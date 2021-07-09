В Краснодарском крае непривитых туристов обяжут вакцинироваться в течение трех дней

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Приезжающие в Краснодарский край туристы будут обязаны привиться в течение трех дней, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.



«С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», — приводит РБК его слова.

В июне власти Краснодарского края сообщили, что закроют с 1 августа все курорты для непривитых от коронавируса граждан. Позже они разрешили селить в отели не только привитых, но и уже переболевших COVID-19 туристов. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что требования о вакцинации от коронавируса для желающих посетить Краснодарский край скорректируют. Так, невакцинированные россияне смогут привиться в регионе по месту отдыха в течение трех дней.

После введения ограничительных мер в Краснодарском крае в связи с COVID-19 россияне стали чаще интересоваться авиабилетами в Нальчик (30%), в Москву, Самару и Архангельск (20%). Туристы больше начали искать рейсы в Уфу, Новосибирск и Екатеринбург ― на 15%, а в Казань и Минеральные Воды ― на 10%.

Маргарита Головатенко