«Экс-глава Минздрава Адель Вафин находился в состоянии конфликта интересов...»

Приписка века: мужчин обследовал гинеколог

Фото: Олег Тихонов

Сегодня на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ впервые были озвучены истинные причины последних громких кадровых перестановок в татарстанском здравоохранении. В своем докладе начальник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов перечислил вопиющие примеры разбазаривания муниципальных земель, коррупционных схем в строительстве и получения госзаказов в обход тендеров. Информация о нарушениях, выявленных комиссиями Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции в республиканском Минздраве прозвучала ошеломляюще. В какой-то степени еще и потому, что впервые было официально дано подтверждение тому, о чем давно ходили слухи. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Удар по имиджу»



Начало заседания, казалось, не предвещало потрясений. С небольшим опозданием в зал заседаний Представительского корпуса Кремля вошел Рустам Минниханов — успевшие посмотреть обличительный фильм про коррупцию участники мероприятия встретили его дружным грохотом кресел. А президент еще несколько минут посвятил рекламе Болгара, откуда только что вернулся: «Смотрели комплекс — очень хорошо получается, очень красиво! Готовьтесь отдыхать там — не надо никаких Эмиратов! Волга, пятизвездочный отель, рыбалка — все есть там». И только потом приступил к делу:

— В федеральное антикоррупционное законодательство были внесены изменения в прошлом году, соответственно мной был подписан ряд законов…

А потом, рассуждая о том, как и почему в Татарстане антикоррупционные законы нарушаются, сделал вывод, который ну никак не коррелируется с тем, что позже прозвучало в докладе Марса Бадрутдинова. О том, что одной из основных «коррупционных» проблем в республике на сегодня являются ошибки, которые наши чиновники допускают при подаче в госорганы сведений о доходах:

— Я считаю, 90 процентов — это ошибки из-за невнимательности или неумения что-то заполнять. Следующий момент — конфликт интересов. Уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то родственные отношения — никаких вопросов, мы все понимаем. Но вы должны это все зафиксировать, чтобы если что-то случилось, не было претензий в ваш адрес.…

И только в завершающей части своего выступления Рустам Минниханов намекнул на настоящие, а не формальные проблемы:

— Мы имеем ряд уголовных дел, получивших широкий общественный резонанс, и каждое — удар по имиджу! Начинать надо с себя. Однако обстоятельства, при которых преступление стало возможным, рассматриваются формально, мер не принимается, особенно это касается Минздрава, Минобразования, аппарата кабмина. В конечном итоге мы имеем рост преступлений и социальной напряженности!

Ничего личного, просто бизнес

А из последовавшего за выступлением президента доклада Марса Бадрутдинова стало ясно, что причиной ухода в отставку возглавлявшего татарстанский Минздрав на протяжении четырех с половиной лет Аделя Вафина стала вовсе не трагическая смерть его заместителя Елены Шишмаревой, и даже не возбуждение в отношении Шишмаревой уголовного дела.

Что касается экс-министра здравоохранения — он, как выяснилось, вполне подтвердил не раз высказывавшееся его подчиненными в кулуарах мнение, что он вообще не врач, а просто умеющий извлекать выгоду из любых ситуаций успешный бизнесмен. Адель Вафин, по данным, полученным в рамках исследования социально-психологического климата коллектива Минздрава, регулярно использовал свое служебное положение в личных целях. И если покойная Шишмарева в этом деле опередила всех коллег из руководства министерства — ее привычка пользоваться властью по пятибалльной шкале была оценена в 2,4, — то экс-руководитель ведомства следовал сразу за ней — с 1,4 балла. Впрочем, не сильно от него отстали и ныне действующие замы: у Фариды Яркаевой, к примеру, этот показатель составил 1,2, а самым скромным по этой шкале оценок может считаться Сергей Осипов, набравший лишь 0,8 балла.

Однако наиболее вовлеченным в коммерческую деятельность замминистра оказалась все же Фарида Яркаева, и это отвечающая за лекарственное обеспечение. Шишмарева занимала лишь второе место, Вафин — и вовсе третье. Но именно экс-министр выстроил для себя сразу несколько схем дополнительного заработка! Причем не только сам деньги получал, но и с подчиненными делился!

