэкспертами, хоть и частично продублировал итоги других премий, всколыхнул рынок и подсветил казанские гастропоинты через столичных блогеров — партнеров «Яндекса».

Предоставлено пресс-службой ресторана «Горыныч»

Потребительский терроризм, череда закрытий, гастрофестивали

Антитрендом 2025 года можно смело назвать череду закрытий заведений в результате проверок Роспотребнадзора. За год внеплановым инспекциям подверглись более 40 заведений, что почти в два раза больше, чем в 2024-м. Причем основной причиной закрытия становилось выявление кишечной инфекции или антисанитария.

Так, среди тех, чью деятельность приостанавливали, оказались бар «Доски», бар «Тень», заведение из Longlist Яндекс Ultima Guide — ресторан «Баку» на Оренбургском тракте, Pappin Pub, Chalbar, Brown Bear и чайхана P.Love в ТЦ «Олимп». О последней, к слову, высказывался бизнесмен, ресторатор, владелец сети P.Love Нурислам Шарифулин.

Тогда он планировал обратиться к прокурору Татарстана с жалобой на всплеск потребительского терроризма. По его словам, есть гости, которые приходят в ресторан, едят, а потом из дома вызывают скорую и жалуются на ухудшение здоровья. Фельдшер фиксирует признаки отравления, при этом пострадавший отказывается от госпитализации. А дальше с документом на руках начинает требовать деньги — от 10 до 50 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но были и приятные события, например гастрономические фестивали. Здесь стоит упомянуть старожила этого формата — «Вкусную Казань», которая прошла в 11 раз, но впервые в коллаборации с другим гастрособытием — «Вкусами России».

Конкуренцию же казанскому проекту попытался составить первый в истории города VK Fest с его гастрофестивалем внутри самого себя. Несмотря на то, что участие в нем было платным — от 34 до 72 тысяч рублей, количество участников не сократилось: гостей кормили 29 ресторанов.

Стоит отметить, что у обоих фестивалей список участников достаточно схож — корейский стритфуд Hot Pot и ресторан Chesseria от Айрата Гарипова, бургерная KGB, кафе мексиканской кухни Gazon, ресторан «Грузинские истории», чайная «МойЧай», «Хотдоглар», а также азиатский Nani и узбекский фастфуд Numi.

Организаторам «Вкусной Казани» в этом году удалось победить свою же детскую болезнь, когда фестиваль превращался в праздник шашлыка, — выручало участие «Горыныча», а также качество подготовки непрофильных участников. Например, в этом году один из банков поставил на своем стенде выездной бар от молодой казанской команды LevisBar Show, то есть заявители готовились, изучали рынок, а не пошли по тривиальному пути.

1 / 23 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Помимо традиционных форматов, гастрофестивали запускали и между ресторанами. Например, «Российский ресторанный фестиваль» объединил несколько внутрихолдинговых заведений, как сделал и Atalar Group («Грузинские истории», «Скрэмбл», «Негрони» и т. д.), а к концу года подтянулся и ресторатор Артем Тяжелов с локальным ресторанным фестивалем «Хорошие заведения». Однако что РРФ, что «Хорошие заведения» собирали в списках плюс-минус одни и те же рестораны.

Говоря о дублировании, стоит сказать, что аналогичная тенденция прослеживалась и в гастрономических маршрутах по Казани. Только в этом году по столице Татарстана их составили федеральный застройщик «Самолет», создатели всероссийского конкурса для поваров «Лавры» и другие акторы, в том числе соцсеть «ВКонтакте». Каждый из них в чем-то да повторялся.

Московский рынок, новый шеф казанского туризма и татарская кухня на международной арене

2025 год с точки зрения гастрономии, безусловно, запомнится открытием в Казани обновленного Московского рынка, который претерпел кардинальные изменения после масштабной реконструкции, превратившись в современное общественное пространство с элементами гастрономической культуры. Сейчас на втором этаже, который полностью отдали под фуд-корт, работают несколько различных гастроконцепций — перемячная «Горяч перемяч» от команды ресторана «Сказка», итальянское бистро Tre от команды Botanica и Revel, несколько разноформатных паназиатских проектов, корнер восточного стритфуда «Ист!» и другие. Кроме того, в конце года стало известно, что по проекту Московского рынка планируют обновить Приволжский и Чеховский рынки.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Связано ли изменение планов относительно других рынков с отставкой прежнего руководителя Комитета по развитию туризма Казани Дарьи Санниковой и назначением на эту должность петербургского бизнесмена Александра Шавлиашвили — вопрос открытый. Возможно, именно приход нового управленца, имеющего опыт реновации аналогичных объектов в Петербурге, повлиял на будущее Приволжского и Чеховского. Впрочем, власти города и ранее заявляли о необходимости обновления и смены концепции этих рынков.

