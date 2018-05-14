Раскошелить «друзей» Мусина: сделку судостроителей с фирмой экс-главы ТФБ требуют оспорить

Союз пострадавших вкладчиков бьется за возврат заводом им. Горького 2 млрд рублей в конкурсную массу

Фото: Роман Хасаев

Не иначе как мошеннической называют схему, которую сейчас расследуют юристы Союза пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». В апреле 2016 года Зеленодольский завод им. Горького поручился за «фирму-прокладку» Мусина — «Траверз компани» по кредиту в «Татфондбанке» на 2 млрд рублей. Через месяц завод якобы расторг договоры поручительства, но данные проверки говорят об обратном. Поэтому Союз потребовал от конкурсного управляющего ТФБ оспорить сделку. АСВ воздерживается, ссылаясь на «нецелесообразность оспаривания». Узнать позицию самого завода после его разделения оказалось непросто. Подробнее — в материале «Реального времени».

Знакомые все фирмы

«Траверз компани» — в списке тех сомнительных организаций, которые Банк России поручил проверить сразу после ареста экс-главы «Татфондбанка», как связанные с ним фирмы. Результаты вошли в уголовное дело с предписаниями регулятора «о проверке финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных обвиняемому Мусину юрлиц», и далее перечисляются «Урман», «ТДК-Актив», «Новая нефтехимия», та же «Траверз компани» и другие компании, уже фигурирующие в деле ТФБ.

Название фирмы также не раз мелькало в расследованиях правоохранителей при описании выводов средств четы Мусиных в семейный офшор, о чем наше издание неоднократно писало. На сегодня «Траверз компани» находится в стадии ликвидации и является должником «Татфондбанка» по кредиту на 2 с лишним миллиарда рублей. Но если с самой мусинской «прокладки» брать нечего, то самое время вспомнить о поручителе по займу.

29 апреля 2016 года за «Траверз компани» поручается Зеленодольский завод им. Горького. Причем — двойным обеспечением: договором залога депозитов и договором поручительства общей суммой 2,020353 млрд рублей. 4 мая данные договоры как будто досрочно расторгли.

«Траверз компани» — в списке тех сомнительных организаций, которые Банк России поручил проверить сразу после ареста экс-главы «Татфондбанка»



Однако в ходе внеплановой региональной проверки кредитного досье ООО «Траверз компании» от 2 декабря 2016 г. выяснилось, что данных об этом расторжении нет. Напротив, указано, что дополнительными соглашениями от 30 сентября 2017 г. срок договоров продлен до 3 октября 2017 года. «Пока непонятно, это мошенничество ТФБ и завода с целью обмануть ЦБ, показать мнимое обеспечение и уйти от наказания, или это иная схема, мусинских «товарищей». Продолжаем это раскручивать», — говорится в сообщении Союза пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» в соцсетях.



«Завод должен расплатиться за «Траверз компани», ведь он поручался за эту «помойку»!»

Дальше, по мнению юристов Союза, происходит следующее. 25 ноября 2016 г., когда залоговые депозиты закрылись, завод переводит в депозиты ТФБ две суммы: 1,670 млрд и 260 млн рублей (итого 1,93 млрд), права требования опять переданы в поручение за «Траверз компани» (дог. №146/09-1 от 2.12.16 А 75). Плюс 32 млн рублей перечислены на другие цели. Затем 7 декабря и этот договор поручительства «расторгается и выводится так: 228 млн на счет в Сбербанк — оспаривается; 1 472 500 опять в ТФБ на собственный р/с». В этот же день деньги выводятся с фирмы на фирму.

По словам представителей Союза, конкурсный управляющий «Татфондбанка» ответил им, что все указанные сделки по погашению кредитов оспорены в ходе конкурсного производства. «К чему ведет КУ (конкурсный управляющий, — прим. ред.)? Это значит, что сделки откатят назад, и Зеленодольский завод станет просто кредитором. А он не должен становиться кредитором, он должен расплатиться за «Траверз компани», ведь он поручался за эту «помойку»!» — горячится в группе «ВКонтакте» член комитета кредиторов ТФБ и лидер Союза пострадавших вкладчиков Александра Юманова.

