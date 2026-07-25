Рустам Минниханов — об уборочной кампании: «Вопрос обеспечения топливом решен»

Раис Татарстана поручил завершить уборку зерновых до конца августа

Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить уборку зерновых до конца августа. Он заявил, что вопрос обеспечения топливом решен.

— В хозяйствах республики для этого имеется необходимый парк комбайнов и сушильных комплексов. Самое главное — правильно задействовать технику. Вопрос обеспечения топливом решен, — приводит его слова пресс-служба раиса республики.

В этом году общая площадь посевов зерновых составляет 1,1 млн га, из них 568 тыс. га занимают масличные культуры. В 35 районах республики приступили к обмолоту озимой пшеницы, в 6 районах — озимого рапса, сообщил глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Также Рустам Минниханов напомнил, что необходимо иметь полуторагодовой запас кормов для животных, и поручил держать вопрос организации труда сотрудников, задействованных в уборочной кампании, на контроле.

— Прежде всего должна быть достойная оплата труда, соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечение горячим питанием. Это очень ответственный период, — сказал раис Татарстана.

Ранее «Реальное время» опросило представителей татарстанского агробизнеса о том, как топливные проблемы отражаются сейчас на их бизнесе, удается ли им пользоваться господдержкой и как планируют провести уборочную кампанию.

Денис Петров