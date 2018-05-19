Скандалы недели: пожар на Тэцевской, спаситель дольщиков в Куюках и Кремль в борьбе с коррупцией

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Марат Гайфуллин

На уходящей неделе в казанском Кремле подробно разобрали и публично раскрыли коррупционные схемы в работе местных чиновников. Помимо нарушений в республиканских министерствах и ведомствах, стало известно о том, что в Нижнекамском районе бюджетная субсидия на громкий инвестиционный проект растворилась в воздухе вместе с объектом строительства. Не обошлось и без громких происшествий — рабочая неделя в Казани стартовала с масштабного пожара, а в Удмуртии сдетонировали военные снаряды, да так, что возгорание не могли потушить несколько дней. Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

В казанском Кремле раскрыли коррупционные схемы

В среду на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ впервые были озвучены истинные причины последних громких кадровых перестановок в татарстанском здравоохранении. В своем докладе начальник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов перечислил вопиющие примеры разбазаривания муниципальных земель, коррупционных схем в строительстве и получения госзаказов в обход тендеров. Отметим, что Минздрав оперативно ответил на прозвучавшую критику — в эксклюзивном интервью «Реальному времени» министр Марат Садыков рассказал о мерах, которые, по его мнению, позволят быстро взять ситуацию под жесткий контроль и исключить возникновение «конфликта интересов» в будущем.

По итогам заседания чиновников очень впечатлили и объем публично вскрытых нарушений в бюджетных кормушках, и курс силовиков на посадку. Помимо Минздрава, икалось во время обсуждения и бывшим министрам образования, культуры и лесного хозяйства. Последний, как выяснило «Реальное время», вернул родному району 70 га. Но еще больший успех имел обыск у сына казанского чиновника, после которого в Нижнекамский муниципалитет вернулось больше 200 га.

На закрытой для СМИ части заседания руководители силовых ведомств и Счетной палаты республики рассказали о передаче в собственность владелице коттеджа в 300 «квадратов» аж 6 гектаров земли в Верхнем Услоне и сдаче в Сарманово 19 гектаров с арендной платой меньше 50 рублей в год за гектар. Под раздачу попал и Минсельхозпрод Татарстана — за требование трудовых книжек у крестьян.

Марс Бадрутдинов перечислил вопиющие примеры разбазаривания муниципальных земель, коррупционных схем в строительстве и получения госзаказов в обход тендеров. Фото Олега Тихонова

Тяжбы вокруг погоревших банков

Союз пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» вступил в битву за возврат заводом им. Горького 2 млрд рублей в конкурсную массу. В апреле 2016 года зеленодольский завод поручился за «фирму-прокладку» Мусина — «Траверз компани» по кредиту в ТФБ на 2 млрд рублей. Через месяц завод якобы расторг договоры поручительства, но данные проверки говорят об обратном. Поэтому союз потребовал от конкурсного управляющего ТФБ оспорить сделку. АСВ воздерживается, ссылаясь на «нецелесообразность оспаривания». На этой неделе «Реальное время» подробно разбиралось в деле.

В среду, 16 мая, Верховный суд РТ отказал команде Равиля Зиганшина в удовлетворении требования о зачете депозита ПСО «Казань» в качестве оплаты его потребительского кредита в ТФБ. Взяв у банка в долг под 6% годовых 7 миллионов евро, бизнесмен в этот же день открыл в ТФБ депозит на аналогичную сумму, но под выгодные 24,29%, тем самым еще и заработав на займе.

Также на уходящей неделе стало известно о том, что АСВ требует ареста офисов в «Казанском подворье» — зданием владеет одна из фирм экс-главы ТФБ Роберта Мусина «Новая нефтехимия», в отношении которой усмотрели признаки вывода активов. Отметим, что рассмотрение иска АСВ, которое предприняло очередную попытку наложить арест на активы компании, в которую перетекла внушительная часть имущества «Новой нефтехимии» забуксовало из-за того, что это дело является частью запутанного клубка взаимосвязанных и пока не разрешившихся судебных историй.

«Ансат» в Поднебесной и первый заказчик для «Магнитки»в РТ

На уходящей неделе стало известно о том, что стартовым заказчиком первого в Поволжье сервисного металлоцентра, учрежденного год назад турецким холдингом «Джошкуноз» с Магнитогорским металлургическим комбинатом, ожидаемо стало СП Ford Sollers. Во вторник на праздничной церемонии запуска металлоцентра с участием глав Татарстана и Челябинской области президент СП Ford Sollers Адиль Ширинов клятвенно заверил, что загрузит партнерский завод на «полную катушку», «зарядив» под него все собираемые в Татарстане модели Ford. Правда, как выяснило «Реальное время», амбициозная идея охватить «автомобильное» Поволжье, где собирается 1,1 млн машин, туркам пока не удается. Зато братскую руку дружбы им протянуло другое СП — «КАМАЗ-Даймлер».

