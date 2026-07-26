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Сергей Козко: «Когда меня пригласили в Казань, я не считал это шагом назад»

00:00, 26.07.2026

Интервью с экс-игроком и членом тренерского штаба «Рубина» — о футболе, конкуренции и школе жизни

Сергей Козко: «Когда меня пригласили в Казань, я не считал это шагом назад»
Сергей Козко с президентом ФК «Рубин» Маратом Сафиуллиным. Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

Сергей Козко вошел в число ветеранов казанского футбольного клуба. Он защищал ворота «Рубина» в два периода — с 2002 по 2004 год и с 2008 по 2009 год, а позже работал в тренерском штабе: сначала молодежной команды в 2012—2015 годах, а с 2018 года — основного состава. В интервью «Реальному времени» Козко рассказал о своем пути в футболе, в том числе о том, как начинал карьеру в одной футбольной структуре с Сергеем Семаком, а завершал — в одной команде с ним.

«У нас была выстроена вертикаль»

— Сергей, вашей первой командой мастеров был «Асмарал» из Кисловодска, один из дублей московского «Асмарала», собиравшего в начале 90-х талантливую молодежь. Вы не пересекались там с Сергеем Семаком?

— Нет. Я играл в Кисловодске, а Семак — в Петрозаводске, где команда называлась «Карелия». Насколько мне известно, там была выстроена вертикаль: главная команда базировалась в Москве, Кисловодск был в первой лиге, Петрозаводск — во второй. Но, в принципе, оба наших «Асмарала» — как московский, так и кисловодский — могли пригласить к себе игроков из Петрозаводска. На самом деле это был хороший проект, просто так все закончилось.

Вы так считаете? Ведь «Асмарал» запустил эпоху частных команд. Многие из них, вроде «Москвы» или «Анжи», не имели базы и школы, а потому быстро исчезали. Тот же «Асмарал» просто купил «Красную Пресню» — в итоге все ушло в песок.

— Напоминаю, что тогда рухнул не только Советский Союз — по сути, все рухнуло, и на фоне всего этого создали частную команду. В момент, когда нигде денег особо не платили, у нас были стабильные зарплаты, хорошая экипировка, что немаловажно. Под этот проект у нас в Кисловодске (про который я могу говорить) собрали перспективных ребят из разных регионов. Например, у нас играл Сергей Гришин, который потом запомнился карьерой в московском «Динамо».

Со временем, когда стали закручивать гайки в отношении Аль-Халиди, включая недвижимость, отняли базу, бывшую дачу Брежнева, у всех начались проблемы. Тогда нам сказали: «Ребята, кто хочет — уходите». Там полкоманды сразу уехало. Но я был молодой, 18-летний, и в то время как бы не за деньги играл. Тем более нас кормили, одевали, и мы практически больше полугода играли там бесплатно. Пришлось даже побегать в поле — шесть матчей, где-то на замену выходил, поскольку нас всего оставалось в составе 12—13 человек. Кстати, тогда и Серега Гришин остался, были непростые времена, но для нас, молодых, это была такая школа жизни.

В тренировочном процессе. взято с сайта rubin-kazan.ru

«Большой пропасти между футболом в городе и на селе в СССР не было»

— Вы к трудностям привыкший, как родившийся в поселке.

— На самом деле — в селе Спицевка Ставропольского края, которое располагалось в 40 километрах от Ставрополя. Мы переехали в город, когда мне было 10 лет. При этом я начал заниматься футболом в Спицевке с первого класса. Поскольку потом тренировался уже в спортшколе Ставрополя и могу сравнивать, скажу, что большой пропасти между футболом в городе и на селе во времена СССР не было. К примеру, у нас в Спицевке был тренер, который сам поиграл на уровне низших лиг СССР, а не человек с улицы. Сами тренировки были интересные, какую-то школу нарабатывали, а не так, что дядя-тренер мяч кинул: «Играйте!» И когда семья переехала в Ставрополь, меня зачислили в местную команду при заводе «Красный металлист», а уже через полтора года пригласили в футбольную школу ставропольского «Динамо».

При СССР футболист заканчивал карьеру и зачастую шел детским тренером, потому что его зарплата не сильно отличалась от оклада в спортшколе. Сейчас же известный футболист, выступая на уровне Премьер-лиги, может зарабатывать очень большие деньги, в десятки раз превышающие и средний заработок, и тем более зарплаты детских тренеров. В итоге у них нет мотивации идти работать в этом направлении, поэтому, я считаю, честь и хвала тем мастерам, которые после окончания карьеры все же идут работать детскими тренерами.

