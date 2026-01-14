Промышленность Татарстана разогналась почти до 112%

Это абсолютный максимум с 1998 года

Фото: Реальное время

Бурный рост татарстанской промышленности в 2025 году обогнал даже самые смелые прогнозы, прозвучавшие до нового года. По итогам 11 месяцев 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 111,6%, что оказалось выше ожидаемого властями уровня в 109—110%. Резкий подъем производства фиксируется в республике впервые с 1998 года. Этому способствовали гособоронзаказ, льготные займы ФРП и внутренние инвестиции. Наибольший прирост производства обеспечила ОЭЗ «Алабуга». Правда, ожидать оттепели в 2026 году не стоит. Рентабельность «гражданского» бизнеса будет снижаться под давлением долговой и налоговой нагрузки, предупреждают эксперты.

Взлетели на БПЛА

Главным трендом в экономике Татарстана в 2025 году стал рост в промышленности. По предварительным данным Минпромторга РТ, объем отгруженной продукции в республике ожидается на уровне 6 трлн рублей против 5,6 трлн в 2024 году, а индекс промышленного производства (ИПП) составит приблизительно 110%. Такие цифры приводил в декабре вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на совещании в кабмине с участием раиса республики Рустама Минниханова.

Однако официальные данные о динамике производства за 11 месяцев 2025 года, опубликованные на этой неделе Татарстанстатом, оказались выше его прогноза. Индекс промышленного производства за январь — ноябрь 2025-го составил 111,6%, по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, следует из доклада ведомства. Больше всего выросли обрабатывающие производства — на 19,4%, добыча полезных ископаемых стабилизировалась, потеряв всего 1,1%. Заметно просела выработка электроэнергии и пара — минус 3,7% (или 96,3% к уровню января — ноября 2024 года), нулевой рост в обеспечении водоснабжением. В целом промышленность улучшила прогноз Минпромторга РТ почти на два процентных пункта, оставив в запасе еще один месяц на возможную корректировку как вправо, так и влево.

Правда, в денежном выражении объем отгруженных товаров за 11 месяцев составил 5,5 трлн рублей. Видимо, недостающие 0,5 трлн рублей выручки «упадут» в отчетность в декабре.

В любом случае, рост свыше 10% станет абсолютным максимумом с 1998 года. Близко к этому значению промышленность подошла лишь по итогам 2021 года, когда индекс промпроизводства составил 108,1%, уточнили «Реальному времени» в Татарстанстате.

Ускорение татарстанской промышленности перестает быть сиюминутным конъюнктурным всплеском, отмечают в отрасли. Во многом он обеспечен подъемом производства в обрабатывающей промышленности в 2025 году, которая работает на нужды государства. Это сделало рост необратимым — слишком много инвестиций было вложено в модернизацию предприятий по новым проектам, подчеркнули в Министерстве промышленности и торговли Татарстана.

— Если в 2022—2023 годах промышленность только набирала скорость, петляя между рынками в условиях санкций, то в этом году рост окончательно сложился в устойчивую тенденцию, — сообщили эксперты. — Понятно, что серьезный экономический рывок был невозможен без гособоронзаказа — значительная часть предприятий задействована в его выполнении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Это помогло оборонным заводам вырваться из ловушки стагнации, сложившейся до начала специальной военной операции. Правда, источники утверждают, что рост в оборонке происходит неравномерно, но в безусловных лидерах остаются производители БПЛА.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На предновогодней встрече с журналистами раис республики высказался осторожнее. По оценке Рустама Минниханова, ИПП может составить 109%. Но разница в один процентный пункт принципиально не изменит картины. Динамика все равно окажется выше уровня 1998 года, указали в Татарстанстате.



Прирост ВРП по итогам 2025 года составит 2,4%, что соответствует тенденции последних лет. «Тут все идет плавно», — сообщили в ведомстве. Резко выросли инвестиции в основной капитал — до 1,6 трлн рублей с ростом почти на 23%. Впрочем, эти цифры неокончательные.

