Нижнекамские прожекты «Бахетле-Агро»: 90 миллионов субсидии «сожрали» свиньи, которых не было

Как полиция не нашла гендиректора «Казанской ярмарки»

Фото: путь.рф

В Нижнекамском районе очередная бюджетная субсидия на громкий инвестиционный проект растворилась в воздухе вместе с объектом строительства. «Реальное время» писало, как неустановленные лица «заработали» 45 млн рублей на строительстве так и не построенных завода по разведению форели и «Рыбацкой деревни» для туристов в Камских полянах. Оказалось, что в том же самом 2011 году, когда «инвесторы» на туристическую приманку в Камских полянах выудили из госбюджета этот крупный куш, другая фирма получила вдвое большую сумму за так и не построенный по соседству свиноводческий комплекс. Эта история угодила в отчеты комиссии Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции, как имеющая признаки «неэффективного использования бюджетных средств», однако ее расследование продолжения не получило, и вернуть в госбюджет деньги неудачливых инвесторов никто не заставил. А на заброшенную стройку, как выяснило «Реальное время», готовится прийти новый инвестор — и у него тоже большие планы.

План по размещению, план по возмещению...



История с неудачной попыткой размещения свиноводческого комплекса в исконно «мусульманском», а значит, бесперспективном с точки зрения реализации свинины на местном рынке Нижнекамском районе началась одиннадцать лет назад: согласно данным, собранным в 2015 году комиссией Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции, с января по октябрь 2007 года в деревне Сухарево по заказу ООО «Бахетле-Агро» силами ООО «Камстройпроект» разворачивалось строительство огромного свиноводческого комплекса на 28,6 тысячи голов.

Масштабным проектом нижнекамские чиновники похвастались тогда еще премьер-министру Рустаму Минниханову: 7 июня 2007 года ему показали объект в Сухарево. Описывая визит премьер-министра на стройку, журналисты цитировали тогдашнего гендиректора ООО «Бахетле-Агро» Льва Семенова, по словам которого, общая стоимость реализации инвестпроекта должна была составить 403,5 миллиона рублей. Более половины этой суммы должно было пойти на строительство капитальных объектов, 146 миллионов — на техническое оснащение свиноферм, а 54 миллиона — на приобретение высокопродуктивных племенных свиноматок, которые к 2008 году должны были обеспечить выход свинокомплекса на проектную мощность в 3 080 тонн свинины в год. По словам Семенова, средства на капстроительство были взяты в кредит сроком на 8 лет в «АК БАРС» Банке, а оборудование для свинокомплекса, включая систему обеззараживания навозной жижи, — в лизинг на 10 лет во Франции. Срок окупаемости проекта оценивался в 5 лет…

В том же самом 2007 году ООО «Бахетле-Агро» обратилось в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ за возмещением затрат на строительство свинарников, предъявив акты о приемке у «Камстройпроекта» работ на 98,3 миллиона рублей.

Запоздавшая субсидия

Однако по неизвестным причинам спустя несколько месяцев после визита Рустама Минниханова в Нижнекамский район работы по строительству свиноводческого комплекса остановились и уже не возобновлялись.

— Первые три корпуса в 2007 году были полностью готовы к работе, в них установили оборудование, — рассказал корреспонденту «Реального времени» глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов. — Но оно ни дня не работало, а спустя время его демонтировали и увезли. Насколько мне известно, на предприятие по производству бекона в Набережные Челны.

А Лев Семенов, собиравшийся развивать свиноводство в Нижнекамском районе и готовивший документы на получение бюджетной субсидии на эти цели, в феврале 2008 года покинул пост гендиректора ООО «Бахетле-Агро». Но продолжавшая вертеться бюрократическая машина обеспечила фирме в 2011 году почти полное возмещение понесенных в 2007-м расходов на строительство десяти помещений несуществующего свиноводческого комплекса — 90,3 миллиона рублей.

Очевидное невероятное: все законно!

Факт получения субсидии на громкий проект без его последующего завершения заинтересовал не только официальных борцов с коррупцией, но и активистов из Татарстанского регионального отделения партии «Народ против коррупции». Как сообщил корреспонденту «Реального времени» председатель политсовета ТРО Игорь Федосеев, на основании справки о коррупционных правонарушениях в Нижнекамском районе в прошлом году он обратился в УМВД по Нижнекамскому району с заявлением о проверке действий руководства ООО «Бэхетле-Агро» на предмет мошенничества.

