Круговорот кредитов ТФБ: как АСВ отбило долларовый депозит Равиля Зиганшина

Пристав Верховного суда в надежде на премию отобрал у корреспондента «Реального времени» телефон и оставил синяки на руках вкладчицы ТФБ

Фото: Максим Платонов

Сегодня Верховный суд РТ отказал команде Равиля Зиганшина в удовлетворении требования о зачете депозита ПСО «Казань» в качестве оплаты его потребительского кредита в ТФБ. Корреспондент «Реального времени», присутствующая на заседании, выяснила, что взяв у банка в долг под 6% годовых 7 миллионов евро, бизнесмен в этот же день открыл в ТФБ депозит на аналогичную сумму, но под выгодные 24,29%, тем самым еще и заработав на займе. Подробности сделки — в нашем материале.

Удивительные сделки

Разбор сделок «Татфондбанка» в последние годы его существования не перестает удивлять новыми историями. Сегодня Верховный суд РТ рассматривал кассацию ПСО «Казань» на решение Советского суда об отказе в признании погашенным кредита Равиля Зиганшина за счет депозита ПСО «Казань». Речь идет о потребительском кредите от 22 декабря 2014 года, в рамках которого ТФБ выдал Зиганшину на один год 7 млн евро под 6% годовых (на тот момент это было эквивалентно 520 млн рублей). Причем время было выбрано очень удачное — как раз в пик ослабления рубля.

В 2015 году сделка была продлена еще на год, в результате срок возврата кредита отодвинулся еще на один год — до 22 декабря 2016 года. Изначально поручителем в сделке выступило ООО «Дорстрой», впоследствии, 9 декабря 2016 года, к нему добавилось и ПСО «Казань».

Как прозвучало в суде, заемщик допускал просрочку по кредиту и процентам, поэтому по договору образовалась задолженность на 7,5 млн евро, из которых сумма основного долга составила 6 млн 993 тыс. евро. Закрыть этот долг планировалось за счет депозита ПСО «Казань» в ТФБ, заложенного как раз 6 декабря 2016 года. Однако Советский суд решил иначе и во взаимозачете отказал, постановив взыскать задолженность в пользу кредитной организации.

Но во всей этой истории есть один очень интересный нюанс, на который указал представитель конкурсного управляющего ТФБ Александр Павленко. В тот же день, когда ТФБ выдал Зиганшину потребительский кредит на 7 млн евро под небывалые 6% годовых, ПСО «Казань» открыло там же, в ТФБ, депозитный счет на 500 млн рублей — тоже с учетом пролонгации до конца 2016 года и под очень заманчивую ставку в 24,29% годовых. На том факте, что целесообразность этих сделок не имеет экономических предпосылок, и акцентировал свое внимание юрист АСВ:

— За период пользования кредитом заемщик погасил процентов на общую сумму 56 млн рублей в рублевом эквиваленте. При этом за этот же период от пользования вкладом заемщик получил от банка 169 млн рублей, — отметил Павленко.

В итоге к 25 ноября 2016 года на депозитном счете ПСО «Казань» накопилось 570 млн рублей. С 28 ноября компания начала было снимать эти деньги, направляя письма о досрочном погашении депозитов. Всего планировалось снять 550 млн рублей операциями по 150, 50 и 30 млн рублей. Однако банк, находящийся в тот момент в шаге от краха, исполнить все заявки не смог, вернув только чуть более 100 млн рублей.

— После того, как ПСО «Казань» попыталось вывести денежные средства и это у него не получилось, 9 декабря в обеспечение обязательств заемщика, единственного участника ПСО «Казань», заключается одновременно договор поручительства и договор о залоге этого вклада, на котором числился остаток 420 млн рублей, — объяснил юрист.

На депозит ПСО «Казань» повесили несколько кредитов

Обратил внимание Павленко и на то, что в 2015 году ТФБ заключил с ПСО «Казань» договор залога упомянутого выше депозита в счет исполнения обеспечения обязательств по кредитам ООО «Ягодинская слобода». Меньше, чем за две недели до введения временной администрации в банке, а именно 2 декабря 2016 года, он был расторгнут, по этому факту было возбуждено уголовное дело.

ТФБ в лице АСВ попытался оспорить расторжение договора в Арбитражном суде РТ, где в ходе судебного разбирательства ПСО «Казань» заявило о фальсификации.

— Тогда заявлялось, что, мол, Зиганшин не подписывал договор залога и дополнительных соглашений с ним, — рассказал Павленко. А в рамках уголовного дела были проведены почерковедческие экспертизы подписей Зиганшина и финансового директора ПСО «Казань» Айгуль Галиахметовой, но фальсификации они не выявили.

В итоге соглашение о расторжении было признанно недействительным, а решение арбитража поддержала и апелляционная инстанция.

Мини-армия юристов 500 миллионов не спасла

Отстаивать интересы Равиля Зиганшина в Верховный суд пришла целая плеяда юристов, среди которых были представители ПСО «Казань» и ООО «Дорстрой». Самого Зиганшина представлял третий юрист.

