«Это разложение власти!»: Минниханов устроил публичную порку экс-министрам Татарстана

Коррупционный «индекс гречки», возврат отставником Назировым 70 га и сорванное покушение на молочную империю обсудили в казанском Кремле

Фото: Олег Тихонов

Нехваткой руководящих кадров может обернуться вчерашнее совещание в казанском Кремле. Уж очень впечатлил чиновников и объем публично вскрытых нарушений в бюджетных кормушках, и курс силовиков на посадку. За какие схемы «ушли» команду Аделя Вафина «Реальное время» уже рассказало. Икалось вчера и бывшим министрам образования, культуры и лесного хозяйства. Последний, как выяснило «Реальное время», вернул родному району 70 га. Но еще больший успех имел обыск у сына казанского чиновника, после которого в Нижнекамский муниципалитет вернулось больше 200 га.

Мультпосадки и удары по имиджу



С ошибок в декларациях начал президент Татарстана вчера заседание республиканской комиссии по координации антикоррупционной работы. Его участниками стали приглашенные в Кремль руководители министерств, ведомств и общественники, а слушателями — главы муниципальных районов. «Я считаю, что 90 процентов — это ошибки из-за невнимательности или неумения правильно заполнять [декларации], ну а процентов 5—10 — может, кто-то что-то не хочет показывать», — оценил чистоту финотчетов Рустам Минниханов. В числе проштрафившихся — 9 членов кабмина, 370 чиновников республиканского и муниципального уровня, а также 4 депутата и глава исполкома.

Отдельно председательствующий остановился на конфликте интересов — попросил не «прятать» родственников, занятых в так или иначе подконтрольной чиновникам сфере. А соблюдать закон и сообщать о возможном конфликте интересов. «Чтобы потом, если что случится, не было претензий в ваш адрес», — посоветовал Минниханов. Он рассказал о сокращении выявленных за год преступлений в сфере борьбы с коррупцией с 1380 до 800, однако напомнил, что целый ряд уголовных дел получил широкий общественный резонанс: «Каждое — это удар по имиджу республики и доверию населения к власти». Двойным ударом, по мнению главы республики, оборачиваются преступления в сфере госзакупок и распоряжения собственностью: «В результате — бюджет недополучает средства, которые приходиться брать из других источников в ущерб новым проектам».

— Актуальное правило — «начинать с себя» — чиновники рассматривают формально, условия для процветания нарушений не устраняют, особенно в министерствах здравоохранения, образования и аппарате кабмина, — признал президент, добавив в этот список руководителей Балтасинского, Тукаевского и Рыбно-Слободского районов.

Рустам Мнниханов попросил не «прятать» родственников, занятых в так или иначе подконтрольной чиновникам сфере, а соблюдать закон и сообщать о возможном конфликте интересов. Фото tatarstan.ru

Дальше совещание прервал информационно-мультипликационный фильм, в котором мелькали как Ливада с Мусиным, так и не привлекавшийся к уголовной ответственности экс-министр культуры и тестируемый на детекторе лжи спикер Госсовета. Бодрый голос за кадром вещал: в коррупционной ситуации каждый второй становится ее участником, таковы данные соцопроса. В числе причин оступившиеся называют нехватку времени и возможности разрешить ситуацию законным способом. Дальше было заявлено, что проверки Зеленодольского, Тукаевского и Менделеевского районов показали плохие результаты. На этих словах участникам заседания показали нарисованные руки, что раз за разом лезли в бюджетный мешок, пока не оказались в наручниках и за решетками.

Говорящие цифры — 2017

998,3 млн рублей — ущерб от преступлений коррупционной направленности в РТ (добровольно погашено 75 млн)

1 млн — объем нарушений в сфере использования государственной (муниципальной) собственности

199,9 млн — объем нарушений при проведении госзакупок

32,6 млн — размер выявленных взяток (76 фактов получения и 73 эпизода дачи и посредничества)

249 граждан осуждены, в том числе 8 сотрудников полиции, 8 глав муниципальных образований, 5 приставов

Кирпичи уголовных дел

Ключевой доклад совещания занял около получаса. Слушали начальника антикоррупционного управления, экс-главу УБЭП МВД Татарстана Марса Бадрутдинова в полной тишине. С его появлением у трибуны на экране появился коллаж фотографий подследственных и отставных руководителей — лидера профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой, банкира Роберта Мусина, экс-главы Пестрецов Диярова, бывшего министра здравоохранения Аделя Вафина… Докладчик сообщил: не урегулированный в свое время конфликт интересов в Челнах (экс-глава исполкома и глава «Еврогрупп») аукнулся уголовными делами по выдаче земель. Следом на экране появились примеры конфликтов и уголовных дел из трех районов — Балтасинского (глава исполкома и сын главы района), Тукаевского (экс-глава исполкома) и Зеленодольского (амнистированный замглавы района).