Например, как наш Александр Бухаров или Игорь Денисов из Санкт-Петербурга. Они решили связать свою жизнь с детским футболом и могут не просто теорию объяснить, но и показать все тонкости футбольного мастерства. Возьмите элементарные нюансы того же Бухарова: как он корпусом укрывал мяч, когда получал пас под дальнюю ногу, и к нему подобраться было невозможно, или как он играл головой — его же этому научили. Многие детские тренеры, не имеющие подобного опыта, объективно не способны продемонстрировать какие-то технические навыки. Сейчас нередко идут тренировать детей те, кто сам не попал в большой футбол и не имеет за плечами игрового стажа. А что такое ребенок? Ему надо показать и рассказать все так, чтобы он прочувствовал на себе то, что профессиональный игрок прожил за годы карьеры.

А как происходило с вами?

— У нас в Ставрополе был Вадим Борисович Соколов, царство ему небесное. Он нам все показывал: как надо действовать в той или иной игровой ситуации. Вроде бы мелочи, нюансы, а из них складывается понимание игры. (Сын Соколова — Вадим Соколов-младший играл за «Рубин» в сезоне 2001 года, — прим. авт.).

Или другой пример: при Леониде Слуцком у нас играл кореец Хван Ин Бом. В первой игре против ЦСКА он, находясь спиной к двум соперникам и посмотрев за спину до приема мяча, ушел в свободную зону. Мы за голову схватились: это выглядело как какая-то фантастика! При этом в нашем футболе лет 30 назад такое могли проделать многие. Настолько были люди разносторонними, и понимание футбола было сумасшедшим — раньше таких игроков было очень много. Не зря в 90-е в европейских чемпионатах было очень много наших игроков.

Оптимизм — отличительная черта Сергея Козко. взято с сайта rubin-kazan.ru

«У Игнатьева превалировал более комбинационный футбол»

— Вы говорили о важности «рассказа-показа» для тренера. Когда вы уже перешли в команду мастеров ставропольского «Динамо», то за кем наблюдали?

— Это был опытный голкипер Анатолий Пата, который старше меня на 17 лет (к сожалению, умер в начале 2025 года). В Ставрополе тогда было трое вратарей, но Зураб Саная сломал палец, а Пата был дисквалифицирован за две желтые карточки. Это дало мне возможность дебютировать на уровне высшей лиги чемпионата России в игре с «Локомотивом». После этого я доиграл оставшиеся до конца сезона четыре матча. Уже в первой лиге к нам присоединился Владимир Малахов. Кстати, он после этого был у меня тренером в дубле, потом стал тренером вратарей в основном составе «Динамо».

— Как произошел ваш переход в 24-летнем возрасте в московский «Торпедо-ЗИЛ»?

— Мне предложил приехать на сборы мой друг Арсен Минасов, который затем стал одним из первых футбольных агентов, работая с Романом Широковым. С Арсеном я пересекался еще в «Асмарале», когда он там первый круг отыграл и закончил с футболом, хотя ему было всего-то 27 лет. Играл у нас под нападающими — небольшого роста, техничный. Но уже тогда было видно, что у него есть жилка для агентской деятельности: он обладал очень хорошей коммуникабельностью, что немаловажно в этой профессии.

Через год после вашего перехода в «Торпедо-ЗИЛ», эта команда успешно боролась с «Рубином» за путевку в высшую лигу.

— Да, это был 2000 год, когда мы под руководством Бориса Игнатьева выполнили задачу. Лично для меня тренировки Бориса Петровича смотрелись более современными, чем те, к которым я привык. В то время он пытался привить нам — как сейчас тренеры делают — выход из обороны в позиционную атаку через короткие и средние передачи. Раньше же старались сыграть попроще, выбивая мяч от ворот, и уже там, навязывая борьбу за подбор, начинали строить атаку. А у Игнатьева все-таки превалировал более комбинационный футбол, он пытался играть в пас, отрабатывал выходы, подстройки, смены направления мяча.

Разбор проделанной работы. взято с сайта rubin-kazan.ru

«С приходом Евгения Кучеревского наш футбол изменился, стал попроще»

— А тренер вратарей у вас тогда был?

— Да, им был Владимир Сергеевич Белоусов, который в бытность свою футболистом играл в поле, а затем работал главным тренером. Когда «Торпедо-ЗИЛ» возглавил Евгений Кучеревский, наставником голкиперов стал Александр Подшивалов. С приходом Евгения Мефодьевича наш футбол изменился, стал попроще — как он привык со времен СССР, когда выигрывал золото с днепропетровским «Днепром». С Кучеревским мы перешли на длинные передачи, силовой футбол, прессинг, когда все бьются и толкаются, хотя в команде были футболисты, предпочитающие комбинационный стиль. Те же братья Аджинджалы. В итоге они покинули «Торпедо-ЗИЛ».

