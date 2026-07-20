Красные дипломы и большие перспективы: выпускники НХТИ выбирают СИБУР

Практически 300 молодых специалистов выпустил в этом году Нижнекамский химико-технологический институт

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Торжественное вручение дипломов состоялось 16 июля, 59 выпускников уже работают на производствах СИБУРа или рассматривают компанию как главного работодателя. Особую гордость вуза составляют 37 «краснодипломников», именно они, по словам директора Ильдара Ахметова, станут «золотым кадровым резервом» для нефтехимической отрасли.

Для Алины Фахриевой красный диплом стал закономерным итогом. Она окончила с отличием и бакалавриат, и магистратуру по химической технологии, а сегодня уже трудится лаборантом химического анализа на станции очистки воды «Нижнекамскнефтехима». Ее задача — контролировать качество питьевой воды для всего города.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Столько лет учебы позади, столько трудностей преодолено. Красный диплом греет душу. Эмоций сейчас очень много, это просто непередаваемо, — делится Алина. За ее плечами — не только учеба, но и работа, и спорт: девушка играет за вузовскую команду, которая в этом году взяла первое место в городской спартакиаде и третье на республиканских соревнованиях. Выбор профессии оказался семейным — отец-нефтехимик тоже окончил НХТИ, а интерес к химии подкрепила еще школа.

Светлана Исмагилова тоже в числе краснодипломников. Она окончила магистратуру, а теперь работает инженером-конструктором в проектно-конструкторском центре нефтехимической компании. После Дня карьеры в институте она отправила резюме и была принята без долгих раздумий.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Моя одногруппница сказала, что в центре нужны люди, и предложила попробовать. Я отправила резюме — и меня взяли, — рассказывает Светлана. Она успешно совмещала учебу по вечернему графику с полной занятостью, участвовала во всероссийском хакатоне по переработке отходов, выступала на международной конференции и опубликовала статью в научном журнале.

Связь института и предприятия сегодня прочнее, чем когда-либо. С 2021 года в городе работает программа бесшовной профориентации «школа — колледж — вуз — предприятие», и выпуск НХТИ — лишь один из этапов. В институте существенно улучшились условия обучения, материальная база и конечно качество образования. Это достигается в том числе за счет интеграции в образовательный процесс НХТИ обучения в «СИБУРИНТЕХ-НК» и научных исследований в «СИБУР ПолиЛаб».

Для многих выпускников диплом НХТИ стал не стартом, а логичным продолжением трудового пути. Ильнар Галимов, инженер-технолог, мечтал о «Нижнекамскнефтехиме» с 14 лет — по стопам отца. Сейчас он аппаратчик 5-го разряда и готовится получить 6-й. В этом году он участвовал в форуме молодых специалистов компании и настроен серьезно бороться за победу в следующем.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По оценкам руководства НХТИ, нижнекамской промышленной площадке и Камской агломерации ежегодно требуется более 700 новых квалифицированных специалистов с высшим образованием. Вуз намерен увеличить число студентов с нынешних 2500 до 4000, и инвестиции компании и государства создают для этого все условия. Как отметил директор Ильдар Ахметов, только с 2023 года СИБУР, Республика Татарстан и Минобрнауки России вложили в развитие института более 3 млрд рублей. Готовится строительство нового общежития стоимостью около 1,9 млрд рублей.

Компания, в свою очередь, подтверждает намерение и дальше укреплять связь с вузом: учебный центр, лаборатории, гранты, стипендии, стажировки — все это превращает НХТИ в кузницу кадров для будущего российской нефтехимии.