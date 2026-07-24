Акцизы в бюджет Татарстана за полгода превысили 23,6 млрд рублей
Почти половина поступлений — акцизы на нефтепродукты
Министерство финансов Татарстана опубликовало данные о поступлении акцизов в консолидированный бюджет республики за первое полугодие 2026 года.
— По итогам января — июня 2026 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан составили 23,6 млрд рублей (42,9% от плановых назначений), — сообщает пресс-служба Минфина.
Основные поступления распределились следующим образом:
- акцизы на нефтепродукты — 10,6 млрд рублей;
- акцизы на пиво — 8,1 млрд рублей;
- акцизы на алкоголь — 1,9 млрд рублей;
- акцизы в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам — 2,8 млрд рублей;
- акцизы на газ для производства аммиака — 0,2 млрд рублей.
Ранее Минфин зарегистрировал два выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом.
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