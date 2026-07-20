Четыре компании из Татарстана попали в топ-30 производителей молока России

Общий объем производства компаний, входящих в топ-30, увеличился на рекордные 10%

Фото: Динар Фатыхов

Четыре компании из Татарстана вошли в рейтинг 30 крупнейших производителей молока в России, который был подготовлен Союзмолоко, Milknews и Streda Consulting.

Наивысшую позицию среди татарстанских предприятий занял агрохолдинг «Красный Восток», занявший 15-е место с объемом производства 109,2 тысячи тонн молока в 2025 году. АПК «Продовольственная программа» расположился на 19-й строчке с показателем 102,6 тысячи тонн, «Камский бекон» занял 25-е место с 83,7 тысячи тонн, а Холдинговая компания «Ак Барс» замкнула топ-30 на 29-м месте, произведя 74,6 тысячи тонн молока.

Большинство компаний из Татарстана улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим годом. Наиболее заметный прогресс показал АПК «Продовольственная программа», который поднялся с 22-го на 19-е место, увеличив производство молока на 21,2%. «Камский бекон» также улучшил свои результаты, с 27-го места переместившись на 25-е (+13,8%). «Ак Барс» впервые вошел в топ-30, поднявшись с 33-го на 29-е место (+4,5%). «Красный Восток» сохранил 15-е место в рейтинге, увеличив объем производства на 4,7%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, «Красный Восток» и АПК «Продовольственная программа» стали одними из компаний, которые преодолели рубеж в 100 тысяч тонн молока по итогам года.

Авторы рейтинга отмечают, что это повышение связано с продолжающейся консолидацией молочной отрасли. Общий объем производства компаний, входящих в топ-30, увеличился на рекордные 10% и впервые превысил 5 миллионов тонн молока. Их доля составляет 25% от общего объема производства сельхозорганизаций, что соответствует примерно 20% всего молока, произведенного в стране.

Наблюдается также тенденция к укрупнению бизнеса: сегодня почти 20 компаний из рейтинга производят более 100 тысяч тонн молока в год, в то время как два года назад таких производителей было всего 15.

Ранее сообщалось, что Татарстан ожидает «усушка» производителей молока.

Никита Егоров