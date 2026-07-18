Венгрия надеется избежать санкций США за покупку нефти и газа у РФ

Законопроект предусматривает исключение, если это отвечает интересам нацбезопасности Соединенных Штатов

Венгерское правительство надеется, что ему удастся избежать американских санкций, которые могут затронуть страны, закупающие российскую нефть и газ. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Венгрии Мартон Хайду.

— Я встретил понимание с их стороны и считаю, что есть хорошие шансы избежать этой проблемы, — передает его слова ТАСС.

По словам Хайду, в Конгрессе подготовлен законопроект, который предполагает введение 100-процентных пошлин на импорт товаров из стран — основных покупателей российских энергоресурсов. Будапешт входит в их число. Однако документ позволяет делать исключения, если это соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Венгрия возобновила выдачу шенгенских виз в визовых центрах Казани, Самары и Уфы.

Вадим Вахрушев