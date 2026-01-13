В Татарстане стало меньше больных гриппом и ОРВИ

Но это связано с низкой обращаемостью населения за медицинской помощью в период новогодних праздников и школьных каникул

Фото: Максим Платонов

В Татарстане стало меньше больных гриппом и ОРВИ. За указанный период зарегистрировали 12,6 тыс. случаев заболеваний, что на 25,5% ниже показателей предыдущей недели. Снижение связано с низкой обращаемостью населения за медицинской помощью в период новогодних праздников и школьных каникул.

Сейчас больных меньше показателя, взятого за норму, почти на 24%. В большинстве случаев (74%) диагностируют грипп, причем чаще всего встречается штамм А(H3N2).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечается также снижение заболеваемости COVID-19 — показатель уменьшился на 38% по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, что ранее в Татарстане из-за большого количества заболевших во всех медучреждениях вводился масочный режим.

Наталья Жирнова