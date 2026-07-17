За возврат ж/д билетов могут ввести сбор до 10% от стоимости

Это должно снизить риски перекупок и искусственный дефицит

Фото: Айдар Раманкулов

Федеральная антимонопольная служба подготовила изменения в порядок возврата билетов на поезда дальнего следования. Как сообщили в пресс-службе ведомства, новые правила призваны сделать билеты доступнее и сократить активность перекупщиков.

— Перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного проездного документа, — сказано в новой редакции правил.

В ФАС пояснили, что сейчас стоимость возврата регулируется государством. В 2020 году из-за пандемии ее снизили до минимального уровня. В итоге число возвращаемых билетов выросло более чем в три раза по сравнению с допандемийными показателями. По мнению службы, это связано с тем, что перекупщики скупают билеты, а затем массово сдают их, создавая искусственный дефицит.

— В 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 млн. Повторно выкупаются лишь 5,9 млн мест, а порядка 9 млн мест остаются непроданными. При этом более половины возвратов оформляются за 5 и менее дней до отправления поезда, — передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на маршруте Казань — Ижевск вырос на 5%.

Вадим Вахрушев