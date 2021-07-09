«Ак Барс» и Зарипов продлили контракт до конца следующего сезона

Фото: ak-bars.ru / Ильнар Тухбатов

40-летний форвард Данис Зарипов и казанский «Ак Барс» подписали новое соглашение сроком на один год — до окончания сезона 2021/2022.



— Зарипов для клуба и республики больше, чем просто игрок. Мы давно знакомы друг с другом и рады, что нашли взаимопонимание по всем вопросам. Данис понимает свою роль и во всем пошел нам навстречу. «Ак Барс» для него — родной клуб, и мы знаем, что Данис сделает все, чтобы помочь команде добиться поставленных целей, — прокомментировал подписание нового контракта генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

В прошлом сезоне 2020/2021 Данис Зарипов сыграл в 35 матчах регулярного чемпионата, забросил 7 шайб и набрал 16 ассистентских очков, проводя в среднем на льду 13:35 минут. В плей-офф ветеран вышел лишь в пяти матчах, играя по 8:47 минут.

Ранее мы писали материал, где привели несколько доводов, почему продлевать контракт с ветераном — ошибка самого хоккеиста и руководства казанского клуба.