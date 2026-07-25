Александр Новак: ситуация на рынке топлива стабилизируется

По словам вице-премьера России, ситуация на заправках значительно улучшилась

В России стабилизируется ситуация с топливом. Об этом «Известиям» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, ряд НПЗ «вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше и значительно лучше ситуация на заправках». На данный момент нефтяные компании поставляют все необходимые объемы. Однако в некоторых регионах сохраняется сложная ситуация, в том числе в Сибири.

Также Александр Новак сообщил, что сложная ситуация с топливом в России носит временный характер и правительство делает все для скорейшего восстановления внутреннего рынка.

Ранее Госдума единогласно приняла закон, направленный на стабилизацию топливного рынка.

Денис Петров