А что вспомните о противостоянии с «Рубином» за путевку в Премьер-лигу?

— Там был любопытный момент: мы играли в Москве с Нальчиком, и в этом же туре «Рубин» играл в Саратове. Мы побеждаем, «Рубин» проигрывает. Все, казалось бы, нормально идет. И вдруг минут за пять до конца по стадиону объявили, что «Рубин» в Саратове выиграл. Тут у нас какой-то мандраж появился, а вслед за этим у Нальчика — момент суперубойный. Два игрока вываливаются на одного Мишу Синева, который пятился, и уже ближе к штрафной площади дернулся на того, кто контролировал мяч. Тот отдал передачу партнеру, который вываливается один на один со мной, а я выхожу к вратарской, сокращая угол обстрела. И футболист Нальчика бьет в дальний угол. Оборачиваюсь и вижу: мяч попадает в крестовину, отскакивает вниз, бьется о землю и перелетает через голову соперника, бегущего на добивание, прямо мне в руки. Беги он чуть помедленнее — забежал бы с мячом в наши ворота. И все, была бы ничья, а «Рубин» догнал бы нас в таблице по очкам и обошел по дополнительным показателям.

Обеспечение надежной игры голкиперов — главная цель работы Козко . Реальное время / realnoevremya.ru

«Я говорю вратарям: «Не держитесь ни за что, получайте удовольствие»»

Мы уже затронули вопрос вашего перехода из «Торпедо-ЗИЛ» в «Рубин», из Премьер-лиги в первый дивизион.

— Привлекло то, что в Казань приглашали первым номером. Я же был тогда молодым футболистом, хотелось играть, а в предыдущем сезоне провел только семь игр. Поэтому я даже не заморачивался по поводу того, что спускаюсь с уровня Премьер-лиги в Первую. Для человека, который с детства занимается футболом, важно себя реализовать, а для этого необходимо играть. Да, можно протирать штаны в суперклубе, либо пойти в команду попроще, лигу пониже, но там играть и получать удовольствие. Да, ты, может быть, много не заработаешь, но потом в конце своей карьеры поймешь, что играл и реализовал себя как вратарь.

А ведь были талантливые голкиперы, которые просто теряли себя, просидев. Например, за спиной Игоря Акинфеева в ЦСКА. Поэтому я все время говорю вратарям: «Не держитесь ни за что, получайте удовольствие. А деньги придут и вас найдут, если вы будете все правильно делать, вы получите свой контракт». Посмотрите на Акинфеева: сколько ему уже лет, а он все никак не может наиграться, ему нравится этот драйв.

Помню его дебют в мае 2003-го в Самаре, где Акинфеев дебютировал, поскольку у Мандрыкина было три желтых карточки. Тот матч ЦСКА выиграл, а Акинфеев в концовке потащил пенальти. А в 2004 году Игорь первый раз сыграл уже против «Рубина», заменив Сергея Семака.

— Да, тогда Мандрыкина удалили в концовке. Акинфеев вышел, но наш пенальти потащить не смог, Рони сделал дубль, и мы победили — 2:1. И в завершение этого длинного отступления от темы: когда меня пригласили в Казань, я не считал это шагом назад — наоборот, это шаг вперед. Мне было почетно, что меня приглашают первым номером, и мы за год решили задачу по переходу в Премьер-лигу.

Курбан Бердыев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Бердыев успокоил: «Ничего, не переживайте, сейчас начнем выигрывать»

Сергей, в «Рубине» у вас ожидалась борьба за место первого номера, поскольку конкурентов было сразу трое: опытные Алескаров и Гаус, и молодой Харчик. В итоге все сыграли хотя бы немного, а у вас набралось 18 игр из 34.

— Да, я тогда провел большую часть встреч чемпионата, но после первых двух домашних игр, получил сотрясение мозга и поэтому пропустил часть турнира. Это произошло на тренировке, когда один из наших игроков, выходя один на один, с пяти метров ударил мокрым мячом мне в область головы. После этого я две недели провел в корсете.

Выход в Премьер-лигу мы затронули, но не коснулись личных ощущений. Тогда вам было 28 лет, и вы поиграли на таком уровне с «Торпедо-ЗИЛ», но общекомандного опыта не было. Плюс «Рубин» пригласил много иностранцев.