Следующим может стать бывший глава тюлячинского исполкома Рустям Нуруллин — в прокуратуру уже направлен материал проверок, вскрывших привлечение аффилированных стройфирм на 55 бюджетных объектов. А еще — использование кирпича б/у при строительстве арендных домов и завышение объемов работ и стоимости оборудования на строительстве очистных сооружений и двух домов культуры на 14 млн рублей.

Начальника антикоррупционного управления, экс-главу УБЭП МВД Татарстана Марса Бадрутдинова слушали в полной тишине. Фото Олега Тихонова

Есть претензии и к чиновникам от образования. В Менделеевском два замначальника РОО и двое их подчиненных весь прошлый учебный год числились совместителями в Центре внешкольной работы. Часы занятости на двух работах совпадали — «соответственно, где-то они не работали — либо в органе местного самоуправления, либо как педагоги», считает Марс Бадрутдинов. Одна из таких вездесущих совместительниц была трудоустроена и в детсаду, правда, подтверждающих ее занятия с детьми документов проверяющие не нашли и заподозрили хищение зарплаты в чистом виде. Пока чиновники наказаны лишь за допущенный конфликт интересов.

Отличились также сотрудница управления образования Казани, подработавшая воспитателем в детсаду на 250 тысяч рублей, и замначальника Апастовского РОО с фиктивными уроками в школе на 193 тысячи.

Раскулачивание земельных магнатов

Не без участия силовиков в муниципальную собственность за прошлый и этот год вернули 349,7 га, что ранее «неправомерно и с коррупционными рисками» чиновники раздали в долгосрочную аренду. «И это не овраги и свалки, а коммерчески привлекательная земля», — отметил Бадрутдинов. На слайде высветились рекордсмены: Высокогорский район (1,4 га), Набережные Челны (53,8 га — большинство еще год назад числились за структурами олигарха Миронова), Арский (70,96 га с кадастровой ценой под 20 млн: по данным источника «Реального времени», землю и здание бывшей котельной на фоне уголовного дела в отношении неустановленных лиц вернул бывший глава района и бывший министр лесного хозяйства Алмас Назиров).

Сенсацией стало появление в этом списке Нижнекамского района, в собственность которого вернулось аж 223,5 га. Информированный представитель кадастровой службы поделился с «Реальным временем», что еще совсем недавно земли эти числились за компанией «Профит» (видимо, речь о «Профит груп», владеющая внушительным земельным банком в районе и Нижнекамске). А расстаться с ними арендатор, по слухам, решил после обыска у сына нерядового чиновника мэрии Казани. Что интересно, дело было возбуждено также в отношении неустановленных лиц.

Непосредственным участником «неправомерного распоряжения землей в Тукаевском районе» на заседании был назван бывший Тукаевский глава. Его супруга не только использовала необоснованные преференции с получением участка, но и «захватила дополнительную площадь, оградив ее забором», сообщил докладчик. Земли уходили в отсутствие конкурентных торгов и всего увели 25 га, включая территорию озер и леса! Возбуждена целая серия уголовных дел. Не обошлось без земельных нарушений и в Зеленодольском районе, который стал лидером по масштабам неиспользуемых и заросших земель — более 500 га.

Алмас Назиров на фоне уголовного дела в отношении неустановленных лиц вернул землю и здание бывшей котельной. Фото tatarstan.ru

От таких «инвесторов» одни убытки

В то же время за главой Алексеевского района и супругой главы Пестрецов остались участки 0,7 и 0,14 га, законность приобретения которых проверяющие ставят под сомнение.

— Остро стоит вопрос о включении сельхозземель в границы населенных пунктов с последующим появлением коттеджных псевдопоселков. Так называемые инвесторы, приобретая права на землю по сниженной цене, распродают ее под ИЖС, но не заботятся обеспечить инфраструктуру, создание которой в итоге ложится на государство, — сообщил докладчик, не называя сами псевдопоселки.

