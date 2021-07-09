В Набережных Челнах поручили провакцинировать всех сотрудников литейного завода КАМАЗа

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах поручили провести стопроцентную двукратную вакцинацию сотрудников литейного завода КАМАЗа. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев.

Вакцинация от COVID-19 касается всех совершеннолетних сотрудников завода, не имевших близких контактов с заболевшими и ранее не привитых. Исключение — лица, имеющие медицинские противопоказания, подтвержденные документально.

Контактировавшие с инфицированными получат допуск, если у них после двухнедельного карантина вирус не подтвердится. Переболевшим COVID-19 необходимо пройти вакцинацию через шесть месяцев после выздоровления, сообщают «Вести КАМАЗа».

Сообщается, что на литейном заводе первый компонент вакцины «Спутник V» получили уже 1 639 человек, второй — 1 005 сотрудников. От COVID-19 лечатся два работника предприятия.

Напомним, в Татарстане постановление Управления Роспотребнадзора по РТ о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 47 организаций. В них прописано, что контактные лица должны сделать прививку от коронавируса. Это означает, что в организации уже есть случай COVID-19, все близкие контакты должны отправиться на самоизоляцию, а все остальные, которые работают в данной организации, подлежат вакцинации.



Татьяна Демина