«Будем обжаловать»: дольщики и «Свей» оспорят снос половины дома «Золотой середины»

Суд обязал казанского застройщика в течение шести месяцев демонтировать 9 из 18 этажей, а последний подъезд — целиком

Фото: Олег Тихонов

Арбитражный суд РТ поставил точку в деле о сносе «лишних» этажей ЖК «Золотая середина» на Чистопольской и обязал фирму «Свей» снести девять этажей и даже один подъезд, которые посчитал самовольной постройкой. Подробнее — в материале «Реального времени».

Не та территория или специалисты заняты

Очередное заседание судья начал с долгожданного представления ответов от экспертных организаций, которые могли бы, по мнению дольщиков, провести дополнительную экспертизу. Ответы сводились к тому, что либо это невозможно из-за того, что не та территориальная принадлежность, либо из-за загруженности специалистов. Исследователи КГАСУ так вообще продублировали то, что писали раньше, хотя суть запроса была совершенно другая.

— Возражаем против дополнительной экспертизы, эксперты дали ответы, определением суда они были вызваны на заседание. Экспертное заключение, которое имеется, содержит ответы на вопросы, не содержит противоречивых выводов. Вот что касается пятого вопроса, вы говорите о забивке свай в непосредственной близости от здания. Данные не смогут адекватно отобразить ситуацию по фундаменту. На проведение данной экспертизы из средств муниципалитета были потрачены 2,9 млн рублей, то есть сейчас город снова должен будет понести определенные расходы. Тем более, экспертные организации отказались от выполнения, — рассуждала представитель исполкома Казани.

Юрист «Свея» Елена Пяткова не согласилась с таким заявлением.

— Никто не отказался. От ФБУ Приволжский региональный центр из Нижнего Новгорода пришел ответ, что у него имеется своя подведомственная территория, куда Татарстан не относится. Республикой занимается ФБУ Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы минюста РФ. Раз они это указывают, нужно отправить запрос туда, — выступила Пяткова.

При этом у нее были ходатайства на получение разрешения на строительство 18-этажного дома, которое находится в Московском районном суде Казани (наличие такого документа позже опровергла представитель исполкома, — прим. ред.), а также на приглашение в суд Булата Хадеева, который не включен в состав экспертной группы, но делал основные заключения.

Эксперты геологические изыскания не проводили, грунты не выбирали



«Вы же настаивали на том, чтобы проводить экспертизу за пределами РТ»

Представитель конкурсного управляющего «Свея» заявил о том, что речь идет о доказательствах, которые еще не рассматривались. Судья Руфат Коновалов напомнил, что сторона сама настаивала на том, чтобы проводить экспертизу за пределами республики, а сейчас согласна на местных специалистов.

— Возражения исполкома необоснованны. Речь идет о занятости или территориальном делении, но никто не отказывает, мы просим перерыв, чтобы подобрать другие организации. Мы не могли знать заранее, какие будут ответы. В этом нет злоупотребления и нашей вины, — выступил один из дольщиков Игорь Фишман.

Остальные дольщики также выразили недовольство, что на вопрос о проведении дополнительной экспертизы КГАСУ просто повторно прислал то, что уже высылал ранее.

Сейчас имеются геологические изыскания

— Эксперты геологические изыскания не проводили, грунты не выбирали, о чем так и говорили на суде. Поэтому были сформированы вопросы на основании документа. Ходатайство более чем обоснованно, нужна дополнительная экспертиза. Препятствие только в учреждении. Вот российский федеральный центр судебной экспертизы при минюсте РФ пишет, что это невозможно ввиду загрузки, — настаивала Елена Пяткова.

Ее коллеге Елене Лукьяновой пришлось снова напомнить суду об отсутствии в свое время геологических изысканий, без которых, тем не менее, экспертная группа посчитала возможным провести исследование.

