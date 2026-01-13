Более трех тысяч казанцев приняли участие в новогодних спортивных мероприятиях

Фото: Максим Платонов

С 31 декабря по 11 января жители и гости Казани активно участвовали в многочисленных спортивных событиях, организованных специально для поклонников здорового образа жизни. Заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Азат Абзалов сообщил на сегодняшнем брифинге в Кабинете министров Татарстана, что всего было задействовано около сотни спортивных объектов, пишет мэрия Казани.

Программа включала разнообразные активности: открылись площадки для добрососедских соревнований в рамках Лиги «Чемпионы нашего двора», были организованы увлекательные мастер-классы по фигурному катанию на ледовом стадионе парка «Черное озеро», состоялся традиционный турнир по игре в снежки в живописном парке «Елмай».

Кроме того, столица Татарстана подготовила внушительное количество мест для зимних видов спорта. Всего функционируют 105 катков: среди них 83 хоккейные коробки и 22 полноценных катка с возможностью аренды инвентаря. Открыты также 14 лыжных маршрутов, причем восемь из них оснащены искусственным освещением, позволяющим горожанам наслаждаться активными занятиями даже вечером.

Ариана Ранцева