Российский электромобиль «Атом» начали выдавать первым покупателям

Выдача продлится до 15 октября

Фото: Артем Дергунов

Компания АО «Кама», которая разрабатывает отечественный электромобиль «Атом», начала передачу первых машин покупателям, забронировавшим их на этапе предзаказов. Как сообщили в пресс-службе, производитель заранее разослал клиентам приглашения на получение автомобилей.

— В соответствии с текущим планом, выдача «Атомов» будет проходить с 16 июля по 15 октября. После завершения выдачи машин предзаказчикам планируется передать клиентам еще не менее 3 тыс. серийных автомобилей до конца года, — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Получить машину можно несколькими способами: в инженерном центре «Кама», в специализированных пунктах выдачи или с доставкой на дом. Сервисное обслуживание «Атомов» организовано в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Екатеринбург, Краснодар, Сочи и Калининград.

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Вадим Вахрушев