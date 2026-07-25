Рустам Минниханов — об уборочной кампании: «Вопрос обеспечения топливом решен»
Раис Татарстана поручил завершить уборку зерновых до конца августа
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить уборку зерновых до конца августа. Он заявил, что вопрос обеспечения топливом решен.
— В хозяйствах республики для этого имеется необходимый парк комбайнов и сушильных комплексов. Самое главное — правильно задействовать технику. Вопрос обеспечения топливом решен, — приводит его слова пресс-служба раиса республики.
В этом году общая площадь посевов зерновых составляет 1,1 млн га, из них 568 тыс. га занимают масличные культуры. В 35 районах республики приступили к обмолоту озимой пшеницы, в 6 районах — озимого рапса, сообщил глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров.
Также Рустам Минниханов напомнил, что необходимо иметь полуторагодовой запас кормов для животных, и поручил держать вопрос организации труда сотрудников, задействованных в уборочной кампании, на контроле.
— Прежде всего должна быть достойная оплата труда, соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечение горячим питанием. Это очень ответственный период, — сказал раис Татарстана.
Ранее «Реальное время» опросило представителей татарстанского агробизнеса о том, как топливные проблемы отражаются сейчас на их бизнесе, удается ли им пользоваться господдержкой и как планируют провести уборочную кампанию.
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