— Они произвели все расчеты без геологических изысканий, сейчас они имеются в материале дела, просим провести перерасчет. У них не было даже положения домов, не было листа, чтобы правильно понять схему строений. Сотрудники выдали несколько страниц имеющихся геоизысканий, на основе которых сделали выводы, не видели посадку на местности. Экспертные исследования были без учета реальных данных. Они взяли худшие данные и сделали вывод, — считает Елена Лукьянова.

Представитель конкурсного управляющего «Свея» снова высказал, что достаточных оснований для сноса дома не имеется. На что представитель исполкома заявил, что возведенная постройка — самовольная, разрешение не выдавалось. Хотя у дольщиков другая версия:

— Управление градостроительных разрешений приобщило копию разрешения на строительство 18-этажного дома. Это приобщили сами представители муниципалитета, все в Московском суде, — выступил Игорь Фишман.

Управление градостроительных разрешений приобщило копию разрешения на строительство 18-этажного дома, — говорят дольщики



Представитель исполкома парировала, что указанное разрешение не выдавалось. Юристы «Свея» просили о приостановлении дела, чтобы дождаться, когда, например, московские эксперты могли бы провести экспертизу. Но суд принял решение снести «самовольную постройку», возложив обязанности сноса на застройщика.

— Нужно дождаться определения суда, пока никак не могу комментировать это решение, там был мой помощник, — сообщил «Реальному времени» конкурсный управляющий «Свея» Андрей Урлуков.

Одна из дольщиц Рамзия Тихомирова (фамилия изменена, — прим. ред.) призналась, что вылетела на это судебное заседание специально из Москвы, куда ездила к дочери, а в итоге от переживаний попала в больницу и провела там два месяца.

— Не знаю, что делать. У меня квартира на девятом этаже, но все равно непонятно, что будет. У меня нет жилья, в Нижнекамске продала квартиру, вложила все сюда, в итоге, живу сейчас то у сына, то у дочери, — переживает дольщица.

Другая дольщица Тамара Гнездова заявила, что все жильцы будут обжаловать решение. «Что тут еще сказать. Рано или поздно решение должно было быть вынесено, процесс шел три года, все наши ходатайства вчера отменили. Что касается разрешения на строительство 18-этажного дома, то его никто не предъявил, ничего об этом не знаю», — отметила Гнездова.

«Будем обжаловать, многие обстоятельства не приняли во внимание»

Юрист «Свея» Елена Лукьянова подтвердила, что со своей стороны они будут обжаловать решение суда, которое для всех оказалось полной неожиданностью.

— «Свей» должен снести часть этажей в течение шести месяцев, после этого право сноса переходит к исполкому за счет фирмы «Свей». Мы будем обжаловать решение, многие обстоятельства не были приняты во внимание, и то, что есть разрешение на 18-этажный дом. Этот документ находится в Московском суде в рамках дела Аитова, но оригинал нам не дали, копию тоже. Все произошло слишком быстро, все в шоке, — пояснила «Реальному времени» Елена Лукьянова.

Дольщики говорят, что все жильцы будут обжаловать решение. Фото Максима Платонова (архив)

Она подчеркнула, что снести нужно будет девять лишних этажей в подъездах с первого по пятый, а шестой снести полностью. «Только в этом подъезде жили бы около 200 семей, почти все квартиры куплены. Непонятно, откуда могут быть выделены деньги, предоставить столько квартир тоже невозможно. Все это очень печально», — признает Лукьянова.

Член рабочей группы по организации Фонда дольщиков РТ Иван Новиков также считает, что это еще не конец процесса.

— Мы не можем дать комментарий, пока не увидим полного судебного решения. По закону оно должно быть опубликовано в течение 5 дней. В любом случае у заинтересованных лиц будет право апелляционного, кассационного обжалования, решение будет проверяться, поэтому говорить о том, что в деле поставлена жирная точка, пока рано. Не сомневаюсь, что решение будет обжаловано участниками процесса, — сообщил «Реальному времени» Иван Новиков, член рабочей группы по организации Фонда дольщиков РТ.