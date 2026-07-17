Казахстан на полгода ограничил ввоз пшеницы из России и других стран

Согласно приказу Минсельхоза Казахстана, запрещается ввоз пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом из третьих стран и государств ЕАЭС

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Казахстана ввело частичный запрет на импорт пшеницы, в том числе из России. Ограничение начнет действовать с 27 июля и будет сохраняться в течение шести месяцев. Примечательно, что ранее Россельхознадзор попросил Казахстан остановить поставки подсолнечника из-за незаконно ввозимых семян.

Согласно приказу Минсельхоза Казахстана, запрещается ввоз пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом из третьих стран и государств ЕАЭС. Исключение сделают для поставок железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов и «Продовольственной контрактной корпорации». При этом такую пшеницу нельзя будет реализовывать внутри страны или экспортировать.

В Минсельхозе Казахстана объяснили решение необходимостью освободить элеваторы от запасов зерна перед новым урожаем и поддержать внутренний рынок. В ведомстве отметили, что ситуация связана в том числе с началом уборочной кампании в России.

Россия остается главным поставщиком пшеницы в Казахстан. С сентября 2025 года по апрель 2026 года объем импорта российской пшеницы в страну составил около 1,5 млн тонн.

Ранее стало известно, что уборка зерна в России отстает более чем на 2,5 млн га из-за дождей. Наиболее серьезное отставание наблюдается в центральной части России, где из-за обильных осадков аграрии не могут полноценно выйти в поля.

Наталья Жирнова