Еще одно обновление, анонсированное в 2025 году, — реновация фабрики «Адонис». В планах нового владельца — Ирека Галиева, владельца отелей «Берисон» и сети «Жар Свежар», — создание там креативного кластера, включающего в себя гастронаправление. Обновлением займется московская компания CreativeSpace Hunter, основанная Яном Ярмощуком. Также стало известно, что из-за реконструкции здания несколько популярных казанских баров закроются — «Волна», Zero, «Нить», «Бункер» и «Толстый кот». Несмотря на то, что точных сроков пока нет, в разговоре с «Реальным временем» Галиев явно дал понять серьезность намерений, затягивать с реализацией он не планирует.

Другой же гастрокластер — на Кави Наджми — в 2025 году потерял первое в Казани веганское кафе Vegan Day, но обзавелся другим арендатором — федеральной чайной «МойЧай».

Поистине важным стало открытие ресторана татарской кухни «Сайяр» в новом здании театра Камала. Заведение получило свое название в честь первой татарской передвижной театральной труппы, и вся его концепция построена на переплетении элементов национальной культуры Татарстана. В меню — традиционные татарские блюда и авторские интерпретации классической татарской и европейской кухонь.

Говоря о популяризации татарской кухни и локальной гастрономии, нельзя не сказать о блестяще проведенном турнире молодых поваров — Young Chefs International, прошедшем в рамках KazanForum. Организацией последнего занималась Ассоциация рестораторов и отельеров Казани, директором турнира выступил Михаил Шарипов, а среди жюри были Андрей Саховский («Сказка»), бренд-шеф ресторана «Умай», лучший шеф-повар Татарстана по версии премии Where To Eat Рустам Рахимов и бренд-шеф ресторанов татарской национальной кухни TATAR by Tubetey Алексей Чернов. В этом году конкурс собрал участников из разных уголков планеты, впервые в нем состязались повара из Саудовской Аравии, Катара, Арабских Эмиратов и Ливана.

Осторожно, заведения закрываются, но открываются новые образовательные кампусы

2025 год для рынка сферы гостеприимства оказался богатым на открытия и закрытия проектов — здесь и чайные, и рестораны премиум-сегмента, переформатирование игроков со стажем — например, бывший «МореМоре» на Чернышевского стал «Юг22». За него отвечает ресторанный холдинг Alba Group. Напомним, в список проектов последнего входит ресторан «Хорошая девочка», который закрылся в Казани в 2024 году из-за того, что «концепция заведения не совсем коррелирует с ценностными установками Татарстана».

Другое закрытие, о котором большинство казанцев действительно будет сожалеть, — бар «Коммуналка». Заведение открыли в январе 2019 года братья-близнецы Андрей и Александр Блиновы. Концепция бара была вдохновлена историей русского бартендинга и атмосферой коммунальных квартир советского времени. Интерьер создавали своими руками: использовали винтажную атрибутику, аутентичную мебель, «бабушкины» ковры, автоматы с газировкой, старинные часы и другие вещицы. Некоторые предметы гости бара приносили в обмен на коктейли и блюда из меню. Однако в марте 2025 года Андрей Блинов объявил о закрытии заведения. Спустя несколько месяцев на бывших площадях «Коммуналки» расширился проект бара «Пятница», который успешно переформатировал коммунальную историю и открыл «Рюмошную», отдаленно напоминающую ранее работавший там бар.

Вместе с тем на Кремлевской набережной распахнул двери гастрокомплекс «Кайт». В настоящее время в просторном стеклянном здании комплекса уже начали работу несколько гастрономических проектов.

Также не стоит забывать о гостинице Millenium Panorama, в которой заработали два ресторана.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Еще одним значимым событием в сфере общепита стало закрытие группы ресторанов, входивших в холдинг Нурислама Шарифулина. Речь идет о ресторане «Улов», который хоть и был изначально переформатирован в другой проект холдинга — Cream Coffee, но позже был закрыт, как и другой ресторан, на Камала, 4. По словам Шарифулина, он решил сфокусироваться на профильных проектах — чайхане P.Love и будущем образовательном центре для HoReCa. Это событие, пожалуй, смело стоит отнести к «Ожиданиям года». Ведь, кроме колледжей для поваров и ПГАФКСиТ, в гастрономической столице России нет ни одного образовательного учреждения, специализирующегося на сфере гостеприимства.

