Российский электромобиль «Атом» начали выдавать первым покупателям
Выдача продлится до 15 октября
Компания АО «Кама», которая разрабатывает отечественный электромобиль «Атом», начала передачу первых машин покупателям, забронировавшим их на этапе предзаказов. Как сообщили в пресс-службе, производитель заранее разослал клиентам приглашения на получение автомобилей.
— В соответствии с текущим планом, выдача «Атомов» будет проходить с 16 июля по 15 октября. После завершения выдачи машин предзаказчикам планируется передать клиентам еще не менее 3 тыс. серийных автомобилей до конца года, — передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Получить машину можно несколькими способами: в инженерном центре «Кама», в специализированных пунктах выдачи или с доставкой на дом. Сервисное обслуживание «Атомов» организовано в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Екатеринбург, Краснодар, Сочи и Калининград.
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