Развал империи «ВАМИНа» привлек «отдельных инвесторов», желавших извлечь «неправомерную выгоду и использовать серые схемы для приобретения молзаводов у «Татагролизинга». «Если бы это удалось республика могла потерять более 3 млрд рублей», — рассказал начальник антикоррупционного управления. На слайде засветили данные, что при фактической стоимости Набережно-Челнинского молкомбината в 475,9 млн рублей за него (со ссылкой на некую якобы независимую оценку) предлагали в три раза меньше — 160 млн. С таким же демпингом претендовали на молкомбинаты в Нижнекамске (60 против 112 млн), Балтасях (200 против 346 млн) и Казани (500 млн против 1,2 млрд). Причем, судя по объему возможного ущерба, еще несколько объектов «ВАМИНа» остались за кадром. Не назвали и чиновников, через которых пытались получить добро на сделки. Отметим, что в свое время желание приобрести эти производства выражали топ-менеджеры УК «Просто молоко», а потом от гигантских планов резко отказались.

Хореография от главбуха

Далее докладчик упомянул нарушения на стройках и непоставку оборудования на миллиард в новых детсадах Казани и перешел к Минкульту. Сначала похвалил — после сдвигов в лицензировании ремонтно-реставрационных работ несколько зданий в Казани восстановили исторический облик. А дальше рассказал, что выездная проверка Минюста показала бездействие ведомственной антикоррупционной комиссии. Как результат — бардак в подведомственных учреждениях: в центре «Счастливое детство» (по названию одноименного хореографического ансамбля) главбух три года начисляла сама себе зарплату за постановку танцев и консультации — ущерб 1,5 млн рублей. Вывод проверяющих: раз деньги выделялись на детей, значит, похищенные средства «возмещались» уже за счет поборов. Главбухом занимаются силовики.

Выездная проверка Минюста показала бездействие ведомственной антикоррупционной комиссии Минкульта. Фото Максима Платонова



Досталось минкульту и за директора ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана». Оказалось, что чиновница совмещала работу на бюджет с подработкой в частном «Центре музейного проектирования» — в частности, в 2016 году оказывала услуги по проведению историко-культурной экспертизы Успенского собора за 155 тысяч рублей. При этом частный центр в 2015-2017 годах оплачивал консультации вышеназванного ГБУ, перечисляя ежегодно на внебюжетный счет по 600 тысяч рублей. Чуть меньше половины из них пошли на стимулирующие выплаты сотрудникам бюджетной организации, остальным директор поощрила… саму себя.

«Перечисление денег на внебюджет ГБУ выглядит как откровенный откат. Полагаю, по названным фактам правоохранительные органы также дадут свою оценку», — сказал Марс Бадрутдинов. Главы республиканского МВД, Следкома и прокуратуры получили слово во второй, закрытой для СМИ, части заседания.

Лжедиагностика для детей-инвалидов

В Минобрнауки РТ также были выявлены приписки и другие нарушения. Аудиторы Счетной палаты РТ обнаружили разницу в закупочных ценах на продукты для детей. В Васильевской кадетской школе килограмм гречки закупали по 27,5 рубля, а мензелинским кадетам поставляли тот же продукт за 66,6. Также выявлены нарушения с поставкой в 10 интернатов под видом новой давно вышедшей из строя и морально-устаревшей оргтехники, спортивного, кухонного и учебного оборудования. В то время как в двух казанских школах-интернатах пустовали 163 кровати, централизованно закупленные по линии минобра в 2015 году.

В Минобрнауки РТ также были выявлены приписки и другие нарушения. Фото Олега Тихонова



В Кремле подсветили и грязную историю Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии. Изучив материалы ее работы, проверяющие обнаружили, что часть протоколов обследования детей составлялись до проведения самого обследования, а были случаи, когда на одного ребенка заполняли аж два протокола — с разными диагнозами и разными подписями родителей! 266 из 900 протоколов были заполнены по всем положенным графам. В остальных указали лишь паспортные данные, не прилагая заключения специалистов. Все перечисленное, по мнению Бадрутдинова, имеет признаки фальсификации и существенно нарушает права детей — причем, речь идет о детях с ограниченными возможностями. Для которых, как выяснилось, «индивидуальные программы реабилитации составлялись как под копирку и с шаблонными формулировками — лишь бы направить в коррекционную школу… обеспечить заполняемость».



— Хотелось бы напомнить, что коррупция по своей сути — это не только взяточничество или злоупотребления. Прежде всего, это разложение власти, поражение самого порядка общественных отношений и морали, — припечатал собравшихся докладчик.

Напомним, во всех попавших в зону критики министерствах и в большинстве районов уже поменялись руководители.

1 / 47 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов