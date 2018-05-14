Строитель «Салават купере» станет застройщиком «элитки» с видом на Кремль

Компания «Грэйт Девелопмент» просит у города разрешение на строительство трех семиэтажных домов

До конца июня на улице Гладилова могут начать стройку жилого комплекса премиум-класса из трех семиэтажных домов. Проектом занимается фирма «Грэйт Девелопмент», которую связывают с депутатом Казгордумы Владимиром Никишовым, ее бывшим учредителем. Сейчас парламентарий владеет компанией «ГрейтСтрой», получившей известность, как застройщик 10-го квартала в соципотечном микрорайоне «Салават купере». Подробности нового проекта в исторической части Кировского района «Реальное время» выяснило на публичных слушаниях, где девелопер запрашивал разрешение на стройку.

Жилье премиум-класса на особой территории

Новый жилой комплекс может вырасти на Гладилова, рядом с Льнокомбинатом и пересечением улиц Алафузова и Слободской. Приступить к стройке девелопер планирует до конца второго квартала года. Как призналась замдиректора по общим вопросам компании «Грэйт Девелопмент» Гульгена Галеева, название ЖК пока в процессе разработки.

— Просим разрешение на условно разрешенный вид использования двух участков на Гладилова для строительства многоквартирных жилых домов. Эскизный проект согласован, есть ответ и от Минкульта РТ, — заявила в начале слушаний Гульгена Галеева.

Застройщик заявился на стройку по двум участкам, позднее их объединят в один. По обеим территориям есть ограничения, накладываемые ПЗО (положение о зонах охраны объектов культурного наследия, — прим. ред.). Потому и согласовывали с Министерством культуры. Главные требования: высота зданий не должна превышать 23 метров, а перед возведением жилья нужно провести археологические изыскания. На одном из участков стоит недавно расселенный частный дом — его уже начали сносить. Соседние постройки останутся нетронутыми. Так, здание на Алафузова, 4, граничащее с участком под застройку, по словам заявителя, принадлежит Минюсту РТ:

— Мы его не трогаем, оно нам не мешает. Здание на Гладилова, 46, тоже не затрагиваем, оно принадлежит Минземимуществу РТ. Новое строительство будет вестись так, чтобы ничего рядом не сносить, — пояснила Галеева.

На участке в 8 152 квадратных метра застройщик собирается разместить три семиэтажных жилых дома с общим количеством квартир около 170



Коммерческие площади без детских садов

На участке в 8 152 квадратных метра застройщик собирается разместить три семиэтажных жилых дома с общим количеством квартир около 170.

— Первые этажи будут коммерческие. Это будут офисные помещения, магазины, возможно, салон красоты, встроенных детских садов не будет. На территории мы проектируем подземный паркинг, детскую площадку. Конфигурация позволяет разместить предметы озеленения. Что касается инвестиций в строительство, пока подсчитываем, точно не можем сказать, сколько потребуется, — пояснила «Реальному времени» Гульгена Галеева.

По какой стоимости планируют продавать здесь жилье, представитель девелопера также умолчала, но пояснила, что ЖК будет позиционировать себя «выше среднего класса, как премиум-класс, будет лифтовый подъем с паркинга, небольшое количество квартир, панорамный вид на Кремль и Волгу. Это нетипичное жилье, которое позволяет закладывать и индивидуальные планировки».

Для парковки купят участок

Так как строительство будет идти в исторической части Казани, требования к застройщику по числу парковочных мест смягчат, количество машиномест можно снизить на 20%: «Изначально запроектировали 221 место, но учитывая «минус 20%», остается только 180».

Подземная парковка была рассчитана на 111 мест, на территории смогут разместиться 52 машины и еще часть можно будет оставить на надземной стоянке в 500 метрах через дорогу. «22 машины будут находиться на земельном участке на улице 1 Мая. Пока мы им владеем на правах аренды на 11 месяцев, но мы планируем его выкупить у ОАО «Комбытсервис», эта работа уже идет. Участок все равно пустует, — объяснила Галеева и добавила, что площадь территории достаточно велика: — Такой большой участок выбрали про запас, но не будем держать его весь в собственности у себя, со временем будем продавать, что не нужно».

Так как строительство будет идти в исторической части Казани, требования к застройщику по числу парковочных мест смягчат, количество машиномест можно снизить на 20%



Сегодня учредителем ООО «Грэйт Девелопмент» является Дмитрий Кузьмин, но еще недавно в числе собственников был указан и депутат Казгордумы, владелец компании с созвучным названием «ГрейтСтрой» и гендиректор ГК «Грейт» Владимир Никишов. Его фирма («ГрейтСтрой») получила известность, так как занималась строительством домов 10-го квартала в «Салават купере». Никишов не стал открещиваться от нового проекта на Гладилова, но и рассказывать подробности не стал, возможно, потому что на заседании, где его рассматривали, президент поручил заморозить высотную застройку в исторической части Казани.

— Пока ничего нового о нем [проекте на Гладилова] нет. И других проектов тоже пока нет. Все только в разработке, — коротко сообщил он нашему изданию.

Еще ранее «Реальное время» писало о планах по открытию ТРК «Радужный» в Осиново, собственник которой также аффилирован с группой компаний «Грэйт».