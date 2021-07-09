Минфин России сообщил, что льготы для добычи сверхвязкой нефти восстановят в 2023—2024 годах

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов сообщил, что налоговые льготы для добычи сверхвязкой нефти восстановят с 2023—2024 года. По его словам, это произойдет по мере того, как будет закрываться сделка ОПЕК+.

«Пока сделка ОПЕК+ действует, государство, борясь с пандемией и с последствиями пандемии, изыскивало любые другие дополнительные источники. Просто одной из схем оптимизации налогов [было установлено] таким образом, что на определенный промежуток времени выровняли условия налогообложения для всех видов нефтей», — цитирует Сазанова ТАСС.

Представитель Минфина также добавил, что в перспективе государство окажет поддержку в виде налоговых преференций для сверхвязкой нефти.

Напомним, в сентябре 2020 года ведомство предложило отменить с 2021 года налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче сверхвязкой нефти. В октябре в России отменили льготы по сверхвязким и выработанным месторождениям. При этом предложили перевести их на режим налога на добавленный доход, однако в итоговом варианте он был принят только для выработанных месторождений.

Татьяна Демина