Росавиация завершает сертификацию «Ансата» на соответствие требованиям авиационных властей КНР. Фото Дмитрия Щипанова

Вместе с тем, первая пятерка гражданских вертолетов «Ансат» производства Казанского вертолетного завода может в ближайшее время улететь в Поднебесную. Росавиация завершает сертификацию «Ансата» на соответствие требованиям авиационных властей КНР. Как стало известно «Реальному времени», 30 июня — в начале июля его российский сертификат возможно будет валидирован в Китае. Это откроет путь «Ансату» в небо Поднебесной, где давно властвует Airbus Helicopters. Стоимость «пробной» поставки может составить $50 млн, а сам контракт станет первым экспортным в этом году для КВЗ. Но он не спасает КВЗ от производственного кризиса, вызванного затяжными переговорами вокруг индийского контракта стоимостью $1 млрд.

«Дикий» рост цен на топливо

Цены на бензин растут уже 4-ю неделю подряд и, судя по всему, не собираются останавливаться, в Казани за последний месяц литр 92-го бензина вырос в стоимости на 1,58 рубля, до 38,98 рубля, 95-го — на 1,30 рубля, до 41,60 рубля, 98-го — на 1,25 рубля, до 47,35 рубля, дизельного топлива — на 0,96 рубля, до 41,34 рубля и газа — на 75 копеек, до 19 рублей.

Причем качественный скачок произошел буквально на прошлой неделе. Такие города, как Нижнекамск, Набережные Челны и Альметьевск не сильно отстали от Казани — цены там разнятся незначительно, а в отдельных случаях даже превышают казанские. Например, в нефтяной столице республики цена АИ-92 дошла до 39,20 рубля за литр. Эксперты «Реального времени» констатируют «аховую» ситуацию и в качестве решения проблемы предлагают закрыть экспорт.

Пожар на Тэцевской и взрыв снарядов в Удмуртии

Рабочая неделя в Казани началась с масштабного пожара на территории бывшего завода ЖБИ-4 (площади сдавались частному предприятию по производству красок). Горели емкости с легковоспламеняющимися жидкостями — толуолом, изобутанолом, ацетоном, всего порядка 100 тонн или 25 цистерн. Площадь пожара составила почти 100 квадратных метров. Информация о пожаре поступила в 8.40. Через час спасатели сумели ликвидировать открытое горение. Была реальная угроза взрыва и возгорания ближайших строений, сообщили в МЧС по РТ. После пожара в Казани экологи зафиксировали превышение уровня загрязняющих веществ в воздухе.

Вместе с тем серьезный пожар произошел в пригороде Ижевска. В среду в районе села Пугачево сдетонировали снаряды, оставшиеся там со времен старого военного склада. Напомним, 7 лет назад арсенал уже горел, были жертвы и пострадавшие. В среду события развивались по схожему сценарию, за исключением того, что военных в этом месте уже нет. К месту происшествия были стянуты силы МЧС, в том числе из Татарстана, производилась эвакуация населения, была закрыта трасса. Следователи начали проверку по факту взрыва боеприпасов на бывшем военном полигоне в Удмуртии. Отметим, что 18 отдельных очагов на площади 3 гектара продолжали действовать даже в пятницу, 18 мая.

В районе села Пугачево сдетонировали снаряды, оставшиеся там со времен старого военного склада. Фото: vk.com/udmurtiya_18reg

Строительные войны



Строитель «Салават купере» планирует возведение элитного ЖК в Кировском районе Казани. До конца июня на улице Гладилова могут начать стройку жилого комплекса премиум-класса из трех семиэтажных домов. Проектом занимается фирма «Грэйт Девелопмент», которую связывают с депутатом Казгордумы Владимиром Никишовым, ее бывшим учредителем. Сейчас парламентарий владеет компанией «ГрейтСтрой», получившей известность как застройщик 10-го квартала в соципотечном микрорайоне «Салават купере».

Одновременно с этим стало известно о том, что власти Татарстана нашли инвестора для запуска еще одного долгостроя — ЖК «Яшьлек». О новом спасителе строек «Стройкома» известно немного — эта компания из Москвы.

Тем временем Арбитражный суд Поволжского округа, следом за Арбитражным судом РТ и 11-м Апелляционным судом, поддержал своим решением собственников нежилых помещений ЖК «Миллениум сити», площади под офисы которых попытались забрать в конкурсную массу банкрота — компании «Маг-Строй». Заметим, что после небольшого триумфа ожидается новый этап борьбы — за достройку дома. Также на уходящей неделе Арбитражный суд РТ поставил точку в деле о сносе «лишних» этажей ЖК «Золотая середина» на Чистопольской и обязал фирму «Свей» снести девять этажей и даже один подъезд, которые посчитал самовольной постройкой.

В колонию общего режима на 4 года отправляют бывшего казанского адвоката Ольгу Варисову. Верховный суд РТ согласился с приговором, согласно которому строительный бизнес Варисовой был признан мошенничеством — строительство трех домов-«таунхаусов» было признано аферой, а ущерб составил 67 млн рублей. Один из таунхаусов Варисовой сравняли с землей 5 лет назад, еще два пока стоят. Как выяснило «Реальное время», строгого наказания для застройщицы требовали 19 из 36 потерпевших, ну а подсудимая обвиняла приставов в исполнении незаконных судебных решений, а казанских чиновников — в близорукости.

