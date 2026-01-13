Казанцы выбрали приоритетами в наступившем году спорт, семью и самосовершенствование

Поддерживать физическую форму планирует каждый третий респондент, причем женщины гораздо активнее заявляют о своем стремлении вести здоровый образ жизни

Фото: Динар Фатыхов

Большинство жителей Татарстана намерены активно заниматься здоровьем, проводить больше времени с близкими людьми и улучшать качество своей жизни. Треть опрошенных заявили о намерении заняться спортом и уделить больше внимания семье. Об этом сообщили «Реальному времени» в SuperJob.

Поддерживать физическую форму планирует каждый третий респондент, причем женщины гораздо активнее заявляют о своем стремлении вести здоровый образ жизни. Четверть участников опроса готовы направить усилия на развитие своих увлечений и получение новых знаний. Среди молодежи популярно желание изучать иностранные языки.

Интересные различия наблюдаются среди возрастных групп: молодежь стремится развивать себя физически и интеллектуально, респонденты среднего возраста нацелены на укрепление семейных связей и улучшение качества личного пространства, а старшее поколение предпочитает осваивать новые хобби и завершать начатые дела.

Ариана Ранцева