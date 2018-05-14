Самые богатые депутаты Удмуртии: без «Комоса», но с хозяином хлебозаводов и недвижимостью семьи спикера

Законодатели Удмуртии обнародовали доходы по итогам 2017 года

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила рейтинг доходов депутатов высшего законодательного органа Удмуртской Республики — Государственного совета. За 2017 год народные избранники Удмуртии заработали чуть больше, чем полмиллиарда рублей, а их супруги еще 164,7 миллиона. В этом обзоре мы обратили внимание на лидеров рейтинга и интересные данные по задекларированной недвижимости, а полную информацию вы можете изучить во вложении.

Первый год без могущественных владельцев «Комос Групп»

Рейтинг самых богатых депутатов Госсовета Удмуртии по итогам 2017 года впервые за много лет обошелся без владельцев агропромышленного холдинга «Комос Групп» Андрея Шутова и Андрея Осколкова, которые не стали избираться в шестой созыв. Шутов и Осколков занимали первое и второе место по итогам 2016 и 2015 годов. По итогам 2014 года Осколков был вторым, а Шутов — четвертым. Теперь, когда лидеры прошлых лет сосредоточились на бизнес-проектах, топ самых состоятельных депутатов выглядит иначе.

Хлебный король приобрел автовокзалы, пробежал 50 километров на лыжах и заработал больше всех

Абсолютным лидером по личному доходу и совокупному доходу семьи в 2017 году стал депутат от «Единой России» Алексей Малюк. Он задекларировал 137,5 млн рублей, а его супруга — 62,5 млн.

Малюк — генеральный директор и собственник ООО «Удмуртская хлебная компания», куда входит целый ряд предприятий пищевой промышленности и торговли: «Ижевский хлебозавод №3», «Удмуртмельпром», «Сарапульский хлебокомбинат», «Сарапульская кондитерская фабрика», «Торговая компания «Русь-Матушка» и торговая сеть «БМКиК». Именно на предпринимательскую деятельность приходится большая часть доходов Алексея Михайловича и его жены: 130 млн и 62,3 млн рублей. Прочие доходы семьи приходятся на вклады в банках и кредитных организациях, ценные бумаги и доли участия в коммерческих организациях, возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью. К слову, вторая по значимости статья дохода Алексея Малюка — продажа недвижимого имущества, она принесла ему 5,6 млн рублей.

В начале 2018 года в состав бизнес-империи Алексея Малюка вошла компания «Автовокзалы Удмуртии», объединяющая сеть автовокзалов и автостанций в населенных пунктах республики. Самый заметный объект нового актива — это, конечно же, Центральный автовокзал Ижевска. Хорошим самочувствием семейного бизнеса, вероятнее всего, объясняется и стремительный рост доходов по сравнению с 2016 годом. Тогда Алексей Михайлович заработал всего 79,9 млн рублей, а его жена только 1,4 млн. За год семейное благосостояние улучшилось на 118,6 млн рублей.

Малюк (на фото — справа) — генеральный директор и собственник ООО «Удмуртская хлебная компания», куда входит целый ряд предприятий пищевой промышленности и торговли. Фото day.org.ru



Личное самочувствие лидера рейтинга и социальный капитал, насколько это позволяют судить открытые источники, тоже в полном порядке. В декабре 2017 года под Ижевском проходил Международный лыжный марафон им. Галины Кулаковой. Поскольку марафон является частью программы развития в регионе событийного туризма, который пропагандирует глава Удмуртии Александр Бречалов, проводилось мероприятие на высшем уровне при участии самого Бречалова. Как сообщает канал LIFE 18, Алексей Малюк был единственным депутатом Госсовета и представителем политической элиты Удмуртии, который побежал 50-километровую дистанцию.



Сын первого президента Удмуртии стал зарабатывать меньше

Второе место по личному и совокупному доходу семьи занял сын первого президента Удмуртии Александра Волкова, депутат от «Единой России» Андрей Волков. Его личный доход за истекший год — 64,8 млн рублей, а доход его супруги — 13,5 млн.

Однако в сравнении с 2016 годом супруги заработали намного меньше. Тогда Андрей Александрович обнародовал данные о собственных 120,4 млн рублей и 20,1 млн рублей жены. За год семейный доход снизился на 62,2 млн рублей. Большая часть заработка депутата (59,7 млн) приходится на доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях. Именно по этому виду дохода было наибольшее снижение. За прошлый год эта сумма составляла 115,2 млн рублей.

Согласно публичным данным информационного ресурса «СПАРК», на сегодняшний день Андрей Волков является генеральным директором и собственником 86,6% ООО «Цветы Удмуртии». Оставшиеся 13,4% принадлежат сестре депутата Вере Вотинцевой. Андрею Волкову принадлежит ООО «Петро-Альянс», чья деятельность, согласно публичным источникам, заключается в хранении сырой нефти. Директором компании является супруга депутата Наталья. Прежде Волков был совладельцем ООО «Берег», ТСЖ «Клубный дом» и генеральным директором АО «Удмуртторф», которое занимается производством, продажей и доставкой плодородных грунтов и торфа. Также в 2016 году Андрей Волков покинул пост заместителя гендиректора в «Региональном инвестиционном альянсе», принадлежащем Андрею Осколкову.

