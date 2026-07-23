КАМАЗ сократил убыток до 13,9 млрд рублей

Убыток от продаж сократился вдвое

Фото: Людмила Губаева

Чистый убыток ПАО «КАМАЗ» составил 13,9 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года он достигал 20,8 млрд рублей. Таким образом, убыток сократился почти в 1,5 раза.

Выручка предприятия сохранилась на уровне прошлого года — 127,2 млрд рублей. При этом валовая прибыль выросла в 2,1 раза — с 2,9 млрд до 6 млрд рублей. Убыток от продаж снизился вдвое: с 9,4 млрд до 4,8 млрд рублей, сказано в отчетности автопроизводителя.

Проценты к уплате за год сократились на 9% — до 17,7 млрд рублей. Прочие доходы выросли в два раза (до 3,7 млрд рублей), а прочие расходы снизились на 43% (до 2,5 млрд рублей).

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

На самом КАМАЗе главным фактором роста валовой прибыли назвали увеличение продаж грузовиков поколения К5. За первое полугодие число регистраций автомобилей этого семейства выросло в полтора раза.

Ранее главный конструктор по инновационным автомобилям КАМАЗ Сергей Назаренко сообщил, что полностью беспилотные КАМАЗы планируется запустить к 2028 году.



Вадим Вахрушев