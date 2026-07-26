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Планы на неделю: встреча Путина с депутатами, «Я выбираю небо!», «Игры Будущего»

00:00, 26.07.2026

Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем»

Планы на неделю: встреча Путина с депутатами, «Я выбираю небо!», «Игры Будущего»
Фото: Реальное время

На предстоящей неделе ожидается не так много событий, но все они по-настоящему масштабные. Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы для подведения итогов, в Астане откроется турнир «Игры Будущего — 2026», который в 2024-м впервые принимала Казань, а в центре столицы Татарстана состоится авиационный праздник «Я выбираю небо!» Под конец недели свой праздник во всей стране отметят бывшие и нынешние десантники. Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».

Дополнительное пленарное заседание весенней сессии и одновременно заключительное заседание Государственной думы VIII созыва

Ожидается, что в этот день с депутатами встретится президент России Владимир Путин. В ходе встречи собираются подвести итоги работы нынешнего состава нижней палаты парламента, новый состав которого будет избран в сентябре.

Где: Москва, здание Государственной думы.
Когда: 27 июля, начало в 10:00.

Церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего — 2026»

В нем примут участие более 800 атлетов из более чем 50 стран, призовой фонд составит $4,75 млн. Первый турнир в 2024 году принимала Казань. Планируется, что церемонию открытия посетит раис Татарстана Рустам Минниханов.

Где: Казахстан, Астана.
Когда: 29 июля, 17:00 по казахскому времени.

XVIII Всероссийская Спасская ярмарка и ХІХ Всероссийский фестиваль колокольного звона

Ежегодно на фестиваль приезжают мастера звонарского искусства, служители храмов, музыканты-мультиинструменталисты, исполнители духовно-патриотических песен и фольклорные коллективы.

Где: Елабуга.
Когда: 31 июля — 2 августа.

Республиканский авиационный праздник «Я выбираю небо!»

В программу праздника войдут демонстрационные полеты воздушных судов, выступления артистов и выставка техники. В связи с праздником ограничат движение транспорта.

Где: Казань, на территории Центра семьи «Казан».
Когда: 1 августа, 15:00.

V Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр»

В юбилейном турнире ждут не только участников из России, но и Казахстана, Узбекистана и Турции. Помимо соревновательной программы для гостей будет организована ярмарка ремесел и проведен коллективный намаз в исторической мечети.

Где: Елабуга.
Когда: 1 августа, открытие в 09:00.

День Воздушно-десантных войск России

История ВДВ началась 2 августа 1930 года, когда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение бойцов. С 2006 года в этот день во всех российских городах проходят памятные мероприятия, устраиваются показательные выступления воинов-десантников и парашютистов, демонстрируется военная техника и т. д.

Где: по всей России.
Когда: 2 августа.

Дарья Пинегина

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