Доходы спикера Госсовета тоже упали

Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов по личному доходу занимает седьмое место. Он заработал 17,6 млн рублей. Но благодаря супруге, заработавшей 26,9 млн рублей, спикер парламента замыкает первую тройку самых богатых региональных депутатов Удмуртии. Вместе с этим по доходы спикера и его супруги упали по сравнению с 2016 годом. Тогда они заработали соответственно 26,9 и 51 млн рублей.

Алексей Михайлович владеет Благотворительным фондом депутата Госсовета А.М. Прасолова. Фото udmurt.media

Большая часть дохода самого Прасолова (10,5 млн рублей) и его супруги (14,3 млн) приходится на доход по основному месту работы. Кроме руководства высшим законодательным органом, согласно информации «СПАРК», Алексей Михайлович владеет Благотворительным фондом депутата Госсовета А.М. Прасолова, который на конец 2016 года обладал чистыми активами на 114 тыс. рублей, а также является президентом республиканской федерации бадминтона, чьи чистые активы к завершению 2016 года составили всего 36 тыс. рублей.



Много недвижимости, но только на территории России

Кроме денежных доходов спикер республиканского парламента задекларировал много семейной недвижимости. Лично Алексею Прасолову принадлежит не так много — земельный участок 8 798 кв. м и гараж 24 кв. м. В процессе строительства находится жилой дом в 700 кв. м, который находится в совместной собственности четы Прасоловых. Зато на супругу спикера задекларировано 51 нежилое помещение в индивидуальной собственности общей площадью больше 26 тыс. кв. м. Площадь помещений варьируется от 10 до 10 тыс. кв. м. Кроме того, супруге Алексея Прасолова принадлежит два земельных участка 1 656 и 1 439 кв. м, два небольших дома и квартира 99 кв. м.

Занявший шестое место по личному доходу депутат от «Единой России» и директор ООО «Инком» Владимир Паршин задекларировал 75 садовых участков общей площадью 31,9 тыс. кв. м. Впрочем, размер некоторых участков не превышает и 3 кв. м.

Депутат от КПРФ из Малопургинского района Павел Чушъялов отчитался перед избирателями о 16 земельных участках площадью 10 252 кв. м и 15 нежилых помещениях площадью 4 643 кв. м.

Значительную недвижимость обнародовал лидер региональной организации «Справедливой России» в Удмуртии Фарид Юнусов. Ему принадлежит 39 земельных участков в 244 690 кв. м. Это при том, что по совокупным доходам семьи Юнусов находится на 45-м месте.

Вся недвижимая собственность, задекларированная депутатами Госсовета Удмуртии, находится на территории Российской Федерации.

Самым бедным депутатом удмуртского парламента оказался руководитель фракции КПРФ Алексей Конорюков (на фото — слева). Фото kprf-udm.ru

Удмуртский анти-Грудинин в конце списка

Самым бедным депутатом удмуртского парламента оказался руководитель фракции КПРФ Алексей Конорюков, который задекларировал годовой доход размером всего 306 тыс. рублей, квартиру в 54 кв. м, земельный участок в 1 973 кв. м и автомобиль ВАЗ с прицепом. Конорюков работает замдиректора по правовым вопросам в Колледже государственной и муниципальной службы. До этого был директором ООО «Залив» и «Аполлон» и работал начальником МФЦ.

Политологи в этом случае сказали бы о способности КПРФ умело использовать в своих электоральных целях кандидатов самого разного профиля: от «красного директора» Грудинина до простого и небогатого служащего Конорюкова. Но декларации о доходах не дают достаточно оснований для подобных обобщений. Поэтому будем обращать внимание на цифры.

Доходы депутатов Государственного совета Удмуртии

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2016 ГОДУ, РУБ. 1 1 Малюк А.М. 137.549.384,70 62.511.589,66 79.908.002,80 2 2 Волков А.А. 64.839.175,23 13.532.973,24 120.496.489,74 3 7 Прасолов А.М. 17.613.622,00 19.743.123,00 26.929.978,06 4 5 Сидоров С.А. 24.599.537,01 9.433.154,46 5 3 Мусинов С.В. 29.336.237,99 723.317,72 25.525.689,49 6 4 Санников А.М. 24.949.108,91 239.237,42 17.629.641,00 7 20 Бобров О.Ю. 4.222.001,00 20.739.794,00 8 6 Паршин В.В. 23.328.789,27 316.037,34 1.241.673,08 9 8 Губаев Ф.И. 13.542.352,07 3.376.511,07