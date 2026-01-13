Обновленная детская поликлиника открылась в Иннополисе
Площадь обновленного учреждения составляет 206,6 квадратного метра
Сегодня состоялось торжественное открытие детской поликлиники в городе Иннополисе после капитального ремонта. Мероприятие посетили заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев и временно исполняющий обязанности мэра Иннополиса Ильдар Хуззятов, сообщили в телеграм-канале «Медицина Татарстана».
Площадь обновленного учреждения составляет 206,6 кв. м. Благодаря проведенным работам увеличено количество врачебных кабинетов и помещений для медицинских процедур, а также оборудован специальный подъезд для машин скорой помощи. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств республиканского бюджета.
Детская поликлиника является подразделением Детской республиканской клинической больницы. К данному медицинскому учреждению прикреплены более 1 500 несовершеннолетних жителей Иннополиса, численность которых продолжает увеличиваться. Поликлинику обслуживают два врача-педиатра и две медицинские сестры, дополнительно проводятся визиты узкопрофильных специалистов.
Ранее «Реальное время» писало, что в Иннополисе создали жилищную комиссию для регулирования вопросов соципотеки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».