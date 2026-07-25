Бизнес-обзор: Минобороны требует 1 млрд с КВЗ, «ТаграС» тасует активы

Бывший топ «Татфондбанка» поставил под угрозу выпуск юридического журнала КФУ

Фото: Реальное время

На этой неделе один из дивизионов «ТаграСа» — «ТМС Групп» — сообщил о приобретении доли в турфирме «Зилант-Бизнес Путешествия», записанной на другую «дочку» холдинга — так что актив остается в составе группы. Минобороны подало иск против «Казанского вертолетного завода», требуя свыше 1 млрд рублей — заявление рассмотрят в закрытом режиме. Бывший предправления «Татфондбанка» Марат Загидуллин, чья фирма в числе учредителей юридического журнала КФУ, едва не сорвал выпуск издания. Подробности — в обзоре «Реального времени».

«ТаграС» перегруппировал активы

Нефтесервисный холдинг «ТаграС» продолжает внутреннюю перестройку. В одном из восьми профильных дивизионов — «ТМС Групп» — следом за кадровыми рокировками провели сделку. Компания приобрела 49% долей турагентства «Зилант‑Бизнес Путешествия». Его прежнее название: «ТаграС-Бизнес Тревел» — это известный актив группы и крупный участник рынка делового туризма. Ранее фирма была записана на «ТаграС-бизнессервис».

Номинальная стоимость приобретенной доли составила 490 000 рублей при общем размере уставного капитала в 1 млн рублей. «Зилант‑Бизнес Путешествия» позиционирует себя как агентство делового туризма. По данным компании, объем продаж в 2024 году достиг 1,5 млрд рублей, клиентская база насчитывает более 500 организаций России, ежегодно оформляется порядка 100 тысяч билетов и услуг.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди клиентов фирмы — ОДК, «Росатом», «Вертолеты России», хоккейный клуб «Ак Барс», КФУ и другие крупные структуры. Представительства фирмы работают в Москве, Казани, Уфе, Ижевске и Перми. Еще 48,5% акций турагентства остается у его исполнительного директора и основного учредителя «ТаграС-бизнессервиса» Ильяса Бадретдинова. Оставшиеся 2,5% — у директора по продажам турагентства Романа Зайцева.

Сам дивизион «ТМС Групп» был создан в 2005 году как база обслуживания наземного нефтепромыслового оборудования, сегодня представляет собой многопрофильный бизнес с диверсифицированным портфелем услуг для нефтегазовой, машиностроительной и трубной отраслей. Финансовые результаты прошлого года оказались слабыми: выручка сократилась примерно на треть — с 6,8 млрд до 4,7 млрд рублей, а чистый убыток составил 13,9 млн рублей.

Документ о приобретении доли в компании подписан и. о. директора Александром Сывороткиным. Напомним, в мае полномочия прежнего шефа «ТМС Групп» Анвара Яруллина были прекращены, на его место назначили Сывороткина, ранее занимавшего пост замдиректора по развитию и организации производства аппарата управления компании. В холдинге не раскрывали причины смены руководства, но Яруллин остался миноритарным совладельцем «ТаграСа» с долей 0,3%.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Минобороны требует от КВЗ 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Министерства обороны РФ к АО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ) о взыскании 1,06 млрд рублей. Категория спора связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам перевозки. Дело №А40‑136707/26‑53‑1250 поступило в суд 16 июля 2026 года, предварительное заседание прошло под председательством судьи Козлова В.Ф.

КВЗ ходатайствовал о рассмотрении дела на закрытом судебном заседании, в этом его поддержал истец. Суд удовлетворил просьбу сторон и назначил судебное разбирательство на 24 ноября.

КВЗ — ключевое предприятие вертолетостроения в стране, входит в холдинг «Вертолеты России» и выступает одним из основных поставщиков Минобороны. Завод поставляет военным модернизированные вертолеты Ми-8, многоцелевые Ми-38, легкие вертолеты «Ансат», которые закупают для летных училищ и центров боевой подготовки. По данным различных аналитических сервисов, КВЗ заключены контракты с Минобороны на несколько миллиардов рублей.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

КФУ добился исключения бывшего топа ТФБ из числа учредителей Kazan University Law Review

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Казанского федерального университета об исключении ООО «ЮрЛит» из состава учредителей журнала Kazan University Law Review. В числе собственников этой компании — бывший председатель правления «Татфондбанка» Марат Загидуллин. Ему принадлежит 26% в «ЮрЛите», еще столько же записано на само общество, а доля в 48% — у фирмы «Инвест форм» под контролем граждан Белоруссии Алексея Орлова и Артема Косова.

Журнал был зарегистрирован в 2016 году, а его соучредителями выступили КФУ, «ЮрЛит» и издательство «Статут». В дальнейшем «Статут» передал свои учредительские права университету. Основанием для исключения «ЮрЛита» в суде стали грубые нарушения обязанностей учредителя, поставившие под угрозу само существование международного издания вуза, которое выпускается уже 10 лет. Нарушения выявили в ходе проверок Роскомнадзора. Соучредители не уведомили регистрирующий орган об изменении объема, периодичности и адреса редакции, а с 2021 года не направляли обязательные экземпляры журнала в ФГБУ «РГБ».

КФУ пытался урегулировать ситуацию до суда, направлял претензии, но ответчик, по его словам, уклонялся от взаимодействия. Суд счел, что бездействие компании существенно затрудняет работу издания, и удовлетворил иск.

Kazan University Law Review — англоязычный журнал права КФУ, ориентированный на международную аудиторию. Издание публикует лучшие юридические работы российских и зарубежных авторов, чтобы служить платформой для обсуждения актуальных проблем юриспруденции. Выпускается четыре раза в год, среди авторов — правоведы из Франции, Сербии, Польши и других стран. Исключение проблемного учредителя должно позволить КФУ завершить необходимые регистрационные процедуры и стабилизировать выпуск журнала.

У Зиганшина изъяли гольф-поля, экс-глава «Свея» отбивается от субсидиарки на 1 млрд

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях из жизни татарстанского бизнеса. В частности, в Татарстане обратили взыскание на землю ЗАО «Гольф Казан» — одного из активов главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Долг компании перед кредитором из структур «Татнефти» превысил 1,1 млрд рублей. Денег у должника не выявлено, а движимого имущества для погашения задолженности не хватило.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Теперь 153 га земли гольф‑клуба в составе горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» могут быть выставлены на торги. Сохранит ли свой функционал первый гольф-клуб Татарстана или поля нарежут под ИЖС — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени».

В Самаре рассматривают апелляцию скандального казанского застройщика Рашида Аитова с самыми проблемными долгостроями. Осужденный за обман дольщиков на 11 лет и досрочно вышедший на свободу экс-глава «Свея» оспаривает решение о своем привлечении к субсидиарной ответственности на сумму свыше 1 млрд рублей. В основе спора — противоречивые действия Аитова в период строительства проблемных домов и расчет убытков, причиненных кредиторам и дольщикам. Параллельно бизнесмен пытается возродить фирму «Стройдом», подробности — в материале.