Кабмин Татарстана распродает Ford, Range Rover, Audi и Mercedes

Всего республиканские власти планируют реализовать 21 автомобиль

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Минземимущество Татарстана опубликовало информацию о восьми аукционах по продаже автомобилей — на торги поступит 21 машина. Большая часть из них принадлежит хозяйственному управлению при Кабмине Татарстана.

Ближайшие торги пройдут уже 5 февраля. Их участникам предлагается приобрести Toyota Camry 2006 года выпуска. Стартовая цена лота — 524 тысячи рублей.

9 февраля участникам предлагают купить семилетний Range Rover за 4,3 миллиона рублей и Volkswagen Touareg 2020 года за 3 с небольшим миллиона рублей.

Сразу четыре авто готовятся продать 11 февраля. Речь идет о Ford Explorer 2015 года выпуска. Стартовая стоимость 1,9 миллиона рублей. Аналогичный автомобиль но на два года моложе обойдется в 1,6 миллиона. Два аналогичных Ford Mondeo 2018 года можно приобрести за 1,25 миллиона каждый.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Еще три Ford Mondeo 2018 и один 2017 года продадут на аукционе, назначенном на 12 февраля. Стоимость каждого от 1,2 до 1,4 миллиона рублей. Важный лот — 18-летний Range Rover, принадлежащий Главтатдортрансу.

Три лота — наследие Универсиады 2013 года в Казани — можно приобрести 18 февраля. Речь идет о трех различных электромобилях — за каждый просят около 400 тыс. рублей. Еще один лот — Ford Mondeo 2018 за 1,25 миллиона.

Последний день, на который назначен аукцион, 20 февраля. В этот день ХОЗУ выставит на продажу сразу пять лотов. Среди них Ford Mondeo 2018-го за 1,2 миллиона и Ford Focus за 556 тыс. рублей.

Также в списке на продажу Mercedes Benz S500 4matic 2011 года (1,18 млн рублей), Audi A8L 2016 года за 2,03 миллиона рублей и Volkswagen Touareg 2020-го за 3,12 миллиона рублей.

Дмитрий Зайцев