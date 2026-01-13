Туристы из Татарстана посетили более 75 регионов страны в новогодние праздники

Среди наиболее популярных направлений оказались Москва, Башкирия и Самара

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанцы массово путешествовали по всей России. Среди наиболее популярных направлений оказались Москва, Башкирия и Самара. Но особенно значительный прирост продемонстрировал поток туристов на Дальний Восток — плюс 67%. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Мегафона.

При этом четверть татарстанского туристического потока приняла столица России: сюда отправились примерно 14% путешественников. Еще девять процентов предпочли посетить регионы Башкортостана, шесть процентов — территорию Самарской области. Южная часть страны тоже была востребована: пять процентов туристов направились отдыхать в Краснодарский край. Примечательно, что популярны среди местных жителей были близлежащие территории, такие как Чувашия, Марий Эл и Удмуртия, куда путешественники чаще всего выбирались личным транспортом.

Продолжительные новогодние каникулы вызвали резкий всплеск интереса к дальней поездке. Например, число поездок татарстанцев на Дальний Восток выросло сразу на две трети, а в сторону Калининградской области приток туристов увеличился вдвое относительно прошлого года. Статистика показывает, что многие выбрали именно длительную поездку, пик которой пришелся на первые рабочие дни нового года — 5 и 6 января.

Что касается гостей региона, то большинство приехавших составили столичные туристы и жители ближайших областей. Чаще всего приезжающие выбирают посещение городов Татарстана, среди которых лидируют Казань, Набережные Челны и Нижнекамск. Однако наибольший интерес вызывают достопримечательности, расположенные вокруг старинных поселений Болгара, Свияжска и Раифского монастыря. Центральная часть Казани — кремлевская площадь, улица Баумана, парк «Черное озеро», Центр семьи «Казан» и городская елка — также пользовалась популярностью у туристов.

Ранее «Реальное время» писало, что музеи России привлекли рекордные 2 миллиона туристов за каникулы.

Ариана Ранцева