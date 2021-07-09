В Татарстане в первом полугодии вырос уровень коррупции

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за первое полугодие уровень коррупции вырос, сообщил главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. В республике за этот период выявили 800 коррупционных преступлений — это на 19% больше, чем в прошлом году.

Ущерб от них по итогам первых шести месяцев составил 230 млн руб. Он возмещен на 100 млн рублей, уточнил Рахимов.

Рост преступлений в сфере коррупции в Татарстане был отмечен в следующих сферах. Здравоохранение: оформление инвалидности, помощь в избежании воинской службы, коррупция в частном секторе: коммерческий подкуп. Наблюдается рост преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, в 2020 году в Татарстане зарегистрировано 1 098 случаев коррупции с общим ущербом 400 млн рублей. Больше всего нарушений выявляют в сфере здравоохранения. Также чиновники часто используют незаконное отчуждение земель. В прошлом году за такие махинации привлекли 13 руководителей сельских поселений. Всего фактов нарушений земельного законодательства выявлено более 1 300. Лишь 36 тысяч га из выявленных 170 тысяч смогли вернуть в сельхозоборот.