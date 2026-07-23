КАМАЗ сократил убыток до 13,9 млрд рублей
Убыток от продаж сократился вдвое
Чистый убыток ПАО «КАМАЗ» составил 13,9 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года он достигал 20,8 млрд рублей. Таким образом, убыток сократился почти в 1,5 раза.
Выручка предприятия сохранилась на уровне прошлого года — 127,2 млрд рублей. При этом валовая прибыль выросла в 2,1 раза — с 2,9 млрд до 6 млрд рублей. Убыток от продаж снизился вдвое: с 9,4 млрд до 4,8 млрд рублей, сказано в отчетности автопроизводителя.
Проценты к уплате за год сократились на 9% — до 17,7 млрд рублей. Прочие доходы выросли в два раза (до 3,7 млрд рублей), а прочие расходы снизились на 43% (до 2,5 млрд рублей).
На самом КАМАЗе главным фактором роста валовой прибыли назвали увеличение продаж грузовиков поколения К5. За первое полугодие число регистраций автомобилей этого семейства выросло в полтора раза.
Ранее главный конструктор по инновационным автомобилям КАМАЗ Сергей Назаренко сообщил, что полностью беспилотные КАМАЗы планируется запустить к 2028 году.
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