Станислав Захаров от лица ПСО «Казань» попросил признать сделку по взаимозачету между компанией и ТФБ действительной, а предыдущие судебные решения отменить. В качестве доводов в пользу поддержки их кассационной жалобы юрист назвал тот факт, что на 22 декабря 2016 года фактически деньги были переданы банку и он мог ими свободно распоряжаться, но средства с депозита перевел на залоговый счет только 10 января.

— 10 января Агентство по страхованию вкладов, которое управляло банком, само переводит с депозитного счета ПСО «Казань» деньги на залоговый счет. То есть эту операцию «Татфондбанк» и АСВ не оспаривают, — изобразил удивление Захаров.

По его словам, эти деньги после перевода получили статус залогового имущества, но в соответствии с законом о банкротстве в конкурсную массу может войти только имущество банка.

— В первой апелляции мы говорили, что если это конкурсная масса, то это подтверждает, что данные деньги, находясь на залоговом счете и не являясь залоговым имуществом, являются уже собственностью банка, — продолжил юрист.

По мнению представителя ПСО «Казань», в декабре 2016 года Зиганшин не снимал деньги с депозита, а, наоборот, отдал их в залог банку, в результате чего была пополнена конкурсная масса и появилась возможность распределить их впоследствии между кредиторами. О попытках спасти депозит из «горящего» банка он скромно умолчал. Впрочем, как и не стал просить слово, чтобы ответить на доводы представителя ТФБ.

Закончилось рассмотрение в пользу кредитной организации в лице АСВ. Верховный суд постановил в удовлетворении кассационной жалобы ПСО «Казань» отказать.

Кстати, это не единственный спор подобного рода. Причем между теми же сторонами. Так, Вахитовский суд, в отличие от Советского, отказал ТФБ в иске о взыскании порядка 500 млн рублей с ПСО «Казань», «Дорстрой» и Зиганшина. Эту сумму ПСО «Казань» погасило перед банком за Тимура Зайнутдинова, являющегося зятем Зиганшина и собственником ПАО «Кварт». Районный суд признал операцию законной, как и апелляционная инстанция. Каким образом сложилась подобная противоречивая практика, на этом заседании не обсуждалось.

«Привет» от судебных приставов

На победе ТФБ в процессе сегодня дело не закончилось. Хотя заседание началось после 12 дня, с самого утра его ждали пострадавшие вкладчики. Выслушав все доводы юристов Зиганшина и стороны АСВ, после ухода судей в совещательную комнату уже отчаявшиеся вернуть свои деньги люди решили высказать свое недовольство прямо в зале суда. Повышая голос, практически в истерике они рассказывали юристам казанской элиты, как после краха ТФБ собирали последние деньги, чтобы прокормить своих детей, и как до сих пор не могут дождаться собственных заработанных средств.

В ответ вкладчики получили не диалог, а кое-что другое и, надо сказать, очень неприятное. Сначала к ним подошел один судебный пристав и попросил не шуметь, предупредив, что иначе их выведут из зала. Тут же появился его коллега, который, судя по всему, словами вопросы решать не умеет, поскольку он начал грубо хватать пожилую женщину, чтобы вывести ее из зала, а потом, увидев, что журналисты начали снимать происходящее на телефоны, не церемонясь, подошел и эти самые телефоны отнял. Не реагируя ни на какие обращения и отвечая молчанием на просьбу представиться, судебный пристав с чужими телефонами в руках направился обратно к пожилой женщине, которая просила не трогать ее и говорила, что выйдет из зала сама. Но не тут-то было — покинула помещение она с помощью грубой мужской силы, которая оставила ей на память небольшой синяк на руке. Аналогичным образом была выведена еще одна вкладчица.

Расправившись со слушателями судебного заседания, судебный пристав двинулся снова в сторону журналистов — чтобы попытаться забрать еще один телефон. Сопровождалось это угрозами: «Я сейчас заберу и сам удалю [видеозапись]!».

Отобранные гаджеты все еще были у него в руках и, к слову, продолжали записывать все происходящее. Все так же почти без слов, мужчина продолжал толкать журналистов руками, требуя выполнять «законные требования». На вопрос журналиста «Реального времени»: «Почему в зале суда позволяете себе отнимать собственность у людей и при этом говорите о соблюдении каких-то «законных» требований?» — прозвучало грубое «давай быстрее!». В итоге отобранный у корреспондента телефон он не отпускал до победного: держа злополучный гаджет в четыре руки с приставом, корреспондент «Реального времени» видео при нем удалила. Но, как говорится, хвала современным технологиям — удаленный файл был после заседания был восстановлен. И на записи, кстати, видно, как лихо судебный пристав забирает чужие вещи.

Свое имя в итоге мужчина все-таки сказал. После судебного заседания Рустем Акипович Галиев с самодовольной улыбкой бросил корреспонденту «Реального времени»: «Жалуйтесь, я за это еще премию получу». Редакция издания не хочет лишать пристава, столь рьяно исполняющего свои обязанности, премии, поэтому готовит жалобу в Верховный суд Татарстана.