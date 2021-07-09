Путин попросил предоставить предложения по упорядочению оборота оружия после трагедии в казанской гимназии

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза по нарушениям в области оборота оружия попросил их представить предложения по наведению порядка в этой сфере. При этом он напомнил о случившемся в казанской гимназии №175, где утром 11 мая при стрельбе погибли семь школьников и два учителя.

«Предлагаю сегодня вернуться к поручению, которое мною было сформулировано некоторое время назад после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия», — сказал Путин.

Президент отметил, что подобный случай не единственный, пишет ТАСС. «Мы тогда говорили, что подготовим предложения по дополнительным мерам по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия», — напомнил он.

Путин попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и руководителя Росгвардии Виктора Золотова представить предложения, «которые они считают необходимыми для принятия, чтобы навести здесь должный порядок».

Напомним, Путин уже подписал закон, ужесточающий правила прохождения медкомиссии для получения или подтверждения права владеть оружием, и закон, по которому охотничье оружие и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны граждане смогут приобрести с 21 года, а не с 18 лет.



Татьяна Демина