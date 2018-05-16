Дело Варисовой: мадам застройщица пошла по этапу

Верховный суд РТ признал строительство трех домов-«таунхаусов» аферой, оценив ущерб в 67 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

В колонию общего режима на 4 года отправят бывшего казанского адвоката Ольгу Варисову. Верховный суд республики согласился с приговором, согласно которому строительный бизнес Варисовой был признан мошенничеством. Один из ее таунхаусов сравняли с землей 5 лет назад, еще два пока стоят. Как выяснило «Реальное время», строгого наказания для застройщицы требовали 19 из 36 потерпевших, ну а подсудимая обвиняла приставов в исполнении незаконных судебных решений, а казанских чиновников — в близорукости.

Ущерб не погашен, дома не снесены



В апреле Ольге Варисовой исполнилось 59 лет. Под стражей она находится с 31 января 2018 года — с момента оглашения Советским райсудом Казани обвинительного приговора. Его вступления в силу женщина ждала в СИЗО. Надеялась на отмену Верховным судом РТ. Но 4 мая апелляционная инстанция посчитала: мошенницей не признавшую вину Варисову признали законно и наказание в 4 года колонии общего режима назначено справедливо. 13 мая застройщицу отправили по этапу за пределы Татарстана. Куда конкретно, пока не знают даже ее адвокаты. Ближайшая к Казани женская колония находится в Чувашии.

Ущерб по уголовному делу составил 67 млн рублей. В том числе 45,9 млн рублей от несостоявшихся новоселов трехэтажки на 3-й Кадышевской, 14 (дом признан самовольной постройкой и «приговорен к сносу» за счет собственных средств Ольги Варисовой вступившим в силу решением Ново-Савиновского райсуда от 20.12.2012 года); 16,2 млн рублей от выселенных из квартир снесенного в мае-июне 2013 года таунхауса на улице Красного Химика, 12 (заочное решение Кировского райсуда от 27 марта 2012 года о сносе было отменено в апелляции Верховным судом РТ 24 сентября того же года с вынесением нового решения о возложении обязанностей по сносу постройки на Варисову); 4,9 млн рублей от вложившихся в покупку помещений трехэтажки на улице Красного Химика, 12а (в этом здании успели снести только фасад, хотя вступившее в силу решение Кировского райсуда от 11.04.2011 по иску жильца частного дома Сунгатова обязывало собственника участка освободить его от самостроя).

Судебные решения о сносе не исполнены. В лишившемся фасада доме 12а по ул. Красного Химика в Кировском районе «прописались» бомжи, пустует и детище Варисовой в Ново-Савиновском районе. Ни на их снос, ни на погашение ущерба средств у бизнеследи не нашли. Под арест попали лишь земли под таунхаусами, да квартирка 59 «квадратов» в одном из них. Общая площадь двух участков в Кировском — 1 241 кв. м, их совокупная кадастровая стоимость чуть более 1,6 млн рублей. Куда выше — аж в 17,8 млн рублей — оценен участок в 1 786 «квадратов» под «сносной» трехэтажкой на 3-й Кадышевской. Правда, осужденной принадлежит лишь половина этой земли, вторая оформлена на ее дочь Римму. К слову, из показаний потерпевших следует, что жилье в таунхаусах наряду с Варисовой продвигали-предлагали две ее дочери и зять.

В апреле Ольге Варисовой исполнилось 59 лет. Под стражей она находится с 31 января 2018 года



Вывод суда: «Целью подсудимой являлась незаконная нажива»

Напомним, к рассмотрению дела обвиненной в самоуправстве и мошенничестве Ольги Варисовой Советский райсуд Казани приступил в 2015 году. Через год обнаружил в материалах процессуальные нарушения и вернул дело прокурору. Повторно процесс стартовал в мае 2017-го, причем, в самоуправстве (ст. 330 УК РФ) Варисову больше не обвиняли. Суд же пришел к выводу, что не было и трех эпизодов хищения средств — только одно длительное по времени преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно приговору, приобретение земельных участков, незаконное строительство трех домов в 2011—2013 годах, составление договоров с потерпевшими и получение у них средств были составными частями преступления. При этом «общей целью подсудимой являлась незаконная нажива». Судом установлено, что Варисова нарушила сразу и федеральный закон об участии в долевом строительстве, согласно которому физлицо не наделено правом привлекать средства дольщиков, и Градостроительный кодекс РФ, не позволяющий ведение строительных работ в отсутствие разрешений на строительство.

Справедливости ради отметим, что последнюю норму в Казани нарушала не одна Варисова. В отсутствие разрешительной документации в свое время строили даже здание ФАС ПО, и никто за это не ответил. В то время как построившему «лишние» 9 этажей в казанской многоэтажке главе «Свея» Рашиду Аитову узаконить стройку не удалось, и он пошел под суд.

Впрочем, доказательством вины «мадам Таунхаос» суд счел тот факт, что и после вступления в силу решения суда о сносе незаконного объекта в Кировском районе она продолжила заключать договоры на строительство другой «самоволки» в Ново-Савиновском, а когда и этот дом был «приговорен к сносу», переключилась на заключение инвестиционных договоров на приобретение жилья в нем.

Доказательством вины «мадам Таунхаос» суд счел тот факт, что и после вступления в силу решения суда о сносе незаконного объекта в Кировском районе она продолжила заключать договоры на строительство другой «самоволки»



Живая стена и обвинения во взятке не помогли

В суде одна из потерпевших по дому 12а свидетельствовала: Варисова буквально «требовала вселения в квартиру, разъясняя, что в этом случае дом сносить не будут». Семья покупательницы, отдавшая риелтору 1,5 млн рублей, сделала в квартире дорогостоящий ремонт и вселилась. А потом к этим и другим новоселам пришли приставы — перекрывать электричество, воду и канализацию. Убытки понесла и семья стоматологов, вложившая в покупку помещений под частный медкабинет 2,95 млн рублей.