Строительство трех домов-«таунхаусов» было признано аферой, а ущерб составил 67 млн рублей. Фото Ирины Плотниковой

В Нижнекамске 90 млн субсидий «сожрали» свиньи, которых не было

В Нижнекамском районе очередная бюджетная субсидия на громкий инвестиционный проект растворилась в воздухе вместе с объектом строительства. Ранее «Реальное время» писало, как неустановленные лица «заработали» 45 млн рублей на строительстве так и не построенных завода по разведению форели и «Рыбацкой деревни» для туристов в Камских Полянах. Оказалось, что в том же самом 2011 году, когда «инвесторы» на туристическую приманку в Камских Полянах выудили из госбюджета этот крупный куш, другая фирма получила вдвое большую сумму за так и не построенный по соседству свиноводческий комплекс.

Эта история угодила в отчеты комиссии Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции как имеющая признаки «неэффективного использования бюджетных средств», однако ее расследование продолжения не получило, и вернуть в госбюджет деньги неудачливых инвесторов никто не заставил. А на заброшенную стройку, как выяснило «Реальное время», готовится прийти новый инвестор — и у него тоже большие планы.

Богатые чиновники Удмуртии и Чувашии

На текущей неделе «Реальное время» продолжило анализировать доходы региональных депутатов. На сей раз разбору подверглись зарплаты чиновников из Чувашии и Удмуртии. Так, совокупный доход 43 депутатов Госсовета Чувашии в 2017 году составил более четверти миллиарда рублей (264,6 млн рублей, если быть точными). Еще 75 млн заработали их супруги, а общая сумма доходов составила 339 млн рублей. На каждого депутата в среднем приходится, таким образом, около 6,2 млн рублей в год, а на всю семью — включая и доходы вторых половин — по 7,9 млн рублей в год, или 658 тыс. рублей в месяц. Стоит заметить, что 71% дохода всех депутатов в 2017 году приходится лишь на 10 человек, заработавших от 10 до 39 млн рублей. При этом семь депутатов получили за год менее 1 млн рублей, или 83 тыс. рублей в месяц.

Если говорить про Удмуртию, то там народные избранники за 2017 год заработали чуть больше, чем полмиллиарда рублей, а их супруги еще 164,7 миллиона. Абсолютным лидером по личному доходу и совокупному доходу семьи в 2017 году стал депутат от «Единой России» Алексей Малюк. Он задекларировал 137,5 млн рублей, а его супруга — 62,5 млн. Второе место по личному и совокупному доходу семьи занял сын первого президента Удмуртии Александра Волкова, депутат от «Единой России» Андрей Волков. Его личный доход за истекший год — 64,8 млн рублей, а доход его супруги — 13,5 млн.

Народные избранники в Удмуртии за 2017 год заработали чуть больше, чем полмиллиарда рублей. Фото day.org.ru



Также «Реальное время» изучило декларации членов правительства Удмуртии. В 2017 году они заработали в общей сложности около 40 млн рублей — немногим больше, чем глава республики Александр Бречалов с учетом продажи недвижимости (34 млн). При этом доход некоторых министров оказался больше, чем у их непосредственных руководителей — премьер-министра Ярослава Семенова и вице-премьеров. В собственности отдельных членов кабмина нет жилья, но есть большие земельные участки, а кто-то предпочитает дорогим автомобилям мотоциклы.

Курортная диверсия в ОАЭ

На курорте Шарджа в Арабских Эмиратах после подозрительного завтрака в отеле американской сети Sheraton отравились не меньше 100 человек. В числе пострадавших — жители России, Украины, Казахстана, Германии и других стран. Среди россиян были большие группы туристов с Урала, северной столицы и Татарстана. Данными о том, сколько туристов из РТ после отдыха в «Шератоне» обратились к врачам, в Управлении Роспотребнадзора не делятся, как и не сообщают и о том, что за известная либо неизвестная зараза атаковала отдыхающих в Арабских Эмиратах. Спускать курортную диверсию татарстанцы и их товарищи по несчастью из других регионов и стран не намерены. Они планируют найти юриста-международника и подать коллективный иск к организаторам отдыха. Подробности произошедшего вы можете узнать здесь.

Альметьевское выселение

В понедельник, 14 мая, жителей дома по Белоглазова, 111 в Альметьевске выставили за дверь их, хоть и аварийного, но единственного жилья. Никто из них не хотел покидать здание. Пришлось выставлять людей силой, прибегнув к помощи судебных приставов. Отметим, что некоторые из жильцов получили квартиры в новом соципотечном микрорайоне «Алсу» — на каких условиях, правда, до сих пор неясно. Кроме того, не все жители получили ключи от новостроек и практически остались бы на улице, если бы их не приютили родственники и соседи.

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