— На самом деле поворотным стал наш первый матч с ЦСКА, когда им крупно уступили — 0:4. Там все не сложилось: мы как-то робко действовали и проиграли эту встречу даже не физически, а психологически. Когда у всех не получалось даже простую передачу сделать. Хотя надо признаться: это ранняя весна, там поле было ужасное на «Динамо», трава не выросла, одна земля. Но соперники же играли! А у нас все были скованные, закрепощенные. Когда мы зашли в раздевалку расстроенные, Бердыев успокоил: «Ничего, не переживайте, сейчас начнем выигрывать. Никуда мы не вылетим, это просто первый блин комом. Сбросьте с себя все это напряжение, вы зажатые, ножки трясутся. Все будет нормально, главное — отдавайтесь на поле, самоотдача должна быть на сто процентов». Так в итоге и произошло.

У «Рубина» всегда есть верные болельщики. Реальное время / realnoevremya.ru

«У нас с Чижовым сложились очень хорошие дружеские отношения»

— Каким вам показался казанский болельщик?

— Никогда не задавался вопросом: какой? Он вроде бы и не искушен, но в то же время… Вот смотрите, парадокс. Мы играли в 2002 году в Первой лиге. Помню матчи с Нижнекамском, Смоленском — и там, и там почти полный стадион болельщиков. Хотя это Первая лига, да и команды приезжали никому не известные по большому счету. На следующий год вышли в Премьер-лигу, стадион снова битком. В 2004-м начали чемпионат не очень, бултыхаемся чуть ниже середины таблицы. Хоп — и уже полупустой стадион! Где логика? Ведь еще пару лет назад какая-нибудь Чита приезжала и собирала полный стадион. Сейчас играем, условно, с «Локомотивом», а стадион полупустой. Или же, например, в 2008 году мы стали чемпионами, и полный стадион набирался, а в 2009-м тоже выиграли чемпионат, но уже как-то интерес пропал, трибуны полупустые. Я не могу понять, с чем это связано?

— Вы в 2004 году делили ворота вместе с Валерием Чижовым.

— Да, в 2004 году мы конкурировали с Валерием Чижовым. У нас с ним сложились очень хорошие дружеские отношения. До сих пор поддерживаем контакт. Интересно, что мы ровесники и дни рождения рядом: у меня — 12 апреля, у него — 14-го.

— Расскажите о международных матчах за «Рубин» в 2004 году.

— Что касается матчей «Рубина» в Кубке УЕФА, мы очень их ждали, но дебют получился неудачным. Выиграв на выезде — 2:0, в Казани проиграли — 0:3. По прошествии времени могу охарактеризовать это как нехватку опыта в международных кубковых матчах. Думали, раз победили в гостях, то дома будет легче.

— Почему вы, освоившись в «Рубине», решили снова вернуться в Москву, в тот же «Торпедо-ЗИЛ», переименованный к тому времени в ФК «Москва»?

— Пригласили в «Москву», а в столице семья жила, дети учились, и я решился на этот опрометчивый шаг. Сейчас, конечно, жалею, потому что в «Рубине» я был основным голкипером. Считаю, что если у вратаря все хорошо в одной команде, то ему не надо искать другую. Лучшее — враг хорошего. Полевому игроку легче в плане перехода: там есть замены, другие позиции. У вратаря, если что-то сразу не пошло, то можно сесть на скамейку запасных и остаться без практики. Поэтому у каждого вратаря есть своя команда. Он должен быть однолюбом. Серега Рыжиков правильно сделал, что никуда из Казани не уходил практически до окончания карьеры.

Когда контракт с «Москвой» заканчивался, в «Рубине» мне сказали, что приглашают новых голкиперов и Сергей Рыжиков идет под первым номером. Но если я приду и выиграю конкуренцию, то буду играть. Я вернулся в Казань. И даже удалось сыграть несколько матчей. После травмы Рыжикова я заменил его в игре с «Динамо», затем был холодный душ от «Спартака» — 0:3, а потом мы обыграли «Москву», уступая — 0:1. Там Рязанцев и Кабзе забили, а я на последней минуте в шпагате вытащил мяч. И, что самое обидное, когда набрал очень хорошую форму, в первом тайме матча в Самаре я получил травму в столкновении с Романом Шароновым. Попробовал продолжить встречу, но понял, что не могу даже ходить. Гематома была такой, что нога была синяя, потом она месяц заживала. После этого в чемпионатах за «Рубин» уже не играл, за исключением матчей на Кубок страны.

Беседовал Джаудат Абдуллин

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