— Мы полагали, что вся эта затея эта была изначально авантюрой, имевшей целью исключительно получение денег из бюджета, — пояснил корреспонденту «Реального времени» Игорь Федосеев. — Но следователи в ней разбираться не стали, вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Хотя свыше 90 миллионов рублей из бюджета ушло под проект, после которого на местности сейчас фактически остались лишь развалины. И непохоже, чтобы работы, которые в Сухарево успели выполнить до того, как стройку забросили, стоили таких денег, особенно с учетом, что проводились они в 2007 году, когда цены были намного ниже, чем сейчас. Достаточно посмотреть на фотографии недостроя, которые попали в отчет антикоррупционной проверки…

Но очевидное с точки зрения членов ТРО «Народ против коррупции», оказалось невероятным с точки зрения сотрудников правоохранительных органов. Дважды представители партии подавали заявления в УМВД и дважды получали оттуда отказные. Жаловались в прокуратуру, говорит Федосеев, — и тоже без толку.

— Дошли до Нафикова, а когда не помогло — до Генпрокуратуры, но даже от Чайки наши жалобы спустились вниз, в Нижнекамский район. А там уже даже по существу на наши претензии не отвечают, просто пишут, дескать, мы вам уже раньше ответили, что все законно. Мы не намерены сдаваться, но я полагаю, что правоохранителям и надзорным органам где-то наверху просто дали приказ не трогать «Бахетле-Агро»!

Неуловимый Лев Семенов

Подозрения Игоря Федосеева насчет чьего-то тайного покровительства фирме, которая бесследно «освоила» 90,3 миллиона рублей, выглядят небеспочвенными, если вчитаться в содержание отказных постановлений, первое из которых было вынесено 1 сентября 2017 года старшим следователем по ОВД СУ УМВД России по Нижнекамскому району майором юстиции Суханаевым, а второе — его коллегой, подполковником юстиции Шигабиевым. Второй документ практически слово в слово повторяет первый. И обе бумаги с юридической точки зрения, как бы помягче выразиться… малосостоятельны.

Вывод об отсутствии признаков преступления следователи делают в связи с… невозможностью опросить директора ООО «Бахетле-Агро» Льва Семенова. «С целью опроса директора ООО «Бахетле-Агро» в период времени с 2006 по 2008 год Семенова Л.Л. направлено поручение в УМВД России по г. Казани, ответ на которое в настоящее время не поступил, — пишет Суханаев, а спустя полгода повторяет Шигабиев: — Исходя из собранных материалов, в действиях руководителя ООО «Бахетле-Агро» Семенова Л.Л. признаки состава преступления… не усматриваются, так как отсутствуют достаточные данные, указывающие на наличие признаков состава преступления».

А откуда возьмутся «достаточные данные», если никто вообще никаких данных не собрал? При том, что «Л.Л. Семенов», как буквально за пять минут опытным путем выяснило «Реальное время», вовсе от полиции не скрывается, скорее уж казанская полиция в упор не видит весьма заметного человека.

В настоящее время Лев Семенов является гендиректором выставочного центра «Казанская ярмарка», и на телефонный звонок корреспондента «Реального времени» он откликнулся незамедлительно. Только вот диалог получился коротким:

— Лев Леонидович, пишу статью про «Бахетле-Агро» и строительство свинокомплекса в деревне Сухарево в Нижнекамском районе. Вы знаете, что вас в связи с этим еще с прошлого года ищет полиция?

— Нет, не знаю.

— Это в связи с тем, что вы были гендиректором ООО «Бахетле-Агро». Эта фирма строила в деревне Сухарево суперсовременный свинокомплекс, и по вашему обращению из бюджета была получена субсидия в 90 миллионов рублей. Стройка заглохла, комплекс так и не построили. Не можете объяснить, почему так все обернулось?

— Все вопросы к новому собственнику и руководству.

Но достучаться до гендиректора фирмы, который руководит ООО «Бахетле-Агро» с ноября прошлого года, оказалось действительно затруднительно: бывший председатель правления ООО КБЭР «Банк Казани» Андрей Антонович Таврин — человек более зарытый для прессы, чем Лев Семенов.

