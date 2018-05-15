После пожара в Казани экологи зафиксировали превышение уровня загрязняющих веществ в воздухе

После пожара на улице Автосервисная в Казани в воздухе превышен уровень загрязняющих веществ. В пробах выявлены превышения концентрации толуола, ксилола, изобутилового спирта и ацетона.

«Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана начало административное расследование по факту несоблюдения экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений. По итогам проверки будет принято решение», — цитирует пресс-секретаря Министерства экологии и природных ресурсов РТ Лилию Мулюкову «Татар-информ».



Напомним, накануне черный дым, заволокший небо над половиной города, наблюдали многие казанцы. Оказалось, горели емкости с легковоспламеняющимися жидкостями — толуолом, изобутанолом, ацетоном, всего порядка 100 тонн или 25 цистерн. Площадь пожара составила почти 100 квадратных метров.