В Татарстане расширят ОЭЗ «Зеленая долина»

Также создадут ОЭЗ в Республике Хакасия

В России будет создана новая территория с особыми условиями для ведения бизнеса, на которой инвесторы смогут реализовывать важные для экономики проекты, воспользовавшись преференциями. Постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Республике Хакасия подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Хакасская технологическая долина» расположится на территории города Саяногорска и Бейского муниципального района. Резидентами станут пять компаний, занимающихся переработкой алюминия, включая производство фольги и шариковых подшипников, а также выпуском алюминиевых сплавов и другой продукции.

Суммарные инвестиции компаний-резидентов в период 2026–2028 годов составят более 17,4 миллиарда рублей, что значительно превышает бюджетные затраты Республики Хакасия на создание инфраструктуры новой ОЭЗ, которые составляют около 5 миллиардов рублей.

Ожидается, что к концу 2035 года общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ превысит 25 миллиардов рублей, а также будет создано примерно 900 новых рабочих мест.

Кроме того, Правительство России расширило территорию особой экономической зоны «Зеленая долина» в Татарстане. На новом участке площадью более 374 гектаров в Нижнекамском муниципальном районе свои проекты реализуют восемь компаний-резидентов, которые планируют запуск производств по выпуску витаминов, кормовых добавок для животных, микробного белка, химического сырья для полиэтилентерефталата, каустической соды, синтетической соляной кислоты и хлористого алюминия. К 2035 году общие инвестиции новых резидентов «Зеленой долины» составят почти 300 миллиардов рублей, что позволит создать более 1,8 тысячи рабочих мест.

На оперативном совещании с вице-премьерами 20 июля Михаил Мишустин попросил вице-премьера Александра Новака следить за эффективностью работы особых экономических зон. Он отметил, что проекты, реализуемые в таких зонах, способны положительно влиять на экономику страны в долгосрочной перспективе, привлекая инвесторов, создавая новые предприятия и рабочие места, а также улучшая качество жизни граждан.

Особые экономические зоны предназначены для развития обрабатывающей промышленности, высоких технологий, туризма и портовой инфраструктуры. Бизнес, размещенный в ОЭЗ, получает налоговые льготы, таможенные преференции и сниженные арендные ставки.

Никита Егоров