До этого татарстанская промышленность на протяжении почти 20 лет двигалась со среднегодовыми темпами — 102—103 процента в год. Из «спящего» режима региональную промышленность вывели потребности специальной военной операции. По итогам 2022 года промышленность подскочила сразу на 106,6%, затем траектория роста опустилась до 103,3%, но по итогам 2024 года вернулась к подъему на 105%. Ожидаемые итоги 2025 года оказались и вовсе ошеломительными — 109—110%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Каким окажется фактический показатель роста, станет известно в феврале — марте. В любом случае, предварительные результаты превосходят консервативные оценки, изложенные в прогнозе социально-экономического развития РТ на 2025 год. Так, Минэкономики РТ закладывало рост производства 103,1%, а объем отгруженной продукции — в сумме 5,5 трлн рублей. Получается, к молниеносному подъему совсем не готовились, если расхождение составило сразу шесть процентных пунктов?

На высоком старте

Промышленность взяла высокий темп производства прямо с начала года без раскачки. В январе ИПП составил 104,9% к уровню января 2024 года. По этому показателю Татарстан оказался на пятом месте в ПФО. К примеру, Удмуртия, где базируется концерн «Калашников», показала в январе рост ИПП 114%.

С этого момента динамика промышленного производства шла по нарастающей. Почти всю дистанцию предприятия Татарстана прошли высоким темпом. В феврале производство выросло до 105% к уровню февраля 2024 года, в марте — до 109,7%, в апреле — 107,2%.

Первого заметного пика роста производство достигло в мае. Тогда ИПП вырос до 116,5% к маю 2024 года. Следующие рубежи были взяты в июле и сентябре — тогда производство выросло на 117% к уровню прошлого года. Правда, такие гигантские темпы роста происходили в обрабатывающих отраслях, тогда как остальные стагнировали.

взято с телеграм-канала минпромторга РФ

По данным Татарстанстата, наибольший рост —149% — наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (обычно под этим термином скрывается инновационная продукция, в том числе БПЛА). Выпуск электрического оборудования вырос на 10,8%, лекарственных средств — на 6,3%, бумажных изделий — на 2,3%. Так, китайская компания Haier (ООО «Хайер Индастри Рус») увеличила производство в Татарстане почти на 35%, производители насосов — на 45%. На гребне волны подъема оказались предприятия, которые замещают импорт, указали эксперты.

Нефтяники и нефтехимики ушли в минус

Промышленность росла в течение года неравномерно. В отличие от обрабатывающих производств, в традиционных базовых отраслях татарстанской экономики — добыча ископаемых (нефть и газ) и производство электричества, пара и воды — сохранялся околонулевой рост. А в отдельные периоды случался спад на 2-3%, следует из данных Татарстанстата. Так, нефтедобыча отстала в росте. ИПП составил — 98,4% , производство химических веществ — 103,5%, нефтепродуктов — на 1,5% (данные приведены за 9 месяцев 2025 года).

По этой причине нефтяники и нефтехимики вынуждены были сократить налоговые отчисления почти на 23 млрд рублей. По данным УНФС по РТ, поступления по налогу на прибыль от нефтедобычи сократились на 31,4%, до 32 млрд рублей (минус 14,7 млрд рублей), а от нефтехимии снизились в 3,7 раза — до 3 млрд рублей. По словам главного татарстанского налоговика Марата Сафиуллина, на ухудшение положения повлияли снижение цен на нефть, высокий курс рубля, дорогие кредиты и сложности с реализацией продукции.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Снижение в нефтедобыче — относительно новая тенденция в условиях СВО. Так, по итогам 2022 года (точнее за январь — ноябрь 2022 года) добыча полезных ископаемых показала рост 5,8%. Да и производство энергии и пара тогда выросло на 1,6%. Но в последние три года идет разворот в обратную сторону.

Неожиданно в аутсайдерах оказались банки и страховщики, отмечал глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на совещании в декабре. Они сократили отчисления по налогу на прибыль на 30% — до 9,9 млрд рублей. Но тут у него объяснений не нашлось.

Он обратил внимание на сокращение роста убытков у «гражданских» предприятий. По данным налогового органа, в 2025 году за ними насчитывалось 60 млрд рублей, тогда как в 2024-м их было 90 млрд. Среди проблемных должников УФНС по РТ называет «Булгарпиво» (277,8 млн рублей), «Камэнергоремонт» (54,5 млн рублей), «Татфлот» (36 млн рублей) и Камдорстрой (25,6 млн рублей).

