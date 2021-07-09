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Минуллина анонсировала строительство в Казани новых спортивных объектов

15:40, 09.07.2021
Минуллина анонсировала строительство в Казани новых спортивных объектов
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вблизи Дворца водных видов спорта с другой стороны реки Казанки могут появиться новые спортивные объекты. Их хотят построить к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет в городе в 2025 году, сообщила глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

На сегодняшний день ведомство уже ведет переговороры с частными инвесторами, крупными международными компаниями, которые тоже заинтересованы в строительстве новых объектов в Казани, добавила она.

— Сейчас мы стараемся сделать эти объекты экономически целесообразными, потому что крупные инфраструктурные проекты всегда имеют сложные модели окупаемости по срокам, — рассказала ТАСС Минуллина. «Если у нас будет хватать расходов на эксплуатацию таких объектов, то это для нас будет большой успех», — заключила она.

Минуллина также рассказала, что к ЧМ по водным видам спорта — 2025 планируется провести реконструкцию Центрального стадиона. «Мы хотим предложить задействовать эту территорию более функционально», — пояснила она.

Татьяна Демина
СпортВодные виды спортаОбществоИнфраструктура Татарстан
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