Вернуть нельзя оставить

Нежелание экс-гендиректора ООО «Бахетле-Агро» обсуждать канувшую субсидию понятно. Непонятно другое — почему в правительственном постановлении, на основании которого эта субсидия была получена, существует лазейка для официального вывода бюджетных денег, но не предусмотрена ответственность за бездарное их использование.

Согласно логике и духу утвержденного кабмином РТ порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, условием возмещения ими из госбюджета затрат на строительство сельхозобъектов должен был стать пуск нового объекта в эксплуатацию. Иначе с какой стати государственные деньги в землю закапывать?

А согласно букве документа, сельским товаропроизводителям для получения субсидии достаточно ежемесячно представлять в Минсельхозпрод РТ разного рода акты и документы о приемке отдельных видов работ у подрядчика. Порядок предоставления субсидий обязывает вернуть деньги лишь в случае «выявления факта нарушения получателем условий, установленных настоящим Порядком, и представления недостоверной отчетности». Соблюдать такие условия — раз плюнуть. И если все бумаги, например, на фундаменты или каркас недостроенного свинарника оформлены, и эти конструкции наблюдаются на местности — значит, субсидия возврату не подлежит, и неважно, что свиньи в нем не хрюкают.

Спустя почти десять лет выяснилось, что представлявшие будущему президенту Татарстана этот инвестиционный проект чиновники и предприниматели, мягко говоря, ввели Рустама Минниханова в заблуждение. Фото tatarstan.ru



Инвестпроектов много не бывает

Под впечатлением визита на строящийся в Сухарево свинокомплекс Рустам Минниханов в 2007 году говорил про ООО «Бахетле-Агро»: «Все, что сегодня здесь делается — делается исходя из самых современных мировых разработок, с привлечением западных специалистов. Многие наработки могут взять себе в пример и другие инвесторы: научно-обоснованная организация труда, серьезные инвестиции».

Но спустя почти десять лет выяснилось, что представлявшие будущему президенту Татарстана этот инвестиционный проект чиновники и предприниматели, мягко говоря, ввели Рустама Минниханова в заблуждение. Конечно, вряд ли они сделали это сознательно — скорее, искренне верили в успех дела, но просчитались.

— Недостроенный свинокомплекс давно стоит на консервации, — пояснил корреспонденту «Реального времени» директор Управления сельского хозяйства и продовольствия Нижнекамского муниципального района Мунир Минуллин.

— По двум причинам. Во-первых, когда мы начинаем какое-то дело, конечная цель вроде видна и перспективы кажутся хорошими, а потом выясняется, что это дело требует больших затрат, а деньги уже закончились. А во-вторых, свинокомплекс в Сухарево было вообще строить нельзя! Там же был в советское время аэродром, там «кукурузники» садились, которые ядохимикатами опыляли поля. Разве можно там свиней выращивать, такое мясо людям продавать?..

— В Нижнекамском районе много мусульман, и даже немусульмане предпочитают покупать халяльное мясо — многие ведь берут его не по религиозным убеждениям, а потому что считают, что оно чище и полезнее, — добавил еще один веский довод против председатель Совета Нижнекамского отделения «Народ против коррупции» Булат Сабиров. – Смысла нет производить у нас свинину в таком количестве, потребителей она не найдет…

Теперь, по словам Мунира Минуллина, вместо свинокомплекса в Сухарево собираются строить тепличное хозяйство. Инвестор, планирующий круглогодично выращивать там в больших количествах экологически чистую продукцию, якобы уже есть. И впитанные местной почвой 30 лет назад ядохимикаты, убежден Минуллин, помехой этому стать не смогут: «Это же не на открытом грунте, а в теплицах будет делаться».

Возможно, строители нового грандиозного сельхозобъекта в Нижнекамском районе тоже скоро попросят бюджетную субсидию и легко допустить, что они ее получат. А вот история с 90 миллионами на непостроенный свинарник скоро окончательно канет в лету за истечением срока давности. Ведь вряд ли подполковник юстиции Шигабиев случайно упомянул в отказе о возбуждении уголовного дела по заявлению Игоря Федосеева, что по истечении 10 лет после совершения тяжкого преступления «лицо освобождается от уголовной ответственности».

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