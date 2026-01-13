В Татарстане стало меньше больных гриппом и ОРВИ
Но это связано с низкой обращаемостью населения за медицинской помощью в период новогодних праздников и школьных каникул
В Татарстане стало меньше больных гриппом и ОРВИ. За указанный период зарегистрировали 12,6 тыс. случаев заболеваний, что на 25,5% ниже показателей предыдущей недели. Снижение связано с низкой обращаемостью населения за медицинской помощью в период новогодних праздников и школьных каникул.
Сейчас больных меньше показателя, взятого за норму, почти на 24%. В большинстве случаев (74%) диагностируют грипп, причем чаще всего встречается штамм А(H3N2).
Отмечается также снижение заболеваемости COVID-19 — показатель уменьшился на 38% по сравнению с предыдущей неделей.
Напомним, что ранее в Татарстане из-за большого количества заболевших во всех медучреждениях вводился масочный режим.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».