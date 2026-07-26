Планы на неделю: встреча Путина с депутатами, «Я выбираю небо!», «Игры Будущего»
Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем»
На предстоящей неделе ожидается не так много событий, но все они по-настоящему масштабные. Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы для подведения итогов, в Астане откроется турнир «Игры Будущего — 2026», который в 2024-м впервые принимала Казань, а в центре столицы Татарстана состоится авиационный праздник «Я выбираю небо!» Под конец недели свой праздник во всей стране отметят бывшие и нынешние десантники. Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».
Дополнительное пленарное заседание весенней сессии и одновременно заключительное заседание Государственной думы VIII созыва
Где: Москва, здание Государственной думы.
Когда: 27 июля, начало в 10:00.
Церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего — 2026»
Где: Казахстан, Астана.
Когда: 29 июля, 17:00 по казахскому времени.
XVIII Всероссийская Спасская ярмарка и ХІХ Всероссийский фестиваль колокольного звона
Где: Елабуга.
Когда: 31 июля — 2 августа.
Республиканский авиационный праздник «Я выбираю небо!»
Где: Казань, на территории Центра семьи «Казан».
Когда: 1 августа, 15:00.
V Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр»
Где: Елабуга.
Когда: 1 августа, открытие в 09:00.
День Воздушно-десантных войск России
Где: по всей России.
Когда: 2 августа.
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