Также массовое закрытие точек показала сеть «Бинхартс»: в Казани закрылось сразу несколько мест — в ТЦ «Парк Хаус», ТЦ «Южный», на Островского и на Пушкина. На месте последнего, к слову, открылся долгожитель татарстанского общепита — «Татмак».

Пожалуй, один из самых известных гастрохолдингов Казани — Fine Group — пережил в 2025 году ряд значимых событий, включая кадровые изменения. В августе 2025 года стало известно об уходе бренд-шефа Артема Лаптева из Fine Group. Он руководил кухней ресторанов «Чирэм», Gina, «Аулак», Lulua и Anna Bistro. Позднее команду покинул Дима Сточ — шеф-повар Zuka.

Деньги, кадры, два стола: рынок растет только за счет увеличения количества заведений

В общем и целом прошлый год для татарстанского общепита можно назвать непростым, несмотря на то, что по итогам третьего квартала 2025 года (июль — сентябрь) оборот заведений общественного питания в Татарстане составил 24,9 млрд рублей, что на 6% больше аналогичного периода 2024 года. За девять месяцев 2025-го же оборот превысил 70,4 млрд рублей, что почти на 13 млрд рублей выше, чем в предыдущем году. Рост в сфере гостеприимства, безусловно, есть. Однако он обусловлен ростом количества заведений. При этом в каждом из них говорят о снижении числа гостей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кадровый дефицит остается острой проблемой: отрасль по‑прежнему испытывает нехватку поваров, барменов и управляющих. Если в начале года hh.ru говорил, что открыто почти 18 тысяч вакансий, что на 15% больше, чем в 2024 году, а средняя зарплата достигала около 50 тысяч рублей, то к середине года в Казани стали меньше искать работников в сферу ресторанов и туризма, но желающих трудоустроиться стало больше. Из-за этого найти работу стало сложнее: раньше на каждое рабочее место претендовало чуть больше трех человек, а теперь уже около пяти. Зато стали платить гораздо лучше. Средняя зарплата в этой сфере выросла до 62 тысяч рублей. При этом по итогам 11,5 месяца 2025 года HoReCa Татарстана открыла 16,6 тыс. вакансий (-5% к прошлому году). Средний размер зарплаты же составил 59,7 тыс. рублей.

По данным «Авито», в 2025 году самыми востребованными видами бизнеса в сфере общепита Казани были рестораны и кафе. Люди охотнее открывают и покупают именно такие заведения. Количество запросов на покупку ресторанов и кафе выросло на 5%, а сами предложения стали появляться на 17% чаще. Еще большую популярность приобрели кондитерские и пекарни. Желающих купить такое заведение стало больше на целых 25%, а самих предложений появилось на 10% больше.

Специалисты считают, что причина повышенного интереса к маленьким кафе и пекарням проста: ими легче управлять, затраты на запуск невелики, а постоянный приток клиентов обеспечивает стабильность. Именно поэтому кафе и пекарни продолжают оставаться одними из самых выгодных вариантов для начинающих предпринимателей в Казани.

Реальное время / realnoevremya.ru

В разговоре с «Реальным временем» основатель сети ReLab Family (Bar ReLab, Ichy by ReLab, Paloma Cantina, Ichi-go Ichi-e и Cicheti, — прим. авт.) Артур Галайчук отметил, что гонка за выручкой уходит в прошлое, теперь [играют роль] только показатель рентабельности и эффективность на вложенный рубль.

— На 2025-й не жалуюсь, от 2026 года прорывов не жду, — заявил собеседник издания.

— 2025 год был, конечно, сложный — особенно вторая половина. Первая половина 2026-го будет такой же. Как говорится, задача — дожить до лета, до мая. К сожалению, в 2026 году закроется львиная доля «не сильно хороших» заведений. А «сильно хорошие», надеюсь, выживут. Выживут сильные финмодели, а не сильные концепции, что прискорбно. Кто зарабатывает больше — тот выживет. Кто несет что-то, помимо прибыли, — тому будет сложнее. Я думаю, что 2026 год станет вызовом, и к нему нужно относиться как к опыту, а иначе никак, — уверен сооснователь Mаke More Group (бары More, Zero, кафе «Утро», ресторан «Сказки о Солнце») Валерий Плихта.

— В новую экономическую реальность встроятся не все ввиду того, что налоговая нагрузка увеличивается, а потребительская способность не увеличивается. В целом прогноз такой, что все, что было низкомаржинальным, не очень эффективным, раздутые арендные ставки, раздутые фонды оплаты труда, штатные единицы, — это все начнет сокращаться, — прогнозирует в разговоре с «Реальным временем» владелец сети P.Love Нурислам Шарифулин.