Вразрез тренду: Мантуров ждет роста российской промышленности на уровне 2%

Впрочем, экономические шероховатости в этих отраслях перекрываются приростом в обработке (т. е. ОПК). При этом от Татарстана в динамике роста не отстают и остальные регионы ПФО. Удмуртия, Мордовия, Нижегородская область также показывают высокие темпы на фоне роста гособоронзаказа. Так, Татарстан смог выбиться в лидеры по темпам прироста лишь по итогам августа, показав рост 9,3% к уровню августа прошлого года.

Примечательно, что ускорение экономического роста в 2025 году в ПФО идет вразрез с общероссийской динамикой. По данным Росстата, индекс промышленного производства в ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 99,3%, в январе — ноябре 2025 года — 100,8%.

Но российский вице-премьер Денис Мантуров уверен, что промышленность РФ по итогам 2025 г. покажет рост на уровне чуть более 2%. «В предыдущие годы промышленность росла существенно большими темпами. Но и этот год, несмотря на менее благоприятную конъюнктуру, мы все же закончим с положительной динамикой — рост будет на уровне чуть более 2%. Двузначные цифры роста при этом показывают отдельные отрасли, например, химпром (в т. ч. удобрения)», — рассказал он. При этом ухудшаются показатели ВВП. Если в 2023 году ВВП страны вырос на 4,1%, то в 2024-м — на 4,3%. Среди причин — высокая ставка ЦБ, которая привела к торможению экономического роста. Минэкономразвития РФ в апреле предрекало прирост ВВП 2,5%, но эксперты ожидают не более 1%.

Ожидать ли потепления в экономике в 2026 году?

«Нет, не верю. Почему? Во-первых, выросла налоговая нагрузка, и это сказалось на инвестициях. По всей стране 61—62% инвестиций — это собственные средства предприятий. Если эти средства облагаются дополнительными налогами, ожидать роста инвестиций сложно», — объяснила известный экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич. По ее словам, топлива в виде инвестиций в экономику РФ будет не хватать.

— На фоне практически нулевого роста инвестиций в основной капитал по стране, показатель в 23% является значительным достижением. Значит, привлечение «Алабугой» кредита ВТБ на 200 млрд рублей до начала СВО оказалось верным, он сильно помог раскрутить экономику региона. Татарстан всегда был крутым в умении работать с федеральным финансированием, так он таким крутым и остался, — заявила она.

Как отметила эксперт, по всей стране идет сокращение поступлений по налогу на прибыль — в среднем на 3%, причем у крупного бизнеса ситуация не лучше. «В Татарстане сокращение составило 1,3%. Главный драйвер — «Татнефть», но и там не все предсказуемо. Стоит готовиться к дальнейшему умеренному сокращению», — считает она.

— Снижение ключевой ставки, само по себе, пока не даст значительного эффекта. Текущее снижение на полпроцента, или даже на пять процентных пунктов, мало что меняет. Для предприятий с низкой маржинальностью, например, 7—10% по EBITDA, разница между ставкой в 17% и 16% практически неощутима. Это как сравнивать несравнимое, — говорит инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган.

Ситуация, по его словам, изменится, когда ключевая ставка ЦБ снизится хотя бы на 3—4%, достигнув уровня 12—13%: «Вот тогда мы увидим реальное влияние на экономику».

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

«Важны два фактора. Во-первых, само снижение ставки. Во-вторых, ожидание дальнейшего снижения. Предприятия, которые сегодня могут рефинансироваться под 16%, но знают, что через три месяца ставка может быть уже 14%, смогут лучше планировать свою деятельность», указал он.

Самое губительное для бизнеса, по словам Когана, — неопределенность, когда нет понимания, чего ожидать — это гораздо серьезнее. «Если же есть ясность, даже при маржинальности 13% по EBITDA, возможность краткосрочного рефинансирования под 15—16% не окажет критического влияния на бизнес. Важны как дальнейшие ожидания, так и реальный уровень ставки, например, через год», — подчеркнул он.

— Если через год ставка составит 12%, на что мы очень рассчитываем, — это кардинально изменит ситуацию на рынке. Многие компании, которые сегодня работают в основном за счет банковского кредитования, почувствуют облегчение, — убежден спикер.

Второй важный фактор, по его словам, — это, безусловно, все, что связано с мирным процессом. «Развитие мирного процесса, несомненно, может дать мощный импульс экономике», заключил собеседник издания.