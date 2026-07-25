Компаунды 2.0, или Зачем Татарстану полимерный хаб

На заседании ТНХИ-Х раис РТ одобрил «полимерные» проекты челябинского добытчика мрамора и московского разработчика полиэтилена для эндопротезирования

«В мире наблюдается устойчивый тренд на вторичную переработку полимеров. Россия лишь входит в эту тему, поэтому мы предлагаем использовать в процессе рециклинга компаунды из микромрамора. Это экологично и доступно», — рассказал «Реальному времени» гендиректор челябинского предприятия «Макроком» Радий Канзафаров. На заседании ТНХИ-Х была одобрена коллаборация челябинского добытчика мрамора «Коелга» с татарстанскими переработчиками полимеров — к началу 2027 года обещают представить первое изделие из переработанного пластика с наполнителями из микромрамора. Цель партнерства — наладить выпуск 15—20 тысяч тонн компаундов в год. А московская компания «Инженерные полимеры» предложила организовать в республике выпуск специальных полимеров для имплантации. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зачем в полимер добавлять микромрамор

Челябинское инновационное предприятие «Макроком», входящее в состав крупного производителя белого мрамора, собирается включиться в цепочку по переработке пластика, предложив использовать собственные компаунды в процессе рециклинга. С такой необычной инициативой на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» выступил гендиректор уральского предприятия Радий Канзафаров. По его словам, с применением натуральных компаундов переработчики пластика смогут работать гораздо эффективнее, а само полимерное изделие с добавлением микромрамора станет привлекательнее. Опытный образец компаунда из микромрамора и полиэтилена готов к прохождению испытаний, сообщил он.

— Белый мрамор — это мы знаем. А микромрамор — это что такое? — поинтересовался Рустам Минниханов.

Микромрамор — это порошок из микрокальцита, полученного при глубоком помоле остатков мрамора. Размер частицы — менее 1 микрона. «Мы имеем современную техническую базу для мелкого помола, аналогов которого в России нет», — сообщил глава предприятия.

Компаунд складывается из порошка микрокальцита и полиэтилена в равных пропорциях. Затем эти компаунды можно добавлять в ходе переработки отходов из пластика, чтобы получить новое изделие. Фактически компаунды дают вторую жизнь отходам.

В русле мирового тренда на переработку вторичных материалов

— Мы хотим подхватить общемировой тренд, когда переработка пластика, именно качественная переработка, может стать основой для вторичного использования. Если раньше отечественные переработчики использовали дорогие добавки американских гигантов от ExxonMobil, то теперь мы хотим сделать их здесь, на базе Татарстана, — рассказал Канзафаров.

Выбор в пользу республики он объяснил тем, что здесь работает большое количество переработчиков полимеров. Им неизбежно придется столкнуться с вторичной переработкой. По официальным данным, в республике образуется до 1,6 млн тонн пластиковых отходов.

Спрос на вторичные полимеры растет, рассказал он. При переработке они выделяют резкие запахи и излишнюю влагу, поэтому компаунды как сорбенты впитывают продукты горения. «В конечном итоге продукт обретает лучшие качества», — сообщил спикер. И предположил, что компаунды могли бы быть интересны СИБУРу, который реализует многотоннажные проекты со вторичным материалом. «Возможно, это для него будет интересно. То есть здесь на самом деле перспективы очень громадные, — уверен разработчик. — В Германии, Азии компаунды достаточно широко применяются, они показали свою высокую эффективность. Россия пока покупает за рубежом».

Исходя из этого, он предложил создать в Татарстане полимерный хаб для отработки технологии компаундирования пластмасс при помощи мраморной крошки. Кто войдет в полимерный хаб компаундов, он не стал раскрывать. Но сообщил, что к началу 2027 года могут представить первое изделие из переработанного пластика с наполнителем.

«Данафлекс» заинтересовался «дышащими» пленками

Позже, в разговоре с «Реальным временем», Радий Канзафаров уточнил, что поставлена задача наладить выпуск 15—20 тысяч тонн компаундов в год. Именно столько потребляет отрасль. Правда, пилотные испытания разработчики хотят провести на своей базе в Челябинске, пригласив ученых из Казани и Турции. Задача испытаний — изучить «экономику» компаундов. «Если они покажут эффективность, то рынок строительных материалов сильно изменится», — считает он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второе направление применения компаундов — это «дышащие» пленки для упаковки продуктов питания. По словам Радия Канзафарова, заинтересованность в новых добавках проявил владелец «Данафлекса». Одним словом, спектр применения широк, и производитель мраморных компаундов готов продвигать проект на российском рынке. Добавим, что мрамор из карьера Челябинской области использовался при строительстве мечети «Кул-Шариф» в Казани, поэтому вхождение на татарстанский рынок не представляет сложностей.

На замену Tekona: чем имплантировать в России

Тему полимеров продолжила московская компания «Инженерные полимеры». Глава компании Александр Заболотнов продвигает медицинский сверхмолекулярный полиэтилен, признанный в качестве золотого стандарта в области эндопротезирования. В частности, он применяется как искусственный хрящ.

— В мире его начали использовать в 1962 году, а с 1990-х годов начали проводить операции в России. Но промышленного производства до сих пор не организовано, — сообщил он.

Абсолютным монополистом по его производству является американская компания Tekona. Еще 15 компаний перерабатывают порошок в полуфабрикаты и в готовые изделия.

До сих пор вся медицина страны использовала их при имплантации. Но в 2022 году прямые поставки в страну прекратились. Учитывая это обстоятельство, бизнесмен предложил открыть в республике крупнотоннажное производство общеиндустриального СВМПЭ объемом от 3 до 10 тыс. тонн в год.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На заседании глава «Инженерных полимеров» показал коленные вкладыши, созданные из отечественного материала. «Мы обладаем всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы создать свой материал», — заключил Заболотнов.

— Компаунды стали ключевым драйвером экономики, способствуя локализации производства и развитию наукоемких, в том числе экологичных технологий, — считают в Союзе переработчиков пластмасс.

Если в начале 90–х годов в России производилось не более 15 тысяч тонн полимерных компаундов в год, то теперь суммарное производство полимерных композиционных материалов на основе термопластов достигло почти 180 тыс. тонн в год. При этом развиваются новые рецептурные решения, которые обещают вывести на рынок новые типы компаундов.