— Бывший министр здравоохранения длительное время находился в состоянии конфликта интересов, совмещая свою работу с управлением кафедрой в Казанском медуниверситете. Это происходило в ущерб основной деятельности. Более того, экс-министр принял на руководимую кафедру своих подчиненных из министерства и подписывал им табели учета рабочего времени, — сообщил начальник антикоррупционного управления при президенте РТ. — Помимо этого в мае 2015 года создал при себе конкурсную комиссию по отбору претендентов для зачисления в Казанский медуниверситет по программе целевой кафедральной подготовки. Комиссия рассматривала предложения районов и определяла будущих абитуриентов. Мало того, что этим были нарушены требования законодательства, так еще на учебу абитуриенты отбирались по коррупционным мотивам. Мы обнаружили несколько студентов, зачисленных по рекомендации министерства, с баллами намного ниже, чем у других претендентов, но зато с влиятельными родственниками. (Эти слова проиллюстрировал слайд, на котором в желтой рамочке «светились» жалкие 184 балла, с ними в число студентов КГМУ был зачислен «выдвиженец» из Зеленодольского района «Г… ин», и 168 баллов, набранных удачливой абитуриенткой из числа «целевиков» от Муслюмовского района «Са… вой»).

Не отставали от министра и подчиненные. Только в Казанском горздраве обнаружилось четверо сотрудников, включая одного из заместителей управления, подрабатывающих в подведомственных частных и государственных медицинских учреждениях. Трудовые договоры с ними были расторгнуты только после вмешательства Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

А мужчин попросим на осмотр к гинекологу!

Работа по совместительству чаще всего сопряжена со злоупотреблением властью, — сделал вывод Марс Бадрутдинов. — Это показывает недостатки работы руководителей, которые не контролируют подчиненных. И подкрепил это рядом фактов.

Для начала сообщил о том, как «осваивались» госсредства через Диспетчерский центр Минздрава РТ, которому ежегодно выделяется около двухсот миллионов рублей на профилактические медосмотры:

— Центр распределяет деньги между медицинскими учреждениями, которые их осваивают с использованием коррупционных схем. Например, в Нижнекамской ЦРБ в 2016 году по документам медосмотр прошли почти 11 тысяч человек, за что предъявлено к оплате более 12 млн рублей. Встречное изучение показало, что на 900 человек подтверждающих документов просто нет, то есть это все приписки.

Кроме того, у 10 тысяч человек было приписано исследование на возбудителей кишечных инфекций и осмотр у врача-инфекциониста. А еще в Нижнекамской ЦРБ гинекологи и маммологи умудрились обследовать 930 мужчин, даже УЗИ несуществующих молочных желез им провели!

Аналогичные приписки обнаружились и в казанских горбольницах №11 и №16. Заметим, что знаковых кадровых перестановок ни там, ни в Нижнекамской ЦРБ пока не последовало…

Коррупция видна невооруженным глазом

Зато одним из первых вслед за Аделем Вафиным покинул пост главврач Республиканского онкодиспансера Ильдар Хайруллин. И не случайно: антикоррупционное расследование выявило, что там была принята на вооружение хитрая схема заключения госконрактов, благодаря которой закупка расходных материалов через фирму «Вега», входящую в группу компаний «Ренир» из бюджета утекло свыше 1,34 миллиона рублей, при этом закупочные цены по отдельным позициям отличались от общепринятых на 200 процентов! Однако автором этой схемы, как следует из продемонстрированных во время доклада Бадрутдинова слайдов, является не Хайруллин, а его предшественник Рустем Хасанов, руководивший онкодиспансером с 1985 по 2013 гг.

— Та же группа взаимосвязанных с группой компаний «Ренир» организаций принимала активное участие и в торгах, проводимых РКБ, — сообщил Марс Бадрутдинов. За пять лет с ними были заключены контракты на сумму около полумиллиарда рублей.

Стоит ли после этого удивляться смене главврача РКБ, случившейся в апреле? Вопрос риторический — так же, как и в случае с отстранением от работы главврача РКОД Айрата Амирова (), в которую следователи уже приходили с обыском.

В результате завышения закупочных цен на линзы для операций по замене хрусталика, которые РКОБ закупала через посредника – ликвидированное в декабре 2017 года ООО «РИКОМ», бюджету был нанесен ущерб в 3,2 миллиона рублей, стоимость поставки 4144 линз была завышена на 45 процентов, а очередь на бесплатную (для пациентов) операцию растянулась на два года, заявил Марс Бадрутдинов. И добавил, что, отчитываясь о «бесплатных» операциях, в РКОБ не стеснялись засчитывать и тех пациентов, которые приобретали линзы за свой счет, и даже «мертвые души» — тех, кто умер, не дождавшись операции.

— Всем уже ясно, что эти случаи дают основания для выводов р масштабах коррупционной практики, — сделал вывод начальник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

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Ситуацию, обсуждавшуюся на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ «Реальному времени» прокомментрировал по телефону министр здравоохоранения РТ Марат Садыков:

— Мы над этим работаем. Во-первых, работаем с самой схемой проведения торгов: усилили группу, которая мониторит закупку лекарственных препаратов, расходных материалов. У нас есть программа, позволяющая нам видеть цены по всей Российской Федерации. Если сейчас лечебное учреждение позволит себе объявлять конкурс и завысит цены, мы это увидим. И будем принимать соответсвующие меры еще до проведения торгов.