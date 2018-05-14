Пожар в промзоне на Тэцевской: в Казани предотвратили угрозу взрыва химикатов

В Московском районе больше часа тушили 25 загоревшихся цистерн с ацетоном, толуолом и изобутанолом для производства краски

Фото: Марат Гайфуллин

Черный дым, заволокший небо над половиной города, наблюдали сегодня с утра многие казанцы. Оказалось, горели емкости с легковоспламеняющимися жидкостями — толуолом, изобутанолом, ацетоном, всего порядка 100 тонн или 25 цистерн. Площадь пожара составила почти 100 квадратных метров. Министерство экологии и природных ресурсов РТ пока не предоставило анализы проб воздуха, но эксперты говорят, что без выброса канцерогенных веществ в атмосферу точно не обошлось. Подробности — в материале «Реального времени».

Пожар в промзоне

Огромный черный столб дыма сегодня утром был заметен практически из любой точки города. Жителям Кировского, где, казалось, находится очаг, в соцсетях советовали срочно закрывать окна. Оказалось, горит территория бывшего завода ЖБИ-4, хотя изначально была информация о ЖБИ-3. В промзоне на Тэцевской рядом с домом 295 сдавали площади частному предприятию по производству красок. Именно здесь и загорелись 25 цистерн с опасными химическими веществами: ацетоном, толуолом и изобутанолом — около 100 тонн.

Информация о пожаре поступила в 8.40. Через час спасатели сумели ликвидировать открытое горение. Была реальная угроза взрыва и возгорания ближайших строений, сообщили в МЧС по РТ. На момент прибытия спасателей на место происходило открытое горение, факельные взрывы, розлив легковоспламеняющихся жидкостей из резервуаров. Был объявлен четвертый ранг пожара.

Журналистам заместитель ГУ МЧС России по РТ (по ГПС) Рафаиль Мотыгуллин сообщил: «О причинах будем говорить позже, после того, как будут проведены процедуры дознания. Наверняка это нарушение технологического процесса, или растекание, или неосторожное обращение с огнем. Все версии будут прорабатываться. Предприятие занималось производством краски, в обращении находился ацетон, порядка 100 тонн, толуол и изобутанол. Всего порядка 300 кубов легковоспламеняющейся жидкости и химии. Проблема с водой есть на территории завода ЖБИ. Всего лишь две емкости объемом 20 кубов каждая. Методом подвозом воды с соседних предприятий осуществлялось тушение. Всего было привлечено 110 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС России — 84 человек и 21 единиц техники».

В ходе пожара пострадал сотрудник предприятия. Он получил ожоги голеней и спины и был доставлен в РКБ.

Могут быть канцерогенные вещества

— Чтобы просчитать последствия, нужно понимать объем сгоревших материалов. Любые такие процессы сгорания, которые происходят не в специальных установках, действительно сопряжены с повышенными выбросами в атмосферу. То есть, в отличие от сжигания в специально предусмотренных печах, где для отвода загрязняющих веществ строят высокие трубы, которые способствуют рассеиванию вредных веществ, здесь выбросы имеют малую высоту над землей, что оказывает воздействие на людей. Не исключено, что такие условия сгорания не обеспечивали полного окисления, в результате перечень веществ, который попадает в атмосферу, может быть достаточно большой, — считает старший научный сотрудник лаборатории прикладной экологии Института проблем экологии и недропользования АН РТ Артур Шагидуллин.



В первую очередь, по словам Артура Шагидуллина, ЧП заметят люди с нарушениями здоровья дыхательных путей. Фото mchs.tatarstan.ru



С его слов, сами по себе соединения толуола, ацетона, изобутанола токсичны, в результате же сгорания образуются новые вещества. При этом о конкретных последствиях эксперт не стал говорить, уточнив только, что нужны детальные анализы, которыми как раз занимается Министерство экологии и природных ресурсов РТ. По замерам воздуха на момент публикации пока не поступило информации, при этом на почве (площадь 70 квадратных метров) специалисты уже обнаружили светлое вещество с характерным запахом растворителя. Минэкологии ведет административное расследование по факту несоблюдения экологических требований при эксплуатации зданий.

Артур Шагидуллин рассчитывает, что большую роль могло сыграть рассеивание выбросов: «По данным метеослужбы, сейчас западный ветер 2,8 метра в секунду, если бы был штиль, было бы гораздо хуже. Можно сказать, что относительно благоприятные условия», — отметил он.

Любое вещество оказывает воздействие на те или иные органы. В первую очередь, по словам Артура Шагидуллина, ЧП заметят люди с нарушениями здоровья дыхательных путей. При этом для разных веществ «мишенями» могут оказаться разные органы — кожа, кровеносная система. Все зависит от концентрации, но не только.

— Нужно анализировать именно условия сгорания, сами по себе эти вещества и так являются вредными. При горении в том числе образуются канцерогенные вещества, которые в длительной перспективе могут накапливаться в организме и оказывать воздействие. Степень воздействия будет зависеть от наблюдающихся концентраций, — уверен Артур Шагидуллин.

Кадрия Хисматуллина подчеркнула, что нужно смотреть, какой именно был выброс и в каком объеме, настоятельно советуя дождаться ответа от Минэкологии

«Любой пожар — это всегда вредно»

Начальник отдела экологического надзора Управления Росприроднадзора по РТ Кадрия Хисматуллина подчеркнула, что нужно смотреть, какой именно был выброс и в каком объеме, настоятельно советуя дождаться ответа от Минэкологии. При этом уверила: от того, что рассеялось, уже не может быть никакого вреда.

— На самом деле, это, конечно, токсичные вещества, к хранению, использованию которых предъявляются определенные требования. Они вредные и опасные, это очевидно. Пожар на таких складах — всегда большая опасность, — высказалась руководитель Института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская.

При этом зону, на которую выпали вещества, можно назвать более опасной. «Любой пожар — это всегда вредно, идут выбросы сажи, выделяются газы сгорания, а если горят такие токсичные вещества, то добавляются и продукты сгорания. Вещества могут влиять на органы дыхания, кровь», — рассуждает Светлана Селивановская.

Позднее начальник юридического отдела ЖБИ-3 Фаат Яруллин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» опроверг информацию о том, что пожар произошел на их территории: «В Московском районе у нас никаких площадей никогда не было и нет. На нашей территории пожара не было. Наш завод находится на Седова, 22». Позже появилась информация, что на территории, где произошло ЧП, ранее располагался ЖБИ-4.



Судя по данным из открытых источников, речь идет о территории рядом с «татстроевским» складом, недалеко от места, где располагался Казанский завод ЖБИ-4 Треста «Казаньхимстрой» — филиал ОАО «Татстрой». Но и сама компания, и ее завод не действуют с 2007 года. Кто распоряжается владениями и сдает их в аренду, пока неясно.

1 / 19 Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин

Марат Гайфуллин