Малые хозяйства получат новые гранты до 265 млн рублей на молочные фермы

Введены новые гранты для малых хозяйств, скорректированы нормы селекции и упрощены условия для участников СВО

Фото: Динар Фатыхов

Правительство скорректировало государственную программу развития сельского хозяйства. Об этом сообщил председатель Кабмина Михаил Мишустин.

— Правительство вводит новый грант для поддержки малых хозяйств в размере до 265 млн рублей на реализацию проектов по акселерации молочной фермы, — рассказал Мишустин.

Также особые условия поддержки предусмотрены для аграриев приграничных регионов — они получат господдержку на производство молока с возможностью снизить собственные издержки.

Кроме того, сроки использования грантов смогут продлить на 12 месяцев для аграриев, участвующих в специальной военной операции. Это касается грантов на организацию пекарен, развитие фермерских хозяйств, агротуризма и проектов по акселерации молочных ферм.

Ранее Минсельхоз сообщал, что потребности агропромышленного комплекса России в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке.

Вадим Вахрушев