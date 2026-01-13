Центральный банк открыл онлайн-сервис для сообщений о финансовых нарушениях

Сервис предназначен для сбора сведений о подозрительных сделках инсайдеров

Фото: Дарья Пинегина

Регулятор создал специальную форму на официальном сайте, предназначенную для анонимного информирования о возможных злоупотреблениях инсайдерской информацией и манипуляциях на финансовом рынке, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Сервис предназначен для сбора сведений о подозрительных сделках инсайдеров, распространении конфиденциальной информации, картельных соглашениях трейдеров, влияющих на рыночные котировки, а также иных нарушениях внутренней политики компаний-эмитентов ценных бумаг.

Пользователи сервиса имеют возможность прикреплять подтверждающие документы вместе с сообщением. Полученная информация станет основанием для проверки Банком России указанных фактов и принятия мер реагирования при выявлении нарушений.

Важно отметить, что сервис не предусматривает обратную связь с автором обращения либо выплату какого-либо денежного вознаграждения.

Ранее «Реальное время» писало, что Центробанк России прекращает устанавливать курс болгарского лева к рублю.

Ариана Ранцева