Росавиация снизила высоту полетов у Москвы в связи с атаками беспилотников

Действие этих ограничений установлено до 26 августа

Фото: Динар Фатыхов

Росавиация объявила о введении ограничений на высоту полетов гражданских самолетов в пределах Московского узлового диспетчерского района (МУДР), установив эшелон 160 (4900 м) как верхнюю границу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на NOTAM.

Ограничения также касаются полетов экспериментальной и государственной авиации вблизи гражданских аэродромов, а транзитные пролеты самолетов как российских, так и иностранных компаний под запретом. Действие этих ограничений установлено до 26 августа, но может быть продлено. В МУДР расположены аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово.

В Росавиации подтвердили сообщение о выпуске указанного NOTAM, уточнив, что ограничения действуют с 11 июля по 12 августа и были введены для обеспечения безопасности полетов.

Источники издания отметили, что до введения новых правил высота полета при подходе в московскую воздушную зону колебалась в пределах эшелонов 270—280 (8 250—8 550 м). Пилоты нескольких авиакомпаний рассказали, что ранее самолеты обычно заходили с юга и юго-востока на высоте 180 (5 486 м), а с востока и севера — на высоте 220 (6 700 м).

По данным отраслевых источников, изменения были инициированы Минобороны с целью повышения безопасности из-за участившихся атак, начавшихся весной.

Ранее сообщалось, что Кабмин направит 126 млрд рублей на лизинг самолетов, включая 11 Ту-214.

Никита Егоров