«Получается, Зеленодольский завод обманул ЦБ!»

Однако в ответ на требование Юмановой конкурсный управляющий сообщил, что не видит «целесообразности оспаривания» сделки с «Траверз компани». В пояснении ссылается на то, что договор поручительства подписала заместитель директора завода, не имея на то полномочий, так как срок доверенности истек. Кредиторов ТФБ не устроил такой ответ: «А куда смотрел ЦБ? Его не ввели в заблуждение? Он исполнил свои обязательства по защите интереса кредиторов банка? Подал заявление в МВД? Нет, конечно. У нас 2 миллиарда завода важнее граждан РФ!»

В ответ на требование Александры Юмановой (на фото) конкурсный управляющий сообщил, что не видит «целесообразности оспаривания» сделки с «Траверз компани». Фото Олега Тихонова

— То есть «Траверз компани», получая многомиллионные кредиты, не предоставила обеспечения — оно было мнимое. И ЦБ поставил задачу — создать резерв, вот и привлекли завод. Но тогда получается, Зеленодольский завод обманул Центробанк! АСВ же должно написать заявление в полицию, что заместитель директора сама или как-то поручилась за «Траверз», то есть какое-то разбирательство быть должно. Это задача конкурсного, но он же этого не делает! — возмущается Александра Юманова.

При этом договоры поручительства между заводом и фирмой Мусина представитель АСВ Михаил Захваткин передал комитету кредиторов не сразу, а только после жалобы на него в арбитраж, но и то — частично. К ответу приложена лишь часть договоров и доверенностей с припиской, что «содержание кредитных договоров не имеет никакого значения с точки зрения выявления признаков недействительности в соглашении о расторжении обеспечительных сделок. Ввиду этого копии кредитных договоров не были Вам предоставлены...»

«Даже юристу-троечнику сделать плохой договор поручительства — нужно постараться»

Сообщение конкурсника вызвало еще большее недоумение: «Господа, ну хватит уже ваньку валять. Мы сами разберемся, надо нам или нет, имеют значение или нет! Какова цель такого поведения? Это намеренное затягивание разбирательств! Это нарушение прав кредиторов!» — убеждены лидеры Союза вкладчиков.

На самом заводе, который недавно пережил разделение (часть предприятия «отпочковалась» и сейчас выступает как судостроительная корпорация «Ак Барс») со сменой руководства и частично персонала управления, затруднились ответить на вопросы о сделке с «Траверз компани»:

— Мы не в курсе этого вопроса. Я вновь назначенное лицо. Возможно, ранее работавшие здесь сотрудники могли бы пояснить, но я ничего рассказать не могу, — сообщила сотрудница юротдела предприятия, не представляясь.

На самом заводе, который недавно пережил разделение со сменой руководства и частично персонала управления, затруднились ответить на вопросы о сделке с «Траверз компани». Фото Романа Хасаева

Начальник отдела организационной работы завода Андрей Спиридонов подтвердил получение запроса издания и обещал адресовать вопросы старой команде юристов и руководства завода. На момент публикации ответ так и не поступил. Из АСВ «Реальному времени» также пока не ответили.

В своем решении раскрутить ситуацию кредиторы намерены идти до конца. Причем, по словам казанских юристов, определенные шансы на успех у них есть:

— Договоры поручительства — это действительно один из краеугольных камней исполнения обязательств. Судебная практика их исследовала вдоль и поперек. Даже юристу-троечнику сделать плохой договор поручительства — это нужно постараться. В данном случае просто удивительно, что завод и «Татфондбанк» подписали договор поручительства по доверенности с истекшим сроком, — не скрывая смеха, сомневается гендиректор фирмы «Татюринформ» Марат Камалов. — Это редко, но бывает — не спорю. Я таких случаев не знаю.

Заседание по делу было отложено на месяц, так как суд не уведомил Росреестр.