Всего потерпевшими от действий Варисовой были признаны 36 семей, в том числе из Чувашии и Магадана. Гражданские иски от них в уголовном процессе не заявлялись. Часть потерпевших уже успели выиграть иски к застройщице в гражданском порядке, правда, денег по ним так и не дождались. При этом строгого наказания для подсудимой требовали лишь 19 потерпевших, остальных волновал лишь вопрос погашения ущерба. При этом люди отмечали, что адвокатский статус Варисовой во время переговоров добавлял веса ее словам о том, что, несмотря на проблемы с властями, стройки будут узаконены.

Часть обманутых оказались соинвесторами незаконной стройки, вложившись стройматериалами — бетоном, железобетонными конструкциями. Одна из потерпевших позже упрекала застройщицу в использовании некачественных материалов. Риелтор Ведерникова, которая искала покупателей на жилье в этих таунхаусах и рекламировала его в интернете, в суде заявила, что также приобрела там квартиру для дочки. Статус потерпевшей в этом уголовном деле риелтор не получила. Выступала в суде как свидетель: «Никаких претензий к Варисовой не имеет и считает, что та принимала все зависящие от нее меры для урегулирования ситуации...»

Напомним, в мае 2013-го перед сносом своего дома Ольга Варисова пыталась броситься под гусеницы экскаватора и заявляла собравшимся жильцам и журналистам о том, что за возможность завершения стройки с нее требовали взятку в 45 млн рублей. Бизнеследи уверяла: даже оперативная съемка с записью передачи денег имеется, но ход этому делу не дают.

Одна из потерпевших позже упрекала застройщицу в использовании некачественных материалов



Подсудимая суд не убедила

В суде Ольга Варисова версию про взятку уже не продвигала. Но настаивала на отсутствии преступного умысла. Говорила, что строила жилье и для себя с дочками, и для людей. И виновата лишь в неисполнении договорных обязательств. Тогда как чиновники, что ненадлежащим образом контролировали стройки, также должны нести ответственность за появление пострадавших.

Подсудимая ссылалась на письмо начальника управления архитектуры и градостроительства Хасанова о том, что оба участка на улице Красного Химика входят в зону индивидуальной и малоэтажной жилой застройки Ж2, причем и в письме, и в свидетельстве о праве собственности на землю прямо указаны многоквартирные дома не выше трех этажей. Суд же при оценке этих документов указал: разрешением на строительство многоквартирных домов они не являются. Так же, как постановление об утверждении градостроительного плана за подписью главы исполкома Песошина (ныне премьер-министра РТ, — прим. ред.)

Варисова указывала, что лишь инициировала создание товариществ по строительству домов, а потому риски члены товарищества несли одинаковые. Указывала, что обратилась за разрешением на строительство к городским властям и что на день сноса первого дома судебное решение об этом еще не вступило в силу, поскольку Верховный суд РТ по ходатайству трех участников товарищества восстановил сроки на обжалование и рассмотрел их претензии по существу только в ноябре 2013-го. Суд посчитал эти доводы неубедительными, полагая, что после первого же решения о признании постройки незаконной застройщица должна была как минимум прекратить стройку и ждать рассмотрения апелляции.

Сами разрешения на строительство в Кировском районе Варисовой в июле 2011-го сроком на 10 лет подписывал первый замглавы исполкома Азат Нигматзянов, правда, в документе фигурировали лишь индивидуальные жилые дома, а не многоквартирные. Но и этот документ в январе 2012-го Верховный суд РТ признал недействительным. После чего дома были признаны самовольными постройками.

Адвокат отмечает, что, несмотря на претензии властей к таунхаусам, снос на улице Красного Химика был и остается единственным в своем роде

Защита об «ошибках» суда

На суде интересы обвиняемой представляли трое защитников. По словам адвоката Артура Акмаева, он по-прежнему считает приговор незаконным и будет подавать кассационную жалобу:

— Самый ошибочный вывод суда заключается в том, что она якобы строила дома, зная, что никогда и ни при каких обстоятельствах не получит разрешения на их строительство. Но законодательного запрета в этой части нет. Все знают — если провести экспертизу, что строение никому не угрожает, то в судебном порядке постройку можно узаконить. И такая экспертиза по домам на улице Красного Химика была!..

Совершенно иная история, считает защитник, произошла при строительстве дома по 3-й Кадышевской:

— Там дом строился и параллельно велась переписка с [главным архитектором Казани] Прокофьевой, что новое строительство на участке возможно. На заключительной стадии согласования им сказали добавить какие-то штрихи, а после представления проекта вдруг объявили: вчера на заседании Гордумы сменили разрешенную категорию использования земель…

По мнению Акмаева, предугадать такой поворот застройщица не могла и уж тем более не ожидала, что члены товарищества от нее отвернутся: «Это больше всего расстроило. Вместе ходили на пикеты, бились, а теперь говорят: «Посадить ее, четвертовать». И никто не хочет брать на себя часть вины». Адвокат отмечает, что, несмотря на претензии властей к таунхаусам, снос на улице Красного Химика был и остается единственным в своем роде. Хотя есть и вступившие в силу решения судов о сносе других многоквартирников, в том числе тех, что фигурируют в деле попавшего под суд депутата Казгордумы Надыра Хайруллина.