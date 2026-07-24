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Акцизы в бюджет Татарстана за полгода превысили 23,6 млрд рублей

15:21, 24.07.2026

Почти половина поступлений — акцизы на нефтепродукты

Акцизы в бюджет Татарстана за полгода превысили 23,6 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

Министерство финансов Татарстана опубликовало данные о поступлении акцизов в консолидированный бюджет республики за первое полугодие 2026 года.

— По итогам января — июня 2026 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан составили 23,6 млрд рублей (42,9% от плановых назначений), — сообщает пресс-служба Минфина.

Основные поступления распределились следующим образом:

  • акцизы на нефтепродукты — 10,6 млрд рублей;
  • акцизы на пиво — 8,1 млрд рублей;
  • акцизы на алкоголь — 1,9 млрд рублей;
  • акцизы в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам — 2,8 млрд рублей;
  • акцизы на газ для производства аммиака — 0,2 млрд рублей.

Ранее Минфин зарегистрировал два выